Công thức luôn đúng để phối giày nâu và quần đen cho phái mạnh

Người ta thường đi giày đen với bộ đồ suit đen, nhưng giày nâu thì sao?

Bạn có thể phối đồ thú vị hơn với set đồ gần như kinh điển: Suit và giày nâu. Câu trả lời là có, bạn có thể đi giày nâu với bộ đồ màu đen. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách đúng và sai khi đi giày nâu với bất kỳ loại trang phục đen, bao gồm quần jean, quần chinos hay bất cứ loại quần nào.

Đây là những gì bạn cần biết:

- Giày nâu và bộ đồ đen tuy không kinh điển bằng giày đen + quần đen, nhưng màu nâu tạo nên sự khác biệt lớn.

- Giày nâu và quần jean đen, đúng nhưng nên loại giày nào và có nên đi giày có gót?

- Giày nâu và quần chinos, quần đen thông thường đi được với nhau, nhưng giống như trên, kiểu dáng và màu sắc của giày tạo ra sự khác biệt lớn.

Cùng thử một số công thức phối đồ như:

Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao bạn không thấy đàn ông mặc com lê đen với giày nâu thường xuyên hơn và đơn giản. Lý do là giày đen và vest đen là cách phối đồ an toàn hơn.

Nếu bạn có xu hướng thử những thứ mới, thì chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư vào một đôi oxfords nâu, đôi brogues và hoặc giày đế bệt làm từ loại da chất lượng cao để mặc cùng với bộ đồ đen của bạn.

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi đi giày nâu với bộ đồ đen là chọn màu nâu đậm hơn. Giày tân thời màu sáng khó có thể phù hợp.

Giữ mọi thứ đơn sắc nhất có thể là ưu tiên hàng đầu. Quá nhiều màu sắc và sắc thái màu sẽ không phù hợp với phong cách phối suit này. Ví dụ của set đồ mà Bradley Cooper mặc ở trên là những gì chúng tôi gợi ý (hình giữa).

Nếu bạn có thể, hãy đảm bảo màu thắt lưng phù hợp với giày của bạn, nếu không, xin đừng đeo thắt lưng .

Một ví dụ về giày màu nâu bên phải để mặc với một bộ đồ màu đen như sau:

Thanh lịch và sang trọng, những đôi giày nâu đậm là phong cách ưa thích của các quý ông.

Giày nâu & Quần jean đen

Một trong những kết hợp yêu thích của nhiều đàn ông, có thể mặc quanh năm là quần jean đen và giày nâu. Khi nói về đôi giày màu nâu hợp nhất khi phối với jean, đó là loại giày gì? Chính là giày bốt Chelsea, giày leo núi. Nói tóm lại, điều quan trọng phải nhớ là giày bốt sẽ phối hợp tuyệt vời với một chiếc quần jeans đen.

Nếu bạn không sở hữu một đôi giày bốt nâu, đừng lo lắng. Oxfords ren, brogues và thậm chí cả giày đế bằng sẽ mix tốt với quần jean. Trong trường hợp này, khi phối với denim, đôi giày màu nâu nhạt hơn cũng sẽ phù hợp. Xem cách Justin Theroux phối ở trên để biết ví dụ về đôi bốt màu nâu nhạt.

Giày boot màu nâu phù hợp để mặc với quần jean đen sẽ trông giống như thế này:

Giày nâu & Quần đen / Chinos

Cuối cùng trong danh sách là câu hỏi liệu quần đen / quần chinos đen có phối được với giày nâu. Câu trả lời là có. Ở đây bạn có nhiều tự do hơn để mặc khá nhiều loại màu nâu và kiểu giày.

Về cách phối, hẳn các mày râu sẽ thích thích kết hợp những đôi loafer, oxford nâu khi phối với quần ống đứng đen kiểu hiện đại như chiếc chinos đen. Ngay cả giày thể thao bằng da màu nâu cũng sẽ phù hợp.

LƯU Ý: Điều quan trọng là quần của bạn không quá dài nếu không chúng sẽ đu đua phần gấu quần trên giày (như hình ảnh ở giữa). Nếu như vậy, trông tổng thể rất luộm thuộm, kém sang trọng.

Nếu bạn đang đi giày đế bệt thì bạn sẽ muốn bỏ tất và đảm bảo chiều dài quần ở phía ngắn hơn. Hoàn thiện vẻ ngoài với áo khoác da, blazer đen hoặc đơn giản là áo phông hoặc áo sơ mi được là ủi cẩn thận.

Giày màu nâu phù hợp để mặc với quần đen nên trông giống như thế này:

Một lưu ý khác là: Hầu như không phù hợp để mang đôi giày lười màu nâu khi phối với đồ bộ đen.

Dưới đây là một số cách mix đơn giản về cách đi giày nâu với bộ đồ đen, chúc bạn phối đồ thật đẹp với những item đồ nam rất cơ bản này!

Những set đồ giày nâu + quần đen đẹp.

