Tiết lộ giá bán Galaxy A52 và A72 4G, người dùng có mủn lòng?

Thứ Hai, ngày 15/03/2021 06:00 AM (GMT+7)

Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong kế hoạch của Samsung, đặc biệt là những sản phẩm tầm trung đang được nâng tầm.

Samsung đang tăng cường vào màn hình hiển thị trên các thiết bị giá rẻ lên 90 Hz, lên kế hoạch mang nhiều điện thoại 5G hơn vào năm 2021… Để bắt đầu mở rộng điều này, Samsung đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện Awesome Galaxy Unpacked vào ngày 17.3, nơi công ty được cho là sẽ ra mắt loạt smartphone Galaxy A52 và A72. Trước thềm sự kiện này diễn ra, các thông tin quan trọng nhất về giá của hai sản phẩm này đã bắt đầu xuất hiện.

Mức giá rò rỉ này dành cho các biến thể Galaxy A52 và A72 ở Ấn Độ, với tùy chọn 4G. Biến thể 5G của Galaxy A52 có thể ra mắt trong tương lai thuộc dòng M nhưng chúng ta hãy tập trung vào những gì sắp diễn ra vào tuần tới. Dưới đây là giá các biến thể đi kèm bộ nhớ đến từ MySmartPrice cung cấp.

- Galaxy A52: 6/128 GB giá 364 USD (8,4 triệu đồng), hoặc 8/128 GB giá 385 USD (8,9 triệu đồng).

- Galaxy A72: 8/128 GB giá 481 USD (10,1 triệu đồng), hoặc 8/256 GB giá 522 USD (12 triệu đồng).

Mặc dù giá của Galaxy A52 thấp hơn một chút so với giá dự kiến ở Châu Âu nhưng thật đáng buồn khi Samsung đang bỏ qua biến thể 256 GB cho thị trường ẤN Độ. Cần lưu ý rằng giá khởi điểm của Galaxy A72 cũng cao hơn so với tiền nhiệm của nó. Vì vậy, có thể đây là mức giá hơi cao hơn so với kỳ vọng của nhiều người.

Nói về sự khác biệt của các mẫu Galaxy A52 4G và 5G, các thiết bị sẽ khác nhau về màn hình và chip nhưng có rất nhiều điểm tương đồng. Galaxy A52 4G dự kiến ​​sẽ có màn hình Super AMOLED 6,52 inch độ phân giải 2400 x 1080 pixel.

Đối với biến thể 4G có thể sẽ có tốc độ làm mới 90 Hz, trong khi bản 5G có màn hình 120 Hz. Về cơ bản Galaxy A52 4G được cho là sẽ đi kèm chip Snapdragon 720G. Samsung cũng có thể tung biến thể chỉ 4G của Galaxy A72 tại một số thị trường.

Nguồn: http://danviet.vn/tiet-lo-gia-ban-galaxy-a52-va-a72-4g-nguoi-dung-co-mun-long-5020211535592782.htm