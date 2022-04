Vì sao các smartphone hàng đầu ngày càng nóng

Người dùng smartphone hàng đầu hiện nay đang rất khó chịu với tình trạng quá nóng mà không rõ nguyên nhân chính của nó ở đâu.

Nhiều người cho rằng hệ thống chip SoC cao cấp hiện đại cho smartphone chính là nguyên nhân của các vụ quá nóng, đặc biệt khi Snapdragon 8 Gen 1 và Exynos 2200 khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, dựa vào các phân tích sâu hơn, vấn đề có lẽ không nằm ở Qualcomm và Samsung.

Theo các nhà phân tích trong ngành được nguồn tin trích dẫn, chính thiết kế lõi xử lý tham chiếu của Arm mới là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hiệu suất và nhiệt. Các chuyên gia cho biết: “Hiện tại, nền tảng Snapdragon và Exynos được sử dụng trong hầu hết các smartphone Android hàng đầu, và những thiết bị này có vấn đề về nhiệt, hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng. Các bộ xử lý ứng dụng được phát triển bởi Arm, trong khi các vấn đề tương tự xảy ra ở cả chip do Samsung và TSMC sản xuất, do đó có thể nói rằng nguyên nhân không phải do nhà sản xuất mà là do nhà phát triển”.

Một số chuyên gia cũng nhận định rằng vấn đề quá nhiệt là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như quy trình sản xuất, cấu hình CPU, các thành phần ngoại vi và hiệu suất của chính smartphone.

Để chứng minh điều này, nền tảng Apple A cũng dựa trên thiết kế Arm, nhưng Apple và Arm đang tùy chỉnh bộ vi xử lý để sử dụng iOS. Mặt khác, Samsung và Qualcomm đang phát triển các SoC đơn để sử dụng cho các mẫu smartphone khác nhau từ các nhà sản xuất khác nhau, và những chip sử dụng thiết kế mà không có bất kỳ thay đổi nào dường như có vấn đề.

Có một chi tiết rất thú vị, đó là Dimensity 9000 lại không xảy ra hiện tượng quá nóng nhiều, và ở Exynos 2200, vấn đề chính không nằm ở phần CPU mà từ GPU - một thiết kế đồ họa tích hợp dựa trên kiến trúc của AMD mà không phải là Arm.

Dựa trên kết quả này, rõ ràng vấn đề quá nóng trên smartphone hàng đầu sẽ không phải do một công ty duy nhất gây ra mà là có hệ thống, liên kết giữa nhiều yếu tố khác nhau.

