Vì sao Apple từ bỏ "giấc mơ" modem 5G trên iPhone?

Kỷ nguyên 5G vẫn còn tương đối mới và nhiều điện thoại 5G vẫn không thể kết nối với tín hiệu 5G nhanh nhất do khoảng cách truyền sóng cao (mmWave) rất ngắn. Do đó, trải nghiệm 5G hiện tại đa số chỉ thuộc mức trung của nhà mạng. Dù vậy, các chuyên gia đều kỳ vọng, mạng 5G sẽ đem tới những thành tựu to lớn hơn như xe tự lái và các hoạt động được thực hiện từ xa.

Kể từ iPhone 12, các thế hệ iPhone sau này đều được tích hợp khả năng kết nối 5G.

Mặc dù kỷ nguyên 5G vẫn còn vài năm nữa nhưng Apple vẫn đang hướng tới 6G. Theo Mark Gurman của Bloomberg, “Nhà Táo” đã đăng một danh sách công việc trên trang web của công ty với nội dung:

"Nếu là một kiến trúc sư nền tảng di động, bạn sẽ cần điều khiển và điều phối thiết kế cũng như mô hình hóa mạng 6G."

Hiện tại, Apple vẫn đang nỗ lực để bớt phụ thuộc vào Qualcomm bằng cách phát triển modem 5G của riêng mình cho iPhone. Vào tháng 9, Apple đã gia hạn hợp đồng sắp hết hạn với Qualcomm và Qualcomm sẽ tiếp tục cung cấp modem 5G cho Apple cho đến năm 2026. "Táo Khuyết" đã hy vọng có modem 5G của riêng mình cho cặp iPhone Pro năm nay nhưng hãng đã không thể hoàn thành việc phát triển thành phần quan trọng này.

Công ty có trụ sở tại Cupertino kỳ vọng, ngoài việc chấm dứt sự phụ thuộc vào Qualcomm đối với bộ phận quan trọng này của iPhone, việc thiết kế và xây dựng modem của riêng mình sẽ cho phép công ty phát triển công nghệ và tính năng đặc biệt được phát triển cho iPhone.

Đồng thời, việc này cũng sẽ cho phép Apple tiết kiệm một số tiền lớn vì hãng không cần phải trả cho Qualcomm cả phí cấp phép và giá chip.

Và như Gurman chỉ ra, không giống như chip A-series và M-series của Apple, modem 5G sẽ không giúp iPhone tăng hiệu suất đáng kể. Apple cần phải cực kỳ thận trọng vì modem hoạt động kém có thể ảnh hưởng tới thành tích ấn tượng của CEO Tim Cook khi tại vị. Thêm vào đó, sự thất bại có thể khiến iPhone - hiện đang thành công vượt trội bị mang tiếng xấu trong phân khúc.

