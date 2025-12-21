10 xiêm y lộng lẫy trên thảm đỏ quốc tế 2025

Ca sĩ, diễn viên Ariana Grande tỏa sáng tại Lễ trao giải Oscar 2025 nhờ tác phẩm Schiaparelli Haute Couture dựng phom độc đáo và đính kết tinh xảo. Lấy cảm hứng từ nhân vật phù thủy Glinda mà người đẹp 32 tuổi thủ vai trong phim Wicked, trang phục gây ấn tượng bởi phần thân corset siết eo đối lập với phom hông xòe rộng, kết hợp tùng váy xếp lớp vải tulle bồng bềnh. Tổng thể xiêm y càng thêm hào nhoáng khi được phủ hơn 190.000 viên pha lê Swarovski lấp lánh.

Cũng ở sự kiện điện ảnh danh giá, Demi Moore chọn thiết kế Armani Prive ánh bạc dựng phom khéo léo, giúp đường cong của minh tinh 63 tuổi thêm ấn tượng. Cô hoàn thiện phong cách bằng trang sức Chopard đính 98 carat kim cương.

Theo Harper's Bazaar, bên cạnh kiểu dáng sang trọng, quyến rũ, mẫu đầm sắc bạc còn được giới chuyên môn đánh giá là "ẩn dụ tinh tế" cho sự tỏa sáng của một biểu tượng màn bạc - người cống hiến hơn 4 thập kỷ cho ngành điện ảnh Hollywood. Trong khi đó, Vogue gọi đây là "khoảnh khắc thời trang đẳng cấp" khi hội tụ đầy đủ yếu tố lộng lẫy, thanh lịch và giàu tính biểu tượng.

Tham dự Lễ trao giải Quả cầu vàng, diễn viên Dune Zendaya hóa quý cô cổ điển với tác phẩm Louis Vuitton cúp ngực và đắp tà dài kiêu sa.

Mỹ nhân 27 tuổi Elle Fanning được ví như công chúa yêu kiều trong bộ váy Balmain xòe rộng, xử lý chất liệu mượt mà.

Thiết kế Ellie Saab Haute Couture phom đuôi cá đính lông vũ và kim sa tỉ mỉ giúp người mẫu Irina Shayk khắc họa hình tượng thiên nga đen ma mị trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025.

Cô đào Sydney Sweeney tôn đường cong và khai thác lợi thế vòng một bốc lửa qua chiếc đầm Miu Miu ánh bạc ôm sát tại buổi công chiếu phim The Housemaid ở New York hôm 2/12.

Tới lễ ra mắt phim F1 tại London, diễn viên Bridgerton Simone Ashley thu hút ống kính nhờ set đồ Balmain màu gold cá tính mà không kém phần thanh lịch.

Nhằm tôn vinh chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" của đêm hội thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala, ca sĩ Janelle Monae khẳng định dấu ấn riêng với xiêm y Thom Browne pha màu, ghép mảng và may đo tinh tế.

Kỹ thuật xếp họa tiết 3D công phu tạo nên sức hút cho mẫu váy Carolina Herrera bồng bềnh mà người đẹp Bride Wars Kate Hudson diện ở Lễ trao giải Quả cầu vàng.

Siêu mẫu 52 tuổi Heidi Klum nổi bật tại Liên hoan phim Cannes khi sải bước cùng tác phẩm Elie Saab Haute Couture đính hàng nghìn mảnh organza mô phỏng cánh hoa lãng mạn.