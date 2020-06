Xác nhận: Galaxy Note 20 sẽ có pin 4300 mAh, “cày” game mệt nghỉ

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Galaxy Note20 + của Samsung rõ ràng sẽ có pin 4.500 mAh và chiếc Galaxy Note20 sẽ có thỏi pin nhỏ hơn một chút.

Theo nguồn tin đến từ cơ sở dữ liệu chứng nhận của Trung Quốc 3C, số kiểu máy cho pin sẽ được sử dụng trong phiên bản tiếng Trung của Galaxy Note20 là EB-BN980ABY. Và bất ngờ là dung lượng pin của máy đạt 4.300 mAh.

Ảnh concept Galaxy Note 20 năm nay.

Rõ ràng, dung lượng pin này lớn hơn một chút so với những kỳ vọng trước đây và trong thế giới 5G hiện tại, việc sở hữu thỏi pin to là vô cùng có lợi cho smartphone 5G. Điều này cũng có nghĩa là Galaxy Note20 nhỏ hơn sẽ không còn cách biệt quá lớn về cả kích thước và dung lượng pin so với Galaxy Note20 +.

Cụ thể hơn, Galaxy Note 20+ sẽ sở hữu thỏi pin 4500 mAh. Ngoài ra, Galaxy Note 20 có màn hình 6,7 inch trong khi phiên bản “anh em” của nó có màn hình 6,9 inch. Nhìn chung, mọi thứ có vẻ khá hợp lý.

Galaxy Note 10+ năm ngoái.

Cả hai điện thoại sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 8 với màn hình Super AMOLED Infinity-O với tốc độ làm mới 120Hz, bút S Pen, RAM 16 GB và chip xử lý Exynos 992 hoặc Snapdragon 865, tùy thuộc vào thị trường. Đồng thời, chúng còn được dự đoán đi kèm sạc có dây với công suất ít nhất ở mức 25W, hỗ trợ thêm cả sạc không dây và sạc không dây ngược. Tuy nhiên, chúng cũng không còn giắc cắm tai nghe.

Nguồn: http://danviet.vn/xac-nhan-galaxy-note-20-se-co-pin-4300-mah-cay-game-met-nghi-5020201685838309....Nguồn: http://danviet.vn/xac-nhan-galaxy-note-20-se-co-pin-4300-mah-cay-game-met-nghi-5020201685838309.htm