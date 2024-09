Xiaomi 14T "lột xác" với thiết kế titanium, có AI xịn như iPhone 16

Sau thành công dẫn đầu phân khúc cận cao cấp của dòng Xiaomi 13T series, Xiaomi vừa tiếp tục giới thiệu smartphone thuộc Xiaomi 14T series chạy hệ điều hành HyperOS riêng của hãng. Trong đó, Xiaomi 14T là phiên bản giá tốt với những nâng cấp đặc sắc về công nghệ camera, màn hình hiển thị đi kèm khả năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao.

Xiaomi 14T mang tới loạt nâng cấp, đặc biệt bổ sung AI.

Loạt tính năng AI

Xiaomi 14T đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Xiaomi trong kỷ nguyên AI. Với sự kết hợp độc đáo giữa nghiên cứu độc lập và hợp tác mở, tập đoàn đã tích hợp các mô hình AI tiên tiến từ Google, Microsoft và LLM của riêng mình vào thiết bị.

Cụ thể, Xiaomi 14T sẽ mang đến cho người dùng loạt tính năng AI đột phá, bao gồm Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm), AI Interpreter (Phiên dịch AI), AI Notes (Ghi chú AI), AI Recorder (Ghi âm AI), AI Subtitles (Phụ đề AI), AI Film (Tạo phim AI), AI Image Editing (Chỉnh sửa ảnh AI) và AI Portrait (Chân dung AI).

Nếu từng theo dõi sự kiện Apple ra mắt iPhone 16 series trên toàn cầu vào rạng sáng 11/9 giờ Việt Nam, người dùng sẽ dễ dàng nhận ra những tính năng AI mà Xiaomi nhắc tới ở trên cũng chính là những gì Apple nhấn mạnh trên iPhone 16 series với Apple Intelligence. Tuy nhiên, người dùng iPhone 16 cần chờ tới năm 2025 mới có thể trải nghiệm Apple Intelligence bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Trong khi đó, Nmnhững tính năng này sẽ được Xiaomi cập nhật cho mẫu smartphone 14T qua OTA (Over-The-Air) ngay sau khi sản phẩm chính thức ra mắt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm công nghệ vượt trội và tiện ích chưa từng có. Dự kiến, vào cuối tháng 10 này, các tính năng AI sẽ hỗ trợ tiếng Việt để sử dụng thuận tiện hơn.

Camera Leica chuẩn flagship

Dòng sản phẩm tiền nhiệm Xiaomi 13T có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc smartphone cận cao cấp nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh ấn tượng. Với mức giá hợp lý, Xiaomi 13T series còn thu hút nhiều người dùng, đặc biệt là những ai yêu thích công nghệ cao cấp nhưng sở hữu mức ngân sách vừa phải.

Tiếp nối thành công đó, Xiaomi 14T không chỉ kế thừa mà còn nâng tầm sứ mệnh khai phá giới hạn sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động khi trang bị hệ thống camera Leica mang đến khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, xứng tầm bậc thầy.

Cụm camera sau của Xiaomi 14T.

Xiaomi 14T sở hữu ống kính quang học lấy cảm hứng từ dòng ống kính trứ danh Leica Summilux, khẩu độ lớn với cảm biến 50MP và thuật toán xử lý hình ảnh Xiaomi AISP độc quyền. Nhờ vậy hệ thống camera được tăng cường khả năng thu sáng lên 36% so với thế hệ trước, giúp nâng cao chất lượng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, giảm nhiễu, mang lại những bức ảnh đêm rõ nét và giàu cảm xúc.

Ngoài ra, bằng việc cải tiến hệ thống ống kính Master Lens, Xiaomi thực sự nâng chất lượng ảnh chụp từ Xiaomi 14T lên tầm của những tác phẩm nghệ thuật. Mỗi khung hình không chỉ tái hiện chân thực mà còn chứa đựng chiều sâu của màu sắc, ánh sáng và kể nên một câu chuyện riêng biệt.

Không chỉ vậy, trên Xiaomi 14T, người dùng còn được tận hưởng các chế độ chụp ảnh độc quyền như chân dung nghệ thuật, nhiều lớp phủ màu (filter) độc đáo và dấu chìm mang tính biểu tượng của Leica. Về khả năng quay phim, Xiaomi 14T cung cấp các chế độ chuyên nghiệp như phim ảnh, đạo diễn và MasterCinema, mang lại những thước phim đỉnh cao.

Quay phim, chụp ảnh bằng Xiaomi 14T đều ở một tầm cao mới.

Thiết kế titanium cao cấp

Xiaomi 14T kết hợp thiết kế thanh lịch với khung viền nhôm và 3 màu sắc tinh tế: Xám titan, xanh titan và đen titan. Sản phẩm đạt chuẩn IP68 về kháng bụi và nước để bền bỉ trong nhiều điều kiện sử dụng. Ngay khi vừa trên tay phiên bản xám titan của thiết bị này, người viết đã cực kỳ ấn tượng bởi vẻ ngoài sang trọng, cao cấp với thiết kế vuông cạnh "lột xác" hoàn toàn so với Xiaomi 13T series tiền nhiệm.

Xiaomi 14T sở hữu bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 8300-Ultra, RAM 12GB, bộ nhớ trong tùy chọn 256GB hoặc 512GB và pin 5.000 mAh cùng công nghệ sạc siêu nhanh, lên đến 67W nhờ HyperCharge.

Màn hình 6,67-inches của Xiaomi 14T nổi bật với độ phân giải 1,5K CrystalRes AMOLED, tỉ lệ hiển thị 93%, độ sáng 4.000 nit và tần số quét 144Hz. Công nghệ HDR10+ và Dolby Vision mang đến hình ảnh sống động.

So với Samsung Galaxy S23 series 8GB RAM đang "mất giá không phanh" (hiện đã về mức 13,5 triệu đồng, giảm gần 10 triệu đồng so với khi mới ra mắt), rõ ràng Xiaomi 14T mạnh mẽ hơn dù giá bán chỉ từ 12,99 triệu đồng. Thậm chí so với iPhone 16 series, nếu không phải vì giá trị thương hiệu hay hệ sinh thái iOS thì Xiaomi 14T cũng rất đáng tự hào khi mang trong mình nhiều thứ vượt trội, kể cả AI để đấu với Apple Intelligence.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]