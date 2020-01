Top 20 thành tựu công nghệ vang dội nhất 2 thập kỷ

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 09:00 AM (GMT+7)

Hai thập kỷ đã đi qua với biết bao những tiến bộ công nghệ to lớn mà nhân loại đã đạt được kể từ buổi bình minh của thiên niên kỷ mới.

Cùng điểm lại 20 tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong 2 thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI từ tạp chí FEE (Foundation Economic Education).

1. Điện thoại thông minh

Điện thoại di động đã có từ trước thế kỷ XXI. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, điện thoại đã có những cải tiến “chóng mặt”. Vào tháng 06/2007, Apple đã giới thiệu iPhone, chiếc điện thoại thông minh màn hình cảm ứng đầu tiên trên thị trường. Sau đó, chiếc điện thoại iPhone đã trở thành cảm hứng cho nhiều công ty sản xuất điện thoại khác.

Chiếc iPhone đầu tiên được công bố vào năm 2007.

Giờ đây, điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người trên thế giới. Mọi người có thể chụp ảnh, điều hướng mà không cần bản đồ, gọi đồ ăn, chơi game, nhắn tin, nghe nhạc, v.v ... trên điện thoại thông minh.

2. Ổ đĩa flash

Được IBM bán ra lần đầu tiên vào năm 2000, ổ đĩa flash USB cho phép người dùng dễ dàng lưu trữ các tệp, ảnh hoặc video có dung lượng lưu trữ lớn. Hiện đã có ổ đĩa flash 128 GB - dung lượng lưu trữ gấp 80.000 lần so với đĩa mềm 1,44 MB (đĩa lưu trữ phổ biến nhất trong những năm 1990).

3. Skype

Skype đã thay đổi cách con người giao tiếp xuyên quốc gia.

Ra mắt vào tháng 08/2003, Skype đã thay đổi cách mọi người giao tiếp qua các quốc gia. Trước khi Skype xuất hiện, việc gọi điện cho bạn bè hoặc gia đình ở nước ngoài sẽ khá tốn kém. Nhưng giờ đây, mọi người đều có thể dễ dàng nói chuyện với những người ở nửa vòng trái đất hoặc thậm chí gọi video miễn phí.

4. Google

Công cụ tìm kiếm Google trên thực tế đã xuất hiện vào cuối những năm 1990, nhưng mãi đến năm 2004 mới chính thức ra mắt công chúng và đạt sức tăng trưởng “khổng lồ”. Google đã cách mạng hóa cách mọi người tìm kiếm thông tin trực tuyến. Theo thống kê, cứ mỗi giờ có hơn 228 triệu lượt tìm kiếm trên Google. Hiện tại, Google là một phần của Alphabet Inc., công ty cung cấp hàng tá dịch vụ như dịch thuật, Gmail, Docs, trình duyệt web Chrome, v.v.

5. Google Maps

Vào tháng 02/2005, Google đã ra mắt dịch vụ bản đồ, thay đổi cách nhiều người đi du lịch. Với ứng dụng có sẵn trên hầu hết tất cả các điện thoại thông minh, Google Maps đã khiến cho việc lạc đường gần như không thể. Trong khi trước đó, hầu hết các chuyến du lịch đều chủ yếu phụ thuộc vào bản đồ giấy.

6. Dự án bộ gen người

Vào tháng 4 năm 2003, các nhà khoa học đã giải trình tự thành công toàn bộ bộ gen của con người. Thông qua trình tự khoảng 23.000 gen, dự án đã làm sáng tỏ nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, bao gồm điều trị bệnh, di cư của con người, tiến hóa và y học phân tử.

7. YouTube

Mạng xã hội Youtube đang ngày càng được ưa chuộng.

Vào tháng 05/2005, video đầu tiên đã được tải lên trang web chia sẻ video phổ biến nhất thế giới - YouTube. Từ các bài giảng của Đại học Harvard về cơ học lượng tử và các bộ phim T.V. yêu thích cho đến những video về mèo vui nhộn,.. hàng tỷ nội dung có thể được phát trực tuyến miễn phí trên YouTube.

8. Graphene

Năm 2004, các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester đã trở thành các nhà khoa học đầu tiên cô lập graphene. Graphene là một kiểu tấm cấu tạo từ các nguyên tử cacbon liên kết với nhau theo kiểu hình lục giác tuần hoàn, có thể được phân lập từ than chì, vật liệu mềm, dễ bong được sử dụng trong bút chì. Mặc dù con người đã sử dụng than chì từ thời đồ đá mới, việc cô lập graphene trước đây là không thể. Với đặc tính dẫn điện, trong suốt và linh hoạt, graphene có tiềm năng to lớn để tạo ra các tấm pin mặt trời, hệ thống lọc nước hiệu quả hơn và thậm chí là chống muỗi.

9. Kết nối Bluetooth

Mặc dù công nghệ Bluetooth đã chính thức được công bố vào năm 1999 nhưng chỉ đến đầu những năm 2000, các nhà sản xuất mới bắt đầu đưa Bluetooth vào máy tính và điện thoại di động. Ngày nay, Bluetooth được trang bị trong một loạt các thiết bị và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người.

10. Mạng xã hội Facebook

Facebook đang là mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Được phát triển lần đầu tiên vào năm 2004, Facebook không phải là trang web mạng xã hội đầu tiên. Tuy nhiên, do việc sử dụng đơn giản nên Facebook đã nhanh chóng vượt qua các trang mạng xã hội hiện có như Friendster và Myspace, vươn lên trở thành mạng xã hội số 1 thế giới. Với 2,41 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng (gần 1/3 dân số thế giới), Facebook đã thay đổi cách hàng tỷ người chia sẻ tin tức và trải nghiệm cá nhân.

