Vì sao iPhone đời cũ vẫn được khuyến khích mua

Nhiều người cảm thấy áp lực phải sở hữu chiếc iPhone mới ngay trong ngày đầu tiên hoặc ít nhất là trước Tết Nguyên đán. Một số thậm chí sẵn sàng chờ đợi đến qua Tết khi dư dả ngân sách. Dẫu vậy, với một số người dùng “thông thái”, họ có thể chờ đến sự kiện ra mắt iPhone mới vào tháng 9 năm sau.

Họ cho rằng việc mua iPhone trước thời điểm này là lãng phí tiền bạc, kết quả là mua iPhone đời trước luôn được khuyến khích. Hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau điều đó.

iPhone có hiệu suất duy trì tốt

Việc nâng cấp iPhone trước đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn về hiệu suất, tuy nhiên điều này không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại. Các ứng dụng phổ biến như Google Maps và Words With Friends không chạy nhanh hơn đáng kể trên iPhone 16 so với iPhone 15 hay thậm chí là iPhone 13. Do đó, người dùng không cần phải mua phiên bản mới nhất để có một chiếc điện thoại có thể sử dụng trong nhiều năm.

Hiệu suất của những mẫu iPhone sau một năm vẫn rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ. Nếu yêu thích các trò chơi 3D chất lượng cao như Resident Evil 8 hay Assassin's Creed Mirage, người dùng có thể cần một chiếc iPhone mới hơn vì những tựa game này đã đẩy iPhone 16 đến giới hạn của nó. Ngoài ra, nếu quan tâm đến các tính năng Apple Intelligence, người dùng cũng nên cân nhắc việc sở hữu một chiếc iPhone hiện đại vì những tính năng này có thể yêu cầu nhiều tài nguyên xử lý. Dù vậy, Apple vẫn cam kết hỗ trợ các thiết bị không có Apple Intelligence trong nhiều năm tới.

Hỗ trợ iOS lâu dài

Mặc dù có nhiều phàn nàn về Apple, không thể phủ nhận rằng công ty này rất chú trọng đến việc duy trì hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị cũ. Ví dụ, iOS 18 vẫn hoạt động trên các thiết bị như iPhone Xs ra mắt năm 2018. Mặc dù năm 2018 không phải là quá xa, nhưng các nhà sản xuất điện thoại Android chỉ mới gần đây bắt đầu cung cấp mức hỗ trợ tương tự.

Apple hỗ trợ phần mềm cho iPhone khá dài.

Ngay cả khi các bản cập nhật iOS chính thức kết thúc, điều đó không có nghĩa là thiết bị sẽ ngừng hoạt động. iPhone vẫn có thể sử dụng cho đến khi Apple ngừng cung cấp một số dịch vụ quan trọng, điều này rất hiếm khi xảy ra. Do đó, một chiếc iPhone ra mắt cách đây 1 năm vẫn được hỗ trợ trong một khoảng thời gian dài theo tiêu chuẩn của ngành công nghệ.

Tuy người dùng có thể không nhận được tất cả các tính năng mới nhất của iOS và một số ứng dụng có thể ngừng tương thích với thiết bị, hầu hết các chức năng mà người dùng quan tâm vẫn sẽ có sẵn cho đến khi họ sẵn sàng nâng cấp. Ngay cả khi các bản cập nhật chính thức kết thúc, người dùng vẫn có thể nhận được một số bản cập nhật bảo mật tối thiểu giúp thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.

Nâng cấp giữa chu kỳ thường dễ dàng hơn

Việc mua iPhone ngay trong ngày ra mắt hoặc vài tuần sau đó có thể gây căng thẳng. Apple chỉ sản xuất một số lượng hạn chế các mẫu máy, màu sắc và dung lượng lưu trữ cụ thể, do đó khả năng cao là chiếc điện thoại mà người dùng muốn sẽ không có sẵn khi đặt hàng. Thêm vào đó, việc hỗ trợ phụ kiện cũng thường gặp chậm trễ. Các ốp lưng và bộ sạc chất lượng có thể mất vài tháng để có mặt trên thị trường khiến người dùng đầu tiên phải chấp nhận những phụ kiện không mấy ưng ý.

Việc mua iPhone ở giữa chu kỳ có nhiều lựa chọn ưng ý hơn.

Ngược lại, nếu ghé thăm một cửa hàng iPhone từ tháng 1 đến tháng 8 năm sau, họ có thể dễ dàng chọn bất kỳ chiếc iPhone nào và mang về ngay lập tức. Thời điểm này cũng mang đến nhiều lựa chọn phụ kiện hơn, ngay cả khi người dùng phải đặt hàng trực tuyến. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua iPhone mới ngay trong ngày ra mắt.

iPhone là công cụ, không phải để thể hiện địa vị

Nếu đang sử dụng một chiếc iPhone vẫn hoạt động tốt vào những tháng như 7 hoặc 8, việc kiên nhẫn có thể là lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu điện thoại hiện tại không còn đáp ứng được nhu cầu về hiệu suất, dung lượng lưu trữ hay thời lượng pin, việc nâng cấp là điều cần thiết ngay cả khi đó không phải là mẫu mới nhất.

Có mua iPhone hiện đại, nó cũng chỉ nên được xem là công cụ cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cuối cùng, iPhone được thiết kế để cải thiện chất lượng cuộc sống, không phải là thứ để người dùng khoe khoang với người khác. Nếu thiết bị cũ đã hỏng, người dùng không nên chần chừ trong việc mua một chiếc iPhone mới. Dù người dùng có thể sử dụng PC hoặc tablet tạm thời, nhưng trong xã hội hiện đại, smartphone đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, hãy chọn cho mình một sản phẩm tốt nhất mà mình có thể chi trả thay vì để áp lực từ việc chờ đợi mẫu mới khiến họ phải chịu đựng sự bứt rứt.