Quý ông U40 làm gì để phong độ như đại úy "Hạ cánh nơi anh"?

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 14:31 PM (GMT+7)

Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng Hyun Bin vẫn trẻ trung không thua kém gì lứa diễn viên mới nổi.

Hyun Bin làm nóng tên tuổi của mình với diễn xuất trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh".

Hyun Bin là một trong số những nam diễn viên dày dặn kinh nghiệm diễn xuất của điện ảnh Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với các tác phẩm như "My Lovely Sam Soon", "Secret Garden", "Memories of the Alhambra" và mới nhất là "Landing on you" (tên tiếng Việt: "Hạ cánh nơi anh") với rating cao kỉ lục. Ngay lập tức, Hyun Bin nhận được nhiều sự chú ý không chỉ nhờ diễn xuất mà còn cả ngoại hình điển trai, nam tính ở tuổi U40.

Hyun Bin sinh năm 1982 nổi bật với chiều cao 1m85 cùng gương mặt góc cạnh, nam tính pha chút lãng tử rất riêng. Ngoài ra nam diễn viên còn có cơ bụng 6 múi cùng cơ lưng hoàn hảo. Bởi vậy không lấy làm ngạc nhiên khi Huyn Bin vẫn là nam thần trong lòng nhiều fan nữ dù anh đã hoạt động được gần 20 năm.

Hyun Bin là nam thần của nhiều fan nữ nhờ ngoại hình nam tính.

Không thể bỏ qua luyện tập

Hyun Bin thường luyện tập thể thao hầu như mọi lúc có thể. Để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh" Hyun Bin tập luyện nhiều hơn để có vóc dáng cơ bắp. Thực tế, khi bước vào tuổi trung niên không chỉ nữ giới mà cả nam giới cũng gặp khó khăn trong việc duy trì vóc dáng cũng như chăm sóc ngoại hình. Chúng ta không thể chống lại quy luật của thời gian nhưng chăm chỉ luyện tập thể thao, thay đổi thói quen sinh hoạt cùng việc áp dụng chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn trẻ hơn tuổi thật.

Hyun Bin luyện tập thể thao nhiều hơn cho vai diễn trong bộ phim mới.

Không giống như những người trẻ, khi tập luyện đàn ông trung niên nên quan tâm đến các bài tập sức bền và sự dẻo dai vì phái mạnh bắt đầu gặp những vấn đề về sức khỏe. Nam giới tuổi trung niên cũng nên tập với cường độ vừa sức, luôn khởi động trước khi tập luyện để tránh việc bị trấn thương. Ngoài ra, nam giới độ tuổi này có thể chơi thêm các môn thể thao hoặc đơn giản là tạo thói quen chạy bộ, đi bộ mỗi sáng để tăng cường vận động.

Chế độ ăn uống phù hợp kết hợp nghỉ ngơi

Ngoài ra, Huyn Bin cũng cố gắng ngủ đủ giấc và nhấn mạnh việc có một ngủ sâu là vô cùng quan trọng. Đây là nhu cầu tất yếu của cơ thể, chiếm đến 1/3 thời gian đời người. Nếu giấc ngủ không được đảm bảo cơ thể sẽ lão hóa nhanh hơn, gây ra béo phì, phản ứng chậm,... Bên cạnh đó, Huyn Bin cũng yêu thích việc đi du lịch vừa để thư giãn vừa giúp bản thân có động lực làm việc hơn.

Hyun Bin nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ.

Tất nhiên để giữ dáng anh cũng cần áp dụng chế độ ăn uống hợp lý. Bạn cần nạp ít hơn hơn calo tiêu thụ nhưng nếu chúng quá ít bạn sẽ không có đủ năng lượng cho một ngày. Bởi vậy nên ăn đầy đủ protien, thêm nhiều trái cây, rau củ, tránh xa các thực phẩm đã chế biến sẵn, nhiều giàu mỡ vừa không tốt cho sức khỏe lại ảnh hưởng đến việc giảm cân.

Các quý ông cũng lưu ý các bữa ăn cũng nên được chia nhỏ để không nạp dư thừa lượng thức ăn cũng như vẫn để cơ thể được cung cấp đủ năng lượng.

