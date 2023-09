Vừa mở đặt trước tại Việt Nam, iPhone 15 Pro Max đã "cháy hàng" nhiều nơi

Rạng sáng và sáng 22/9, các hệ thống phân phối sản phẩm Apple (AAR) tại Việt Nam đã đồng loạt công bố chương trình đặt trước iPhone 15 series. Theo đó, từ ngày 22 - 28/9, khách hàng đặt trước iPhone 15 series chính hãng sẽ nhận được nhiều ưu đãi, bao gồm ưu đãi giảm giá trực tiếp.

iPhone 15 Pro Max đột phá hẳn so iPhone 14 Pro Max tiền nhiệm.

Theo thống kê của FPT Shop và F.Studio by FPT đến tối 21/9, hệ thống đã ghi nhận gần 95% lượt đăng ký chọn iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Trong đó, phiên bản iPhone 15 Pro Max dung lượng 256GB chiếm tỉ lệ đến 74%. Đúng như dự đoán của FPT Shop, màu mới titan tự nhiên trên dòng Pro Max và màu hồng trên dòng iPhone 15 và 15 Plus là những màu sắc dẫn đầu xu hướng năm nay, với tỉ lệ khách chọn lần lượt là 60% và 50%.

“Vừa mở đặt trước, chúng tôi đã nhận số lượng đăng ký "khủng", gần 10.000 đơn cọc iPhone 15 series tại hệ thống. Điều này là minh chứng cho sức nóng của iPhone mới”, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Thương mại của hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT cập nhật thông tin tới sáng 22/9.

Tại hệ thống này, iPhone 15 series chính hãng sẽ có mức giá khá hấp dẫn, cụ thể: iPhone 15 còn từ 21,49 triệu đồng, iPhone 15 Plus có giá từ 24,49 triệu đồng, iPhone 15 Pro có giá còn từ 27,490 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max có giá từ 34,99 triệu đồng.

Sau chương trình đặt trước, iPhone 15 series chính hãng (mã VN/A) sẽ chính thức lên kệ tại FPT Shop và F.Studio by FPT từ 00:01 ngày 29/9. Về màu sắc, phiên bản iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ có 4 màu trên mặt lưng nhám: Titan tự Nhiên (Natural Titanium), titan xanh (Blue Titanium), titan trắng (White Titanium), titan đen (Black Titanium); iPhone 15 và 15 Plus sẽ có 5 màu trẻ trung: Xanh dương (Blue), hồng (Pink), xanh lá (Green), đen (Black) và vàng (Yellow).

Giá ưu đãi tham khảo của iPhone 15 series tại một hệ thống bán lẻ lớn.

ShopDunk thông tin, số lượng đơn đặt trước có cọc tính đến chiều 22/9 là hơn 6.200 đơn, tăng hơn 30% so với năm ngoái. Đây là con số khá vượt bậc so với kỳ vọng ban đầu, vì trước đó ShopDunk nhận định thị tường năm nay ảm đạm hơn so với năm trước.

"Số lượng máy iPhone 15 Pro Max tính đến thời điểm này đa số đều đã cháy hàng và không còn nhiều. Dòng iPhone 15 Plus hồng cũng được săn đón và cháy hàng trong ngỡ ngàng. Apple sẽ giới hạn số lượng máy cho đợt đầu, tuy nhiên nếu không kịp đặt lúc này thì người dùng cũng không cần quá lo lắng vì ShopDunk sẽ có thêm 5.000 suất cho đợt trả hàng sau vào ngày 24/10”, chia sẻ từ ông Đoàn Việt Dũng - đại diện hệ thống ShopDunk.

Còn tại Di Động Việt, hệ thống này đưa ra thông điệp “I’m Titanium", không nhận đặt hàng tràn lan mà giới hạn số lượng theo đúng nguồn hàng được Apple phân bổ. Với cách làm này, Di Động Việt cam kết những người dùng đã đặt hàng sẽ nhận được máy ngay trong đợt mở bán sớm vào ngày 29/9 tới. Tránh trường hợp như các năm trước, người dùng phải đợi quá lâu dù đã đặt hàng từ sớm.

“Do lượng quan tâm đến iPhone 15 series quá lớn mà nguồn hàng lại khan hiếm trong giai đoạn đầu mở bán, nên để đảm bảo quyền lợi cũng như tăng trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng thì chúng tôi chỉ nhận một lượng đặt hàng nhất định”, bà Phùng Phương - đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt chia sẻ.

Nhận định thêm tình trạng hàng hoá của iPhone 15 series, bà Phương dự đoán các model này sẽ tiếp tục khan hàng trong giai đoạn đầu mở bán, do nguồn hàng phân bổ từ hãng có giới hạn, đặc biệt ở phiên bản iPhone 15 Pro Max.

