Một iFan Việt "mất trắng" iPhone 12 Pro Max cũ vì Apple Store định giá 0 đồng

Vụ việc một người dùng Việt Nam đã “mất trắng" chiếc iPhone 12 Pro Max khi tham gia thu cũ đổi mới (trade-in) tại Apple Store Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi.

Theo đó, khi tham gia thu cũ đổi mới tại Apple Store Online tại Việt Nam, người mua sẽ phải thanh toán tiền chiếc máy mới trước, sau khi nhận hàng Apple mới thu về chiếc máy cũ. Sau khi thu, Apple sẽ thẩm định máy, sẽ hoàn lại số tiền tương ứng giá trị máy cho người mua sau khi được xác nhận.

Tuy nhiên, Apple Store Online lại sử dụng giao diện tiếng Anh, trong khi người dùng này không am hiểu hoặc không để ý kỹ về nội dung thông báo dẫn tới đã có nhầm lẫn và “mất trắng” chiếc iPhone 12 Pro Max 256GB.

Người dùng đã hiểu nhầm thông báo từ Apple.

Câu chuyện này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, báo chí… nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dùng, giới công nghệ. Bà Phùng Phương - đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết, trước khi lựa chọn trade-in thu cũ đổi mới người dùng cần tìm hiểu rõ quy định thu cũ đổi mới để tránh xảy ra tình trạng không mong muốn.

“Do sự bất đồng về ngôn ngữ, người dùng lại không đọc kỹ thông báo của Apple, đã dẫn tới trường hợp đáng tiếc trên. Để yên tâm hơn khi trade-in thu cũ đổi mới, người dùng cần lựa chọn địa chỉ trade-in với thủ tục nhanh gọn, mọi quy trình nên là trực tiếp, người dùng được biết rõ mức giá máy của mình khi thu vào, biết rõ khoản bù chênh lệch… kèm các chính sách hỗ trợ”, bà Phùng Phương khuyến nghị.

Hiện nay, có nhiều hệ thống đang hỗ trợ thu cũ với mức giá được công bố cụ thể với người dùng trước khi quyết định trade-in. Thậm chí, nếu sản phẩm đó ít tiền hơn giá thu cũ, người dùng sẽ có thêm một khoản tiền dư để mang về hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: Mua phụ kiện, gói bảo hành Apple Care+,...

Các đơn vị thường công bố mức giá thu cũ đổi mới của toàn bộ các dòng máy, hình thức thanh toán và quy trình thu cũ đổi mới ngay trên website. Sau khi đã tham khảo chương trình, người dùng đến trực tiếp cửa hàng để thẩm định máy. Trước khi thẩm định, người dùng được nhân viên tư vấn cụ thể và đưa ra phương án trợ giá phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Khi được khách hàng đồng ý, nhân viên mới thu cũ đổi mới theo yêu cầu người dùng. Theo đó, các dữ liệu trên máy cũ của người dùng thường được cam kết bảo mật tuyệt đối, hỗ trợ chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới,...

Chính những ưu điểm này, dịch vụ trade-in thu cũ đổi mới đã trở thành sự lựa chọn của hàng trăm ngàn khách hàng mỗi năm. iPhone 15 series vừa rồi, có đến 40% khách hàng sở hữu iPhone 15 series lựa chọn phương thức thu cũ đổi mới.

Quay lại vụ việc người dùng trade-in bị "mất trắng" iPhone 12 Pro Max trên Apple Store, ban đầu, mọi quy trình đều diễn ra một cách suôn sẻ. Theo ước tính trên trang web của Apple, chiếc iPhone 12 Pro Max 128GB dự kiến được định giá thu cũ ở mức 9,2 triệu đồng với điều kiện máy ở trong "tình trạng tốt".

Tuy nhiên, người dùng này thừa nhận rằng chiếc iPhone 12 Pro Max của anh "có bể phần kính góc trên mặt sau". Dù vậy, anh đã không khai báo thông tin này trên trang web thẩm định của Apple. "Mình nghĩ mình định giá máy của mình còn tốt để được giá cao khi bán máy chẳng vấn đề gì, bởi vì sau đó Apple cũng kiểm tra lại và đưa ra thông báo quyết định cho sản phẩm này", người này chia sẻ.

Hai ngày sau, người này nhận được một email từ Apple với nội dung thông báo về giá trị thu cũ đổi mới của máy ở mức 0 đồng. Đáng nói, email mà Apple gửi đến lại lẫn lộn hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, ba nội dung quan trọng gồm Original instant trade-in credit (Giá thu cũ đổi mới ban đầu), Revised instant trade-in credit (Giá thu cũ đổi mới sau khi xét duyệt) và Difference to be charged to (Khoản chênh lệch giữa hai mức giá) đều được viết bằng tiếng Anh.

Người này cho rằng Apple đã cố ý sử dụng hai ngôn ngữ trong email để khiến anh hiểu nhầm chiếc iPhone cũ của mình được định giá ở mức 9,2 triệu đồng. Vì thế, anh đã bấm vào lựa chọn đồng ý mà không biết rằng bản thân đã chấp thuận để Apple tái chế chiếc iPhone của mình với giá 0 đồng.

