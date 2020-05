Vì sao tin đồn về iPhone 12 bị trì hoãn không đáng tin?

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Vô số các báo cáo về iPhone 12 bị trì hoãn đang khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và lo lắng nhưng sự thật lại không hoàn toàn như vậy.

Các báo cáo gần đây đã liên tục tuyên bố Apple sẽ "trì hoãn việc sản xuất hàng loạt" iPhone 12 sắp tới của mình. Tuy nhiên, các báo cáo này không cung cấp bất kỳ bằng chứng thực tế nào.

Kế hoạch của Apple cho năm 2020 đã gặp phải một "cơn bão" các thách thức. Đại dịch COVID-19 đang gây ra vô số khó khăn trong việc lập kế hoạch và sản xuất phần cứng mới và chuỗi cung ứng linh kiện phức tạp cho các dây chuyền sản xuất của nó, cũng như đặt ra một tình huống có tác động tiêu cực đáng kể đến doanh số của người dùng trên toàn cầu.

Ảnh concept iPhone 12 Pro.

Trong tình trạng đó, các báo cáo quốc tế liên tục tuyên bố về việc Apple sẽ "trì hoãn việc sản xuất hàng loạt" iPhone mới. Tất nhiên, việc sản xuất các linh phụ kiện cho dòng iPhone này bị chậm lại là đúng nhưng không đồng nghĩa với việc iPhone 12 sẽ chậm trễ thời gian công bố.

Rõ ràng, Apple có thể tăng tốc sản xuất trước khi ra mắt để cung cấp đủ nguồn cung, bù cho thời gian chậm trễ trước đó. Trong những năm trước, “Nhà Táo” vẫn thường xuyên tăng cường hoặc thay đổi các kế hoạch sản xuất của mình để đáp ứng nhu cầu lớn hơn dự kiến ​​cho các mẫu iPhone cụ thể. Tăng hoặc giảm sản xuất là một kỹ năng mà Apple cực kỳ thành thạo, ngay cả trong những hoàn cảnh đầy thách thức liên quan đến suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng chuỗi cung ứng đã từng diễn ra trước đây.

Các giám đốc điều hành của Apple đã nhấn mạnh điều này trong các cuộc gọi hội nghị hàng quý của công ty, đặc biệt nhấn mạnh hơn nhu cầu dự kiến ​​cho một sản phẩm cụ thể hoặc một kiểu máy cụ thể trong một loạt các thiết bị. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà máy lắp ráp đối tác của Apple sẽ không thể hoạt động với khối lượng sản xuất bình thường trong nửa cuối năm nay.

Cả ngành điện thoại thông minh đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Mặt khác, áp lực về nguồn cung trước khi "iPhone 12" được bán ra cũng giảm trong năm nay vì nhu cầu có thể yếu hơn bình thường. Thay vì chạy đua với iPhone 12 trong một nỗ lực tuyệt vọng để bắt kịp các thiết bị cầm tay Android 5G như những nguồn tin dự đoán, doanh số điện thoại thông minh năm nay đã chậm lại đáng kể và khiến những người mua tiềm năng trên toàn thế giới sẽ kìm nhu cầu xuống mức thấp nhất.

Thay vì ra mắt iPhone 12 sẽ bị trì hoãn tới tận năm sau như nhà phân tích tiên đoán, có vẻ như Apple có thể thoải mái thực hiện lộ trình công bố "iPhone 12" theo kế hoạch. Hãng này luôn thực hiện nhiều chiến thuật trước khi ra mắt, xử lý các thảm họa chuỗi cung ứng trước đó vì hãng này luôn có các nguồn lực để sắp xếp quyền truy cập ưu tiên vào các dịch vụ thử nghiệm, sản xuất và vận chuyển.

Ngược lại, điều tương tự sẽ không đến với các nhà sản xuất điện thoại khác. Trong khi Samsung và Huawei tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng các nguyên mẫu smartphone có màn hình gập đắt đỏ và chỉ bán với số lượng hạn chế, Apple vẫn bán ra iPhone cao cấp với số lượng lớn mỗi năm, ngay cả trong chu kỳ suy thoái kinh tế.

Suy thoái kinh tế năm 2008 đã khiến nhiều chuyên gia lo lắng về triển vọng của Apple, vì hãng này mới bắt đầu bán iPhone mới với giá cao hơn đáng kể so với các thiết bị khác. Tuy nhiên, “Táo Khuyết” không bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc suy thoái đó. Chính các nhà sản xuất các sản phẩm hàng hóa giá thấp hơn mới trải qua sự sụt giảm về doanh số bán hàng và kéo lợi nhuận đi xuống. Tương tự, tác động kinh tế khiến nhiều công nhân nghỉ việc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến các nhà sản xuất điện thoại giá phải chăng.

iPhone SE 2020 giúp Apple duy trì cơ sở được cài đặt.

Lý do tại sao Android có thị phần lớn hơn không chỉ là kết quả của sự yêu thích của fan hâm mộ, mà còn là vì nhiều người không đủ tiền để mua iPhone. Phần lớn các thiết bị Android được bán với giá rất thấp, trung bình dưới 10 triệu đồng.

Những ai có thể chi tiền để mua iPhone đắt tiền?

Trong kỳ nghỉ lễ cuối năm 2019 vừa qua, dòng điện thoại của Apple gần như chia đều thành ba phần : iPhone 11; hai mẫu iPhone 11 Pro và tất cả các iPhone khác, bao gồm iPhone XR và các mẫu iPhone trước đó có nút Home. Đây không phải là điều bất thường. Doanh số của Apple liên tục nghiêng về phân khúc cao cấp, dẫn đến giá bán trung bình của iPhone đạt gần 800 USD trong những năm gần đây.

