7 mẹo diện đồ hack dáng cho các anh chàng thấp bé

Chủ Nhật, ngày 20/02/2022 13:26 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nếu có chiều cao hạn chế, cánh mày râu nên tham khảo những tips mặc đồ sau.

1. Tránh quần áo quá rộng

Những anh chàng thấp bé trông đẹp nhất khi họ mặc những bộ quần áo vừa vặn với cơ thể. Quần áo càng rộng càng khiến bạn trông như “bơi” trong bộ đồ.

Hãy nhớ các quy tắc chọn đồ:

Không chọn quần quá dài (thường là có nếp ở phần gấu). Tốt nhất các chàng nên mặc quần có chiều dài đến mắt cá chân.

Tay áo không dài qua cổ tay

Áo sơ mi không rộng, vai áo và tay áo vừa vặn

Áo khoác không dài quá đầu gối của bạn

2. Tránh các chi tiết quá khổ

Điều này đặc biệt đúng với những anh chàng thấp bé và gầy. Thông thường, các sản phẩm may mặc được sản xuất hàng loạt sẽ có các chi tiết lớn so với những đấng mày râu “nhỏ con”. Ví dụ, một chiếc áo sơ mi Oxford có thể có túi trước ngực quá lớn đối với một anh chàng mảnh khảnh, thấp bé. Chưa kể, chiếc túi trên ngực còn có thể quá thấp so với cơ thể của chàng, khiến bạn trông càng nhỏ.

Tốt nhất là phái mạnh nên mua quần áo được sản xuất dành riêng cho những người thấp hơn hoặc tránh quần áo có những chi tiết quá to.

3. Mặc trang phục có độ tương phản thấp

Việc mặc trang phục có độ tương phản thấp sẽ giúp các chàng giấu được phần nào chiều cao khiêm tốn. Điều quan trọng là tránh sự tương phản hoàn toàn theo chiều ngang giữa nửa trên và nửa dưới như áo sơ mi trắng với quần đen.

Cách phối đồ như sau:

Nếu bạn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng, hãy đi cùng với quần màu sáng hơn.

Nếu bạn đang mặc áo màu tối, hãy mặc quần màu tối

4. Chọn các họa tiết nhỏ

Những người đàn ông thấp bé thường được khuyên tránh họa tiết sọc ngang, nhưng hướng của sọc không quan trọng bằng kích thước.

Ví dụ, họa tiết sọc ngang nhỏ hoàn toàn phù hợp với chàng thấp bé. Mặt khác, các họa tiết sọc ngang to sẽ khiến chàng trông lùn hơn.

5. Mang phụ kiện tương xứng

Mẹo này ảnh hưởng nhiều hơn đến kích thước tổng thể của diện mạo chứ không chỉ chiều cao của bạn. Các phụ kiện của phái mạnh bao gồm: cà vạt, đồng hồ, kính, vòng tay…

Ví dụ, nếu bạn có cổ tay nhỏ thì bất kỳ chiếc đồng hồ nào lớn hơn 40mm sẽ trông quá to, khiến cổ tay bạn trông rất gầy. Mặt khác, một chiếc đồng hồ 36mm sẽ trông vừa vặn với bạn.

6. Tránh áo khoác ngoài quá to

Những chiếc áo khoác ngoài quá khổ có xu hướng khiến các chàng trông thấp hơn so với thực tế. Vậy phải làm thế nào?

Cánh mày râu nên mặc nhiều lớp để giữ ấm thay vì mặc chiếc áo khoác to đùng. Ví dụ như: một chiếc áo khoác vừa phải kết hợp với áo len hoặc áo vest để thêm ấm áp.

7. Đi giày tăng chiều cao

Những người đàn ông thấp bé có thể đi bất cứ loại giày nào họ thích nhưng muốn tôn dáng hơn, các chàng nên đi giày tăng chiều cao. Đó có thể là giày thể thao hay boot, giày Âu được độn đế khoảng 3-5cm để tạo cảm giác cao hơn. Boots có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Boot Chelseas thường có đế 3cm, giúp bạn cao hơn. Lưu ý, cần chọn giày có phần đế nên được độn tinh tế để không bị thô.

Nguồn: http://danviet.vn/7-meo-dien-do-hack-dang-cho-cac-anh-chang-thap-be-502022202132510840.htmNguồn: http://danviet.vn/7-meo-dien-do-hack-dang-cho-cac-anh-chang-thap-be-502022202132510840.htm