Xếp hạng máy tính đáng chi tiền nhất nửa đầu năm 2021

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 16:30 PM (GMT+7)

Với sự xuất hiện của chip M1, thế giới máy tính xách tay trở nên sôi động hơn giữa đại dịch.

Mặc dù thị trường máy tính bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip liên tục nhưng vẫn có rất nhiều sản phẩm thú vị được ra mắt. Trong hơn nửa năm qua, giới công nghệ không chỉ được chứng kiến ​​các card đồ họa thế hệ mới mạnh mẽ của AMD và Nvidia mà còn là sự ra mắt của chip M1 đáng chú ý của Apple, giúp nâng cao hiệu suất của PC và tiết kiệm năng lượng.

Dell XPS 13 với màn hình OLED.

Dưới đây là những chiếc máy tính đạt giải thưởng bình chọn của trang tin công nghệ Tom’s Guide.

Máy tính xách tay tốt nhất: Dell XPS 13 với màn hình OLED

Giá bán lẻ từ: 26,99 triệu đồng

Dell XPS 13 mỏng, thanh lịch từ lâu đã là sản phẩm yêu thích và việc Dell quyết định thêm tùy chọn màn hình OLED đã khiến chúng thêm phần hấp dẫn hơn. Với hiệu suất tuyệt vời, thiết kế thời trang và màn hình cảm ứng OLED 3.5K đẹp mắt, Dell XPS 13 màn hình OLED là chiếc laptop tốt nhất trong năm nay.

Dell XPS 13 với màn hình OLED.

Cùng với đó, MacBook Air M1 mỏng nhất của Apple cũng được xem là bản nâng cấp lớn trong năm với việc bổ sung silicon Apple, tăng hiệu suất và tuổi thọ pin.

Sản phẩm mang tính đột phá: chip Apple M1

Chip Apple M1.

Sự ra mắt của chip M1 vào tháng 11/ 2020 là khởi đầu cho một sự thay đổi lớn đối với phần cứng của Apple. Đây là Hệ thống chip đầu tiên được Apple thiết kế cho máy Mac và mang lại hiệu suất đáng nể, góp phần tăng tuổi thọ pin. MacBook được trang bị M1 hiện là một trong những máy tính xách tay tốt nhất.

Laptop thiết kế đẹp nhất: HP Spectre x360 14

Giá bán lẻ từ: 43,5 triệu đồng

Trong số tất cả các máy tính xách tay, HP Spectre x360 14 là chiếc có ngoại hình đẹp nhất trên bàn làm việc. Thiết bị 2 trong 1 có thiết kế giả da màu đen, bút cảm ứng MPP2.0 Tilt Pen thời trang và khung máy mỏng, thanh lịch, “nhét” vừa màn hình 14 inch vào khung 11 inch.

HP Spectre x360 14.

Ngoài ra, Razer Blade 14 cũng được đánh giá cao về thiết kế với độ mỏng và nhẹ, được cung cấp sức mạnh bởi CPU Ryzen 9 5900HX và đồ họa GPU Nvidia GeForce RTX 3080.

Màn hình máy tính tốt nhất: Dell XPS 13 màn hình OLED

Giá bán lẻ từ: 26,99 triệu đồng

Dell XPS 13 màn hình OLED.

Dell XPS 13 với tùy chọn màn hình OLED 3,5K trên đứng đầu top laptop có màn hình tuyệt đẹp, có màu sắc rực rỡ với độ tương phản nổi bật, giúp hiển thị rõ ràng những chi tiết nhỏ. Đây cũng là chiếc laptop có màn hình đặc biệt ấn tượng nhờ viền siêu mỏng.

Laptop có âm thanh tốt nhất: MacBook Pro 16 inch

Giá bán lẻ từ: 41,5 triệu đồng

MacBook Pro 16 inch.

Hệ thống âm thanh 6 loa được tích hợp trong MacBook Pro 16 inch của Apple đem lại chất lượng âm thanh “đỉnh” nhất trên máy tính xách tay, có âm trầm mạnh mẽ và trường âm rộng tuyệt vời.

Laptop pin "trâu" nhất: MacBook Pro M1

Giá bán lẻ từ: 34,99 triệu đồng

MacBook Pro 13 inch M1.

Việc bổ sung chip M1 tùy chỉnh của Apple đã biến MacBook Pro 13 inch thành một “cỗ máy” lý tưởng. Trong bài kiểm tra pin từ Tom's Guide, lướt web liên tục qua Wi-Fi ở độ sáng màn hình 150 nit, MacBook Pro với M1 kéo dài tới 16 giờ 25 phút - rất đáng kinh ngạc.

PC mini tốt nhất: Mac mini M1

Giá bán từ: 21,99 triệu đồng

Mac Mini M1.

Apple Mac mini là chiếc máy tính để bàn đầu tiên của Apple có chip M1 và kết quả thật ấn tượng: rẻ hơn và nhanh hơn so với người tiền nhiệm trong khi vẫn duy trì cùng một thiết kế liền mạch bắt mắt đẹp. Dù không phải là một chiếc PC mini hoàn hảo (cổng nhỏ hơn và chỉ hỗ trợ hai màn hình) nhưng đây là chiếc PC mini tốt nhất nên mua.

Máy tính AIO tốt nhất: iMac 24 inch 2021

Giá bán lẻ từ: 31,99 triệu đồng

Chiếc iMac 24 inch được trang bị chip M1 được Apple ra mắt năm nay giống như một “luồng gió mới” cho dòng iMac cũ với màn hình 4.5K đẹp mắt, thiết kế mỏng và một loạt các tùy chọn màu bắt mắt. Nếu đang tìm kiếm một chiếc PC tất cả trong một – All in One (AIO) thì đây là một lựa chọn tuyệt vời.

iMac 24 inch 2021.

Sản phẩm có màn hình sống động, cho trải nghiệm xem phim và chơi game trở nên tuyệt vời hơn, 6 loa được tích hợp ở cạnh dưới của màn hình mang tới âm thanh cực “chất” và webcam 1080p cho ảnh chất lượng hình ảnh cao. Điểm nhấn của sản phẩm là chip M1 cung cấp cho chiếc PC này đủ mã lực cho hầu hết các tác vụ hàng ngày.

Nguồn: http://danviet.vn/xep-hang-may-tinh-dang-chi-tien-nhat-nua-dau-nam-2021-50202114716291746.htmNguồn: http://danviet.vn/xep-hang-may-tinh-dang-chi-tien-nhat-nua-dau-nam-2021-50202114716291746.htm