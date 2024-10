Vì sao người dùng chê ỏng chê eo với mẫu iPhone 16 này

Giống như mọi năm, iPhone 16 Plus tiếp tục trở thành điểm tối trong dòng sản phẩm mới của Apple. Dòng Plus được ra đời để thay thế dòng mini lần đầu tiên vào năm 2022 khi iPhone 14 series được ra mắt, tuy nhiên qua ba đời sản phẩm, Apple đã thực sự hiểu được vì sao câu nói “Ai hiểu iPhone thì không nên mua Plus” lại được lan truyền trong thời gian qua.

iPhone 16 Plus chỉ chiếm 11% doanh số bán ra của dòng sản phẩm iPhone 16.

Trước tiên, chúng ta hãy cùng đề cập đến những nét nổi bật của iPhone 16 Plus. Đó là sản phẩm có kích thước màn hình lớn 6,7 inch cùng với dung lượng pin cao (tăng khoảng 20% so với iPhone 16 tiêu chuẩn). Tuy nhiên, một điểm rất đáng chê trách ở sản phẩm này chính là không hỗ trợ tính năng ProMotion hay Always-On Display như phiên bản Pro Max. Điểm thu hút duy nhất dành cho iPhone 16 Plus có lẽ chính là ở kích thước màn hình lớn, phù hợp với những ai thích điện thoại dùng để giải trí.

Vấn đề là, doanh số iPhone 16 Plus được cho là chỉ chiếm 11% toàn bộ dòng iPhone 16 ở thời điểm hiện tại, điều chứng minh sự thất bại trong việc thu hút người dùng của iPhone 16 Plus. Lý do chính khiến iPhone 16 Plus thất bại chính là vị trí thị trường không rõ ràng. Trong khi các phiên bản khác của dòng iPhone 16 có đối tượng người dùng cụ thể, iPhone 16 Plus lại không có nhóm khách hàng xác định.

Màn hình còn quá nhiều hạn chế, đặc biệt là tần số quét chỉ 60 Hz.

Mặc dù lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn nhưng giá bán của nó lại cao hơn 3 triệu đồng và khiến tỷ lệ giá/hiệu suất không hấp dẫn. Chi thêm 3 triệu đồng chỉ để nhận được màn hình lớn hơn và pin lớn hơn thực sự không đáng với người tiêu dùng.

Không dừng lại ở đó, như đã đề cập ở trên, màn hình iPhone 16 Plus chỉ có tần số quét 60Hz, điều này làm giảm trải nghiệm người dùng, đặc biệt khi so với iPhone 16 Pro với tần số quét 120Hz và công nghệ ProMotion. Trong khi đó, camera chính 48 MP không thể so sánh với các tính năng chụp ảnh cao cấp của dòng iPhone 16 Pro.

Việc iPhone 15 Pro Max có giá tốt hơn khiến iPhone 16 Plus càng thêm khó khăn.

Đặc biệt, khi xem xét giá bán, iPhone 16 Plus thậm chí đắt hơn iPhone 15 Pro Max của năm ngoái - sản phẩm có nhiều tính năng nổi bật hơn. Cụ thể, biến thể bộ nhớ trong thấp nhất của iPhone 15 Pro Max (256 GB) có giá bán khoảng 28,49 triệu đồng cho phiên bản VN/A mới 100%, trong khi cùng mức dung lượng này, iPhone 16 Plus có giá 28,99 triệu đồng. Đây có thể là lý do giải thích vì sao Apple đã quyết định khai tử iPhone 15 Pro Max sau khi dòng iPhone 16 được giới thiệu, mặc dù một số cửa hàng bán lẻ vẫn bán iPhone 15 Pro Max từ nguồn có sẵn.

Ngay cả khi được giảm giá, iPhone 16 Plus thực sự vẫn gặp khó khăn trong việc xác định vị trí trên thị trường di động đầy cạnh tranh của các phiên bản iPhone đang bày bán. Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone màn hình lớn, iPhone 15 Pro Max có thể là lựa chọn hợp lý hơn với mức giá rẻ hơn. Trong khi nếu chỉ muốn Camera Control mới lạ, iPhone 16 vẫn khá phù hợp nhờ thiết kế gọn nhẹ và giá rẻ hơn 3 triệu đồng.