Apple chỉ có một thiết bị trong thị trường tầm trung. Doanh số bán iPhone ở phân khúc này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng doanh số. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của giới truyền thông, khẳng định rằng không ai quan tâm đến điện thoại thông minh nữa hay thị trường smartphone đã bão hoà.

iPhone X thực tế bán rất "chạy", phủ định mọi dự đoán trước đó.

Tại sao những người bình thường vẫn chịu mua iPhone với giá cao? Đa số đối tượng mua iPhone của Apple là những người không quan tâm đến giá cả và mức giá trên 999 USD (tương đương 23,49 triệu đồng) vẫn dễ dàng chấp nhận. Samsung và Huawei chỉ có một số ít người mua không có ý thức về giá.

Nhưng lý do lớn nhất giúp Apple bán rất nhiều iPhone đắt tiền là việc mua trả góp mỗi tháng. Thậm chí có người còn đăng ký trả góp trong 2 năm. Người dùng kết nối nhu cầu sử dụng với thiết bị di động mà họ mang theo. Điều đó giúp cho chi phí nâng cấp iPhone thường xuyên trở nên phù hợp hơn. Đó cũng là lý do doanh số bán iPhone đắt tiền của Apple cao hơn nhiều so với doanh số của các máy Mac có giá tương tự hoặc iPad và Đồng hồ Apple Watch với giá thấp hơn nhiều.

Sự phẫn nộ của giới truyền thông về giá iPhone cao cấp thực sự chỉ là vô nghĩa. Apple không hề buộc người mua phải trả tiền cho những chiếc iPhone ngày càng đắt tiền. Ngược lại, chẳng có chiếc iPhone nào có giá thấp nhưng lại có chất lượng tốt hơn. Apple đã giới thiệu các iPhone mới có mức giá cao hơn nhờ tích hượp các tính năng thu hút người mua; khách hàng của họ vẫn rộng rãi chi tiền và ngầm khẳng định họ muốn chi nhiều hơn để sử dụng sản phẩm chất lượng hơn.

Điều tương tự lại không xảy ra đối với các nhà sản xuất Android. Trên thực tế, các nhà sản xuất smartphone Android lại nhượng bộ khách hàng với việc tung ra dòng điện thoại tầm trung nhưng lại có tính năng cao cấp. Các nhà sản xuất Android cũng tập trung vào doanh số smartphone lớn nhưng lại có giá trị rất thấp cho các nước mới nổi. Những thị trường này có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế, làm chậm chu kỳ thay thế smartphone.

Cơ sở được cài đặt của Apple sẽ không bị ảnh hưởng nặng bởi bất ổn kinh tế

Thực tế cho thấy, người dùng vẫn tiếp tục chi tiêu cho các thiết điện tử tiêu dùng cần thiết dù đắt tiền. Bị mắc kẹt ở nhà và trước yêu cầu phải học tập từ xa, liên lạc qua video, giải trí và tương tác xã hội đã khiến nhiều người chuyển từ điện thoại thông minh sang máy tính bảng và iPad. Và chiếc iPad Pro 2020 ra mắt vào thời điểm không thể thích hợp hơn.

Apple vẫn ra mắt iPad 2 bất chấp sự rối loạn trong chuỗi cung ứng tại Nhật Bản (năm 2011).

Apple cũng đã được hưởng lợi không nhỏ từ việc tăng doanh số trò chơi và ứng dụng của App Store khi người dùng buộc phải làm việc tại nhà và tự giải trí một mình. Doanh số đến từ Apple Music, TV +, News + và Apple Arcade đều đạt mức tăng trưởng vững chắc.

Hơn nữa, Apple có lượng cơ sở được cài đặt gần một tỷ người dùng. Và trong khi nhiều cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa, việc đặt hàng phần cứng mới vẫn dễ dàng. Apple thậm chí không gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút sự chú ý khi tung ra một loạt sản phẩm mới trong vài tuần qua của đại dịch.

iPhone 12 có ma lực lớn độ nào ?

So với bối cảnh cuối năm ngoái, khi nhiều người dùng Trung Quốc "tẩy chay" iPhone, việc ra mắt iPhone 12 năm nay có phần thoải mái hơn. Các tin đồn ban đầu khẳng định chúng sẽ kế thừa máy quét LiDAR của iPad Pro 2020, chạy chip A14 siêu mạnh mẽ và tích hợp 5G.

iPhone 12 vẫn sẽ được công bố đúng lịch và vẫn "hot" như thường.

Bất kỳ hợp đồng mua trả góp nào cũng có thể hướng về iPhone 12 thay vì chuyển sang Android. Việc ra mắt iPhone 12 của Apple cũng sẽ được hỗ trợ bởi các nhà mạng di động trên toàn cầu, những đơn vị đã, đang và sẽ thúc đẩy 5G phát triển. Bởi cơ sở người mua được cài đặt của Apple đại diện cho thị trường của người dùng, những người có khả năng chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ dữ liệu di động nhanh hơn.

Nói cách khác, các nhà mạng sẽ tiếp tục quảng cáo iPhone 12 mạnh mẽ hơn cả, vượt ra ngoài quy định bắt buộc của Apple. Có lẽ lý do sâu xa hơn là các nhà bán lẻ hy vọng sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng sau một thời gian thảm họa.

Trên đây chính là những lý do tại sao Apple sẽ không trì hoãn việc ra mắt iPhone 12 cho tới tận năm 2021 và chúng vẫn sẽ thành công ngoài mong đợi.

