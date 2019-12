Vận đen đeo bám Facebook đến những ngày cuối cùng của năm 2019

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 19:01 PM (GMT+7)

Khi mà thế giới chuẩn bị bước sang năm 2020 thì những điều đen đủi vẫn chưa thôi bám dính với mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook.

Mạng xã hội Facebook Sự kiện:

Hôm 30/12 vừa qua, nhà chức trách Brazil mà cụ thể là Bộ Tư pháp nước này đã đưa ra tuyên bố về một án phạt 6,6 triệu reais, tương đương 1,6 triệu USD đối với Facebook với cáo buộc mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã vi phạm các quy định về chia sẻ dữ liệu người dùng.

Cụ thể, cáo buộc mà Bộ Tư pháp Brazil đưa ra cho biết, nhà chức trách nước này có đủ bằng chứng cho thấy các công ty Facebook Inc và Facebook Servicios Online tại Brazil đã có hành vi “lạm dụng” thông tin dữ liệu người dùng để phát triển ứng dụng “This is your digital life” cho các mục đích gây tranh cãi.

Thống kê mà nhà chức trách Brazil đưa ra cho thấy có khoảng 443.000 người dùng Facebook tại nước này bị ảnh hưởng với hành vi trên. Facebook đã không cảnh báo cho người dùng về quyền riêng tư của họ khi cài đặt ứng dụng này.

Được biết, cuộc điều tra mà nhà chức trách Brazil tiến hành sau khi bê bối tai tiếng nhất lịch sử công nghệ thế giới xảy ra đối với Facebook và vụ lạm dụng dữ liệu của công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica vào năm 2018.

Nguồn: http://cand.com.vn/Cong-nghe/Van-den-deo-bam-Facebook-den-nhung-ngay-cuoi-cung-cua-nam-2019-5762...Nguồn: http://cand.com.vn/Cong-nghe/Van-den-deo-bam-Facebook-den-nhung-ngay-cuoi-cung-cua-nam-2019-576212/