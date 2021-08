Từ bỏ mảng smartphone, LG liên doanh sản xuất phụ kiện cho xe ô tô

Thứ Tư, ngày 04/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

LG vừa công bố một mối hợp tác liên doanh mới và kết quả kinh doanh quý II/2021.

LG Electronics Inc. (LG) vừa công bố thỏa thuận liên doanh giữa LG và và Magna International Inc. (Magna), thành lập công ty mới trong lĩnh vực sản xuất linh kiện xe điện với tên gọi LG Magna e-Powertrain. Đồng thời, LG cũng công bố kết quả kinh doanh với doanh thu quý II/2021 cao nhất từ trước đến nay.

Liên doanh LG Magna e-Powertrain

Magna là công ty chuyên cung cấp các linh kiện, phụ tùng cho các hãng xe, đáng chú ý có thể kể đến chính là General Motors (GM), Ford, BMW, Tesla... Công ty sẽ sản xuất động cơ điện, bộ chuyển đổi và bộ sạc trên xe, nhằm mục đích kết hợp chúng thành một khối duy nhất, còn được gọi là hệ thống truyền trục điện tử.

Trụ sở chính của LG tại Seoul (Hàn Quốc).

Liên doanh sẽ sử dụng thế mạnh của Magna trong các hệ thống truyền động điện và mạng lưới cung cấp toàn cầu cùng với chuyên môn của LG trong việc phát triển linh kiện cho động cơ và biến tần. Thế mạnh kết hợp về thiết kế, kỹ thuật và sản xuất của LG Magna e-Powertrain được mong đợi sẽ giúp cả hai công ty nhanh chóng đáp ứng xu hướng thị trường và tận dụng sự chuyển dịch hướng về xe điện trên toàn cầu.

Sau quyết định rút lui khỏi thị trường kinh doanh điện thoại thông minh, việc hợp tác cùng Magna chính là chiến lược giúp LG phân bổ lại nguồn lực cho các lĩnh vực đầy hứa hẹn như linh kiện xe điện (Electric Vehicle: Dòng xe điện dùng 100% năng lượng điện để hoạt động), thiết bị kết nối, robot, trí tuệ nhân tạo và nền tảng doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Báo cáo kinh doanh quý II/2021

Vừa qua, LG cũng công bố báo cáo kinh doanh quý II/2021 với những kết quả ấn tượng từ bốn công ty (không tính kết quả từ Công ty Truyền thông Di động LG đã chính thức ngưng hoạt động từ cuối tháng 7). Tổng doanh thu 17,11 nghìn tỷ KRW (tương đương 15,26 tỷ đô-la Mỹ) đã tăng 4,8% từ quý II năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của quý II năm 2021 tăng 65,5% từ năm ngoái lên 1,11 nghìn tỷ KRW (tương đương 992,08 triệu đô-la Mỹ).

Trong đó, Công ty Thiết bị Gia dụng & Giải pháp Không khí LG có doanh thu quý II đạt 6,81 nghìn tỷ KRW (tương đương 6,08 tỷ đô-la Mỹ), tăng trưởng tốt ở mức 32,1% từ quý II năm ngoái. Công ty Giải trí Gia đình LG đạt doanh thu 4,04 nghìn tỷ KRW (tương đương 3,60 tỷ USD) trong quý II, tăng đáng kể 79,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng vọt lên 333,50 tỷ KRW (tương đương 297,35 triệu USD), tăng 216,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự phổ biến ngày càng tăng của các sản phẩm TV OLED và sự phục hồi của thị trường TV toàn cầu.

Ngoài ra, Công ty Giải pháp Linh kiện xe LG đạt doanh thu quý II là 1,88 nghìn tỷ KRW (tương đương 1,68 tỷ USD), tăng đáng kể 106,5% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ nhóm ngành ô-tô phục hồi và nhu cầu linh kiện xe điện tăng. Cuối cùng là Công ty Giải pháp Kinh doanh LG với doanh thu quý II đạt 1,69 nghìn tỷ KRW (tương đương 1,50 tỷ USD), tăng 28,9% so với năm trước, chủ yếu do nhu cầu tăng mạnh đối với máy tính cá nhân và màn hình.

Các kết quả tích cực này chủ yếu đến từ doanh số tăng mạnh ở các thị trường bên ngoài Hàn Quốc cùng sự phục hồi của thị trường toàn cầu sau đại dịch. Khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của sản phẩm được kỳ vọng sẽ giúp LG duy trì đà doanh thu và lợi nhuận tại những thị trường trọng điểm.

Nguồn: http://danviet.vn/tu-bo-mang-smartphone-lg-lien-doanh-san-xuat-phu-kien-cho-xe-o-to-502021489582...Nguồn: http://danviet.vn/tu-bo-mang-smartphone-lg-lien-doanh-san-xuat-phu-kien-cho-xe-o-to-502021489582826.htm