Trải nghiệm mua AirPods giá chỉ 70.000 đồng và điều không thể ngờ

Với mức giá cao của sản phẩm chính hãng, nhiều người tiêu dùng đã tìm đến các lựa chọn rẻ hơn. Vậy một chiếc tai nghe AirPods nhái có chất lượng ra sao? Để có cái nhìn rõ hơn về điều này, chúng ta hãy cùng khám phá một mẫu tai nghe AirPods nhái đã được mua trên Aliexpress với giá chỉ khoảng 70.000 đồng.

Rất nhiều tai nghe nhái AirPods được bán trên các sàn thương mại điện tử.

Ngạc nhiên thay, chất lượng của những chiếc tai nghe này tốt hơn so với những suy nghĩ ban đầu. Mặc dù không thể so sánh với những tai nghe cao cấp hơn, nhưng với mức giá này, chúng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng.

Ở cái nhìn đầu tiên với AirPods nhái, chất liệu mà đặc biệt là hộp đựng tai nghe không được tốt lắm, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Tai nghe có thiết kế không dây, thời lượng pin khá ổn và được trang bị nút cảm ứng cho phép thực hiện nhiều chức năng như kích hoạt Siri, chuyển bài hát hay tạm dừng nhạc. Với giá chỉ 70.000 đồng, rõ ràng chúng ta không thể yêu cầu nhiều hơn thế.

Mặc dù chất lượng âm thanh không thể sánh bằng những sản phẩm tai nghe (không nhất thiết AirPods) có giá 2 triệu đồng trở lên nhưng chúng vẫn cho âm thanh khá tốt, đủ để sử dụng như một lựa chọn phụ, đặc biệt nếu người dùng thường xuyên làm mất hoặc hỏng tai nghe. Đặc biệt, khác với nhiều mẫu chỉ có màu trắng để bắt chước AirPods chính hãng, các mẫu AirPods nhái như trong bài viết có cả lựa chọn màu đen, giúp dễ dàng phân biệt.

Một trong những mẫu AirPods nhái được bán với giá 70.000 đồng trên Aliexpress

Thời lượng pin của tai nghe AirPods nhái rơi vào khoảng 3 giờ khi thiết lập ở mức âm lượng tối đa, và hộp đựng cho phép sạc nhiều lần. Mặc dù không đạt 6 giờ như sản phẩm chính hãng, nhưng với mức giá 70.000 đồng, đây là một lựa chọn không tồi.

Tóm lại, mặc dù chỉ là trải nghiệm dùng thử nhưng sau khi sử dụng cho thấy, AirPods nhái này thực sự tạo ra bất ngờ. Quan trọng hơn, chúng cho thấy các sản phẩm nhái ngày nay đã tiến xa đến mức nào so với các sản phẩm chính hãng, ngay cả khi giá của chúng rẻ hơn hàng chục lần.

Nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc tai nghe để sử dụng trong các hoạt động thể thao hay không muốn lo lắng về việc làm mất, đây có thể là một lựa chọn hợp lý. Giá bán của những tai nghe AirPods nhái này có thể thay đổi thêm vài chục ngàn cho đến vài trăm tùy thuộc chi phí vận chuyển.

Hình ảnh thực sự có thể khiến nhiều người hiểu lầm với tai nghe chính hãng.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất đánh giá trải nghiệm với tai nghe AirPods nhái được bán với giá siêu rẻ trên những sàn thương mại điện tử như Aliexpress. Người tiêu dùng vẫn được khuyến cáo mua các sản phẩm chính hãng để tránh các sự cố không mong muốn, đặc biệt liên quan đến chất lượng an toàn do các sản phẩm nhái thường được lắp ráp cẩu thả, nguồn linh kiện không rõ ràng và đặc biệt thiếu đi các tiêu chuẩn về an toàn.