Tại Di Động Việt, khi đặt hàng, iPhone 15 và 15 Plus có giá dự kiến lần lượt là 21,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng (cao hơn 500.000 đồng so với FPT Shop). Trong khi đó, bộ đôi cao cấp có giá dự kiến lần lượt là 28,49 triệu đồng và 34,49 triệu đồng (thấp hơn 500.000 đồng so với FPT Shop) cho phiên bản Pro dung lượng 128GB và Pro Max dung lượng 256GB.

Được biết, sau hơn 1 tuần ra mắt, lượng người đăng ký nhận thông tin iPhone 15 series tại Di Động Việt đã hơn 15.000, tức là cao hơn gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất, iPhone 15 Pro Max chiếm tỉ lệ đăng ký cao nhất, lên đến 80%. Tiếp đến là iPhone 15 Pro chiếm khoảng 13%, iPhone 15 chiếm gần 4%, còn lại là iPhone 15 Plus.

Đại diện CellphoneS thì chia sẻ một số điểm mới trong kỳ iPhone 15 series năm nay như: Thị trường Việt Nam được mở bán sớm hơn (chỉ một tuần sau khi các thị trường cấp 1 mở bán), tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt với hàng xách tay về chất lượng bảo hành lẫn số lượng. Giá bán các sản phẩm chính hãng năm nay đã không còn chênh lệch nhiều, giá bán ngay từ đầu đã rất tốt.

"Những yếu tố này sẽ làm cho nhu cầu với iPhone 15 series còn mạnh mẽ hơn so với iPhone 14 series. Sau hơn 1 tuần ra mắt sản phẩm, số lượng khách hàng đăng ký đặt hàng iPhone 15 series tại CellphoneS đã đạt được hơn 20.000, tăng trưởng đến 156% so với iPhone 14 series năm ngoái", đại diện CellphoneS thông tin.

CellphoneS cũng bày tỏ thái độ lạc quan về khả năng iPhone 15 series vẫn tiếp tục tăng trưởng doanh số so với thế hệ trước, con số dự đoán có thể nằm ở mức 40 - 50%. Trong đó, phần lớn khách hàng đăng ký iPhone 15 Pro Max với tỉ lệ hơn 73%, iPhone 15 Pro chiếm 12%, iPhone 15 và iPhone 15 Plus khoảng 15%.

Sản phẩm Dung lượng Giá chính thức (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 15 128GB 22.990.000 21.490.000 256GB 25.990.000 24.490.000 512GB 31.990.000 30.490.000 iPhone 15 Plus 128GB 25.990.000 24.490.000 256GB 28.990.000 27.490.000 512GB 24.990.000 33.490.000 iPhone 15 Pro 128GB 28.990.000 27.490.000 256GB 31.990.000 30.490.000 512GB 37.990.000 36.490.000 1TB 43.990.000 42.490.000 iPhone 15 Pro Max 256GB 34.990.000 - 512GB 40.990.000 - 1TB 46.990.000 -

Bảng giá tham khảo iPhone 15 series cho chương trình đặt hàng trước.

Về sản phẩm, iPhone 15 và iPhone 15 Plus sở hữu mặt lưng bằng kính pha màu, bề mặt nhám, cùng thiết kế cạnh viền bo tròn. Cả hai dòng máy đều được trang bị Dynamic Island, hệ thống camera chính 48MP kết hợp chế độ telephoto 2x mới mang đến 3 mức thu phóng quang học. Bên cạnh chip A16 Bionic mang lại hiệu năng mạnh mẽ, máy còn được tích hợp cổng kết nối USB Type-C giúp truyền tải dữ liệu và sạc nhanh hơn. Thêm vào đó, màu sắc thiên hướng pastel khác biệt so với những phiên bản tiền nhiệm, mang đến cho iFans có nhiều thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích của bản thân. Trong khi đó, phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được thiết kế bằng chất liệu titan, mang đến những mẫu Pro có trọng lượng nhẹ chưa từng có của nhà "táo khuyết". Song song với đó, thiết kế mới với cạnh viền và nút tác vụ có thể tùy chỉnh, hỗ trợ người dùng cá nhân hóa trải nghiệm với iPhone. Đồng thời, sản phẩm còn được nâng cấp camera mạnh mẽ tương đương 7 ống kính chuyên nghiệp, camera chính 48MP, chụp chân dung kèm tính năng focus và depth control, chế độ ban đêm, camera telephoto 5x,… Nổi bật hơn, bộ đôi được tích hợp chip A17 Pro mạnh mẽ. Con chip này sở hữu CPU mới có tốc độ nhanh hơn 10% cùng GPU nhanh hơn 20%. Nhờ vậy, hiệu suất xử lý tác vụ đồ họa được tối ưu hơn. Bên cạnh đó, nhờ cổng kết nối USB-C, iPhone 15 Pro Max có thể sạc và chuyển dữ liệu cực nhanh, đồng thời sạc ngược trực tiếp cho các thiết bị trong cùng hệ sinh thái như AirPods Pro.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]