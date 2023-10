1001 kiểu mặc ấn tượng của Hà Mỹ Duyên

Hà Mỹ Duyên (biệt danh là Duyên Híp) là cô chủ shop thời trang được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Không chỉ thế, báo mạng Trung Quốc còn dành nhiều lời khen cho Mỹ Duyên vì mặc quần jean quá đẹp, bài viết miêu tả về cô có tựa đề: "Cô gái Việt thích mặc quần jean đi ra ngoài, dáng đẹp quyến rũ". Ở ngoài đời, Hà Mỹ Duyên gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Với lợi thế hình thể vốn có, cô tự tin làm mẫu ảnh chụp hình quảng cáo các sản phẩm cho shop thời trang của mình.

Cách đây ít lâu, loạt ảnh diện quần ngắn, phối cùng áo croptop khoe khéo eo thon, hông nở được người đẹp Sài thành đăng tải trên MXH thu hút sự chú ý của dân mạng. Đây là công thức phối đồ đơn giản nhưng lại có hiệu quả tôn dáng cao, nên thường xuyên được Hà Mỹ Duyên ứng dụng trong street style đời thường. Dưới phần bình luận, một số ý kiến cho rằng, khung xương chậu đẹp là một trong những điểm cơ thể "đắt giá" giúp Hà Mỹ Duyên có thể "cân" được mọi outfit khi phối cùng quần short.

Hà Mỹ Duyên thu hút mọi ánh nhìn với set đồ đơn giản.

Hot pants với kiểu dáng ngắn từng bị xem là món đồ "lệch chuẩn" vì đi ngược lại với quy chuẩn ăn mặc cũng như những gì người ta nghĩ về phụ nữ. Dù vậy, nó vẫn là item được phái nữ "săn đón" nhiệt tình. Trong ca khúc “Short Short” của The Royal Teens có câu hát "Who wears short shorts? We wear short shorts!" được cho là dùng để miêu tả về sự thịnh hành của kiểu mặc này trong thập niên 50.

Nhiều nhà thiết kế tên tuổi đã từng đưa ra nhiều phân tích về sự thành công vượt bậc của hot pants. Họ nhận định, đây là hot item hiếm hoi giúp phụ nữ khoe được toàn bộ phần đùi, vòng 3 và đôi chân - điều mà ít trang phục có thể làm được, đặc biệt là trong bối cảnh phụ nữ thường gắn liền với những chiếc váy bồng xòe, dài đến bắp chân.

Công thức phối quần short với áo croptop được Mỹ Duyên thường xuyên áp dụng.

Người đẹp sở hữu BST những chiếc quần ngắn có màu sắc phong phú.

Tuy vậy, khi nhắc đến quần hot pants, khó thể quên được số phận long đong của nó trên bản đồ thời trang thế giới vì liên quan đến những vấn đề về tình dục hoặc giới tính. Một số người cho rằng, phụ nữ mặc quần ngắn ra đường nhằm thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Ngoài ra, nó còn bị gán cho những biệt danh không mấy hay ho khi được các cô gái làm nghề "buôn phấn bán hương" thường xuyên mặc. Ngay cả khi quần short được các nữ minh tinh nổi tiếng như Elizabeth Taylor, Catherine Bach, Marlyn Monroe lăng xê nhiệt tình trên đường phố, sân bay, chụp ảnh cho các tạp chí thời trang thì với sự kỳ thị của số đông, sự sụp đổ của hot pants là điều khó tránh khỏi.

Là item được phái đẹp đặc biệt yêu thích những năm gần đây những hot pants từng bị gán cho những biệt danh không mấy tích cực.

Ngày nay, quần short được biến tấu đa dạng với những chất liệu co giãn, tạo sự linh hoạt, thoải mái khi di chuyển, vận động nên thu hút được sự yêu thích của nữ giới. Đặc biệt là kiểu quần ôm sát vòng 3, siêu ngắn là những item được nhiều ca sĩ nữ lăng xê với nhiều bản phối mới lạ, độc đáo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]