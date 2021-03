Áo phông trở thành một biểu tượng của tuổi trẻ như thế nào?

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 17:42 PM (GMT+7)

Áo phông họa tiết là một món đồ tuyệt vời để cân bằng trang phục của bạn, chúng có nhiều kích cỡ hơn và đại diện cho nhiều ý thức hệ hơn có lẽ bất kỳ loại quần áo nào khác.

Áo phông họa tiết là một món đồ tuyệt vời để cân bằng trang phục của bạn, chúng có nhiều kích cỡ hơn và đại diện cho nhiều ý thức hệ hơn có lẽ bất kỳ loại quần áo nào khác. Mặc dù bạn có thể phải gặp may ở chợ trời hoặc nhờ một đại lý đồ cổ đáng tin cậy gọi điện để tìm được chiếc áo phông gốc chính hãng được bán second-hand với giá cả rất rẻ.

Mặc dù áo phông hiện nay đã phổ biến khắp nơi, nhưng món đồ thiết yếu trong tủ quần áo đã đi một chặng đường dài trong thế kỷ qua, từ một chiếc áo lót trở thành một biểu tượng địa vị của riêng nó.

Áo phông như chúng ta biết hiện nay nó xuất hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 20. Được bán chủ yếu dưới dạng áo lót, áo phông không nổi lên như một mặt hàng chủ yếu của trang phục nam cho đến những năm 50, khi các ngôi sao như Marlon Brando và James Dean nổi tiếng mặc chúng trên màn ảnh rộng. Mặc dù người ta thường thấy một người nào đó trong quân đội mặc một chiếc áo phông, nhưng người dân thường mặc những chiếc áo này ra đường vào thời điểm đó được coi là hành động không đúng đắn và chiếc áo phông bắt đầu gắn liền với tuổi trẻ và sự nổi loạn.

Vào những năm 1960, những đổi mới trong lĩnh vực in lụa do các nghệ sĩ nhạc như Andy Warhol và Roy Lichtenstein dẫn đầu đã mở ra một thế giới mới đầy tiềm năng cho áo phông, cuối cùng củng cố nó trong thế giới văn hóa đại chúng. Thập kỷ chứng kiến ​​sự xuất hiện của những chiếc áo thương mại được sử dụng để quảng cáo phim, bia và thậm chí là các nhân vật Disney, trong khi áo phông cũng được sử dụng vào nửa cuối thập kỷ để nâng cao nhận thức về phong trào hòa bình.

Tuy nhiên, phải đến những năm 70, áo phông họa tiết mới trở thành biểu tượng văn hóa mà chúng ta biết đến như ngày nay. Áo phông là một tấm bạt được sử dụng làm nền tảng mang thông điệp của các chiến dịch chính trị và những người trẻ tuổi phản đối chúng. Thể thao với một chiếc áo phông có hình ảnh đã trở thành một cách dễ dàng để giới thiệu danh tính của bạn với công chúng, được The New York Times mô tả trong một bài báo năm 1973 là “phương tiện cho một thông điệp”. Đồ họa phổ biến cũng xuất hiện trong thời gian này, như mặt cười màu vàng, khẩu hiệu "I heart NY" và hình ảnh Che Guevara nổi tiếng.

Đáng chú ý nhất, áo phông ban nhạc đã trở nên phổ biến trong những năm 70. Người hâm mộ đã tự sản xuất áo của riêng họ và các nhạc sĩ nhận ra rằng họ có thể bán áo phông trong các buổi hòa nhạc của riêng mình như một nguồn doanh thu mới. Các ban nhạc như AC/DC, The Rolling Stones và Led Zeppelin bắt đầu bán áo phông tại các buổi biểu diễn ở sân vận động của họ, cuối cùng kiếm được nhiều tiền hơn từ bán hàng hóa hơn là bán vé. Khi áo phông ban nhạc trở nên phổ biến, bản chất chính trị trước đây của chúng đã bị giảm bớt, và đến những năm 70 sau đó, phong cách punk trong thập niên 70 đã phát minh lại áo phông của ban nhạc. Các thiết kế cấp tiến của Vivienne Westwood và Malcolm McLaren được bán tại cửa hàng King’s Road nổi tiếng của họ, có tên gọi đơn giản là Sex, đã nắm bắt được đặc tính của các thành viên của nền văn hóa phụ ở Anh, những người đã chọn tự làm áo phông của mình bằng các vết rách, ghim và đồ họa tự chế.

Trong nhiều thập kỷ kể từ đó, áo phông vẫn tiếp tục trở thành biểu tượng của thời đại, từ thiết kế nâng cao nhận thức về bệnh AIDS của Keith Haring cho đến áo sơ mi “We Should All Be Feminists” mà Dior gửi xuống sàn diễn Xuân/Hè 2017. Các thương hiệu như Fear of God và R13 cũng đã bắt kịp xu hướng, phát hành các phiên bản mới của món đồ cổ điển từ các ban nhạc như The Velvet Underground, Nirvana và Iron Maiden. Sự phổ biến của áo phông cổ điển cùng với nỗi ám ảnh hoài cổ của thế hệ millennials và thế hệ Gen-Z đã làm nảy sinh một thị trường second hand sôi động, nơi những chiếc áo phông cổ điển có thể lên tới hàng trăm đô la. Những người nổi tiếng từ Zoë Kravitz đến Travis Scott cũng thường được nhìn thấy trong áo phông cổ điển.

Áo phông đã được chứng minh là một khoản đầu tư đúng đắn. Áo phông hàng hiệu phiên bản hiếm thậm chí có thể tăng giá trị theo thời gian.

Nguồn: http://danviet.vn/ao-phong-tro-thanh-mot-bieu-tuong-cua-tuoi-tre-nhu-the-nao-5020212231743253.ht...Nguồn: http://danviet.vn/ao-phong-tro-thanh-mot-bieu-tuong-cua-tuoi-tre-nhu-the-nao-5020212231743253.htm