“Trình làng” Nokia C20 Plus pin to, giá chỉ 2,5 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nokia C20 Plus đã chính thức ra mắt với màn hình lớn, pin 4.950 mAh, giá phải chăng.

HMD Global đã giới thiệu Nokia C20 vào tháng 4 và vào ngày 10/6 vừa qua, công ty đã tung thêm phiên bản Nokia C20 Plus. Giống như Nokia C20, Nokia C20 Plus chạy hệ điều hành Android 11 (Go Edition) và tích hợp chip SoC Unisoc SC9863A. Điện thoại đi kèm với RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB (có hỗ trợ mở rộng qua thẻ microSD lên đến 256GB).

Nokia C20 Plus.

Nokia C20 Plus có lớp vỏ polycarbonate nguyên khối với thiết kế dạng sóng 3D, tăng cường độ bền. Điện thoại có màn hình LCD 6,5 inch, độ phân giải HD +, thiết kế “giọt nước” chứa camera selfie 5MP. Trong khi đó, mặt sau là thiết lập camera hình tròn chứa camera chính 8MP và camera đo độ sâu 2MP.

Nokia C20 Plus không có máy quét dấu vân tay nhưng hỗ trợ Mở khóa bằng khuôn mặt. Thiết bị cũng đi kèm với giắc cắm tai nghe 3,5 mm và pin 4.950 mAh, sạc qua cổng microUSB với công suất lên đến 10W.

Hai phiên bản màu của Nokia C20 Plus.

Nokia C20 Plus có hai tùy chọn màu sắc - đen và xanh dương. Chiếc smartphone này có giá 699 Nhân dân tệ (khoảng 110 USD – 2,52 triệu đồng) và sẽ được bán ở Trung Quốc bắt đầu từ ngày 16/6. Hiện vẫn chưa rõ khi nào sản phẩm sẽ đến các thị trường khác.