11. Robot tự hành Curiosity trên sao Hỏa - Mars

Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/2011, Curiosity đã tìm kiếm dấu hiệu có thể sinh sống được trên Sao Hỏa. Vào năm 2014, robot tự hành này đã phát hiện ra một trong những khám phá không gian lớn nhất của thiên niên kỷ khi tìm thấy nước dưới bề mặt hành tinh đỏ. Phát hiện này có thể giúp con người trở thành một loài sinh vật liên hành tinh chỉ sau vài thập kỷ.

12. Ô tô điện

Mặc dù ô tô điện không phải là một phát minh của thế kỷ 21 nhưng phải đến tận những năm 2000, những chiếc xe điện mới được chế tạo trên quy mô lớn. Xe điện có bán trên thị trường hiện nay như Tesla Roadster hoặc Nissan Leaf có thể sạc điện thông qua bất kỳ ổ cắm nào. Những chiếc xe này không cần nhiên liệu hóa thạch để chạy. Tuy rằng được coi là mốt nhất thời nhưng xe điện đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết với hơn 1,5 triệu chiếc được bán ra trong năm 2018.

13. Xe hơi tự lái

Chiếc xe hơi tự lái được Google công bố.

Vào tháng 08/ 2012, Google đã chính thức thông báo xe tự động của hãng đã hoàn thành hơn 300.000 dặm lái xe, không hề xảy ra bất cứ tai nạn nào. Giờ đây, xe hơi tự lái Google đang trở nên phổ biến nhất và gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô đã tạo ra hoặc đang có kế hoạch phát triển xe hơi tự động. Hiện tại, những chiếc xe này đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng trong vài năm tới, những chiếc xe tự lái có thể sẽ được thương mại hóa.

14. Máy gia tốc hạt lớn (LHC – Large Hadron Collider)

Được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2013, LHC trở thành máy gia tốc hạt lớn nhất và mạnh nhất thế giới. LHC cho phép các nhà khoa học chạy thử nghiệm trên một số lý thuyết phức tạp nhất trong vật lý. Phát hiện quan trọng nhất của máy cho đến nay là hạt Higgs-Boson, góp phần quan trọng cho mô hình vật lý hạt tiêu chuẩn - mô tả của hầu hết các lực gốc trong vũ trụ.

15. Trái tim nhân tạo AbioCor

Năm 2001, trái tim nhân tạo AbioCor được tạo ra bởi công ty AbioMed có trụ sở tại Massachusetts đã trở thành trái tim nhân tạo đầu tiên thay thế thành công trái tim con người trong các phẫu thuật ghép tim. Trái tim nhân tạo AbioCor có khả năng tự cấp năng lượng. Không giống như những trái tim nhân tạo trước đây, trái tim này không cần dây xâm nhập, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và tử vong.

16. In 3D

Mặc dù máy in 3D đã xuất hiện vào những năm 1980 nhưng sự phát triển của các phương pháp sản xuất rẻ hơn và phần mềm nguồn mở đã tạo nên một cuộc cách mạng in 3D trong hai thập kỷ qua. Ngày nay, máy in 3D đang được sử dụng để in phụ tùng, toàn bộ nhà cửa, các bộ phận tay chân sinh học và thậm chí toàn bộ nội tạng của con người.

17. Máy đọc sách Amazon Kindle

Máy đọc sách Kindle tiện dụng và có chi phí rẻ hơn so với sách giấy.

Vào tháng 11/2007, Amazon đã phát hành máy đọc sách Kindle. Kể từ đó, máy đọc sách này đã thay đổi cách đọc của hàng triệu người. Những độc giả điện tử sẽ không cần phải mang theo những cuốn sách nặng nề và các tác giả có thể đưa sách của mình tới hàng triệu người mà không cần thông qua nhà xuất bản.

18. Nghiên cứu tế bào gốc

Giống như phim khoa học viễn tưởng, tế bào gốc (các tế bào cơ bản có thể trở thành hầu hết mọi loại tế bào trong cơ thể) đang được sử dụng để phát triển thành các bộ phận thận, phổi, não và mô tim. Công nghệ này có thể sẽ cứu sống hàng triệu người trong những thập kỷ tới vì bệnh nhân sẽ không còn phải chờ đợi các bộ phận của người hiến tặng hay dùng các loại thuốc đắt đỏ để điều trị bệnh.

19. Tên lửa đa dụng

Vào tháng 11 và 12/2015, hai công ty tư nhân Blue Origin và SpaceX đã hạ cánh thành công tên lửa. Sự phát triển này giúp giảm đáng kể chi phí lên vũ trụ và đưa du lịch không gian thương mại tiến gần hơn với thực tế.

20. Chỉnh sửa gen

Năm 2012, các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, Đại học California tại Berkeley và Viện Broad đã phát hiện ra một hệ thống miễn dịch vi khuẩn có tên CRISPR, có thể được sử dụng như một công cụ chỉnh sửa gen để thay đổi DNA của sinh vật. Bằng cách cắt bỏ các đoạn DNA có hại, công nghệ chỉnh sửa gen có thể sẽ thay đổi tương lai của y học và có thể chữa bệnh cho con người.

Trải qua 2 thập kỷ, con người đã gây dựng nên một “đế chế” khổng lồ. Hy vọng trong tương lai, ngành công nghệ sẽ còn tiếp tục đạt đến những đỉnh cao mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của hành tinh xanh.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/top-20-thanh-tuu-cong-nghe-vang-doi-nhat-2-thap-ky-1052557.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/top-20-thanh-tuu-cong-nghe-vang-doi-nhat-2-thap-ky-1052557.html