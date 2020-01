3 chiếc áo khoác nam đáng chú ý của "niềm tự hào thời trang Anh quốc"

Hãy xem những phong cách áo khoác mới nhất của Burberry cho mùa lạnh này

Áo khoác lông cừu họa tiết Monogram

Burberry chuẩn bị cho những tháng lạnh với việc ra mắt Áo khoác lông cừu TB Monogram. Chiếc áo khoác cao cổ có in hình họa tiết monogram TB do Peter Saville thiết kế. Chủ đạo với màu be, xanh lá cây và nâu, chiếc áo khoác có túi trước ngực màu đen, đường khâu tương phản và viền đen quanh cổ áo và cổ tay áo.

Áo khoác Puffer họa tiết Monogram

Burberry đã cho ra mắt nhiều mẫu thiết kế với họa tiết monogram năm ngoái. Logo chữ “B” đã được sử dụng cho áo khoác lông cừu sherpa, giày thể thao và giày leo núi, và hiện đã được in lên áo khoác puffef.

Mỗi chiếc áo khoác puffer được lấp đầy bằng lông ngỗng và thêm một chiếc mũ kín đầu có thể tháo rời. Trong khi chiếc áo phiên bản “The Forest Green” có tông màu trầm nhất trong số các màu, thì màu đỏ đậm trên phiên bản “Steel Grey” và các tông màu cam và xanh của phiên bản “Multicolor” làm bừng sáng cho bộ sưu tập. Tất cả các mẫu đều có hai túi ở bên cạnh và một ở bên trong, cũng như dây kéo hai chiều ở phía trước. Một chiếc tag được đặt ở ngực để nhận biết các sản phẩm của Burberry.

Áo khoác in họa tiết “Bambi” sử dụng vật liệu Nylon tái chế

Sau khi ra mắt chiếc áo “WHY DID THEY KILL BAMBI?” cảm hứng từ chú nai con Bambi vào mùa hè năm ngoái, Burberry tiếp tục được truyền cảm hứng từ những chú nai nổi tiếng này. Đối với một trong những tác phẩm mới nhất của mình, thương hiệu Anh đã in họa tiết của lông con nai ngây thơ lên một chiếc áo khoác giả họa tiết lông sang trọng với chất liệu tái chế.

Vỏ của áo khoác được làm từ nylon tái chế mà chính thức gọi là “ECONYL®,” một loại vật liệu được chế tạo từ vật liệu phế thải tổng hợp như nhựa và vải cũ. Vật liệu này che phủ xung quanh với hình in lông nai, cho các sắc thái trung tính của da nâu, nâu và trắng trong suốt. Các chi tiết khác bao gồm khóa kéo phía trước hai chiều, túi ở thắt lưng và bên trong. Bên cạnh đó, có sự bổ sung một logo màu đen và trắng trên ngực dành cho tên của thương hiệu.

