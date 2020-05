Thứ rất quan trọng âm thầm quyết định chọn smartphone mà chúng ta không hay

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

Thiết kế? Chip xử lý? Camera? Pin?... là những thứ nhiều người rất thường hay nghĩ đến khi chọn mua một smartphone, tuy nhiên có một yếu tố rất quan trọng mà mọi người có thể bỏ qua.

Trong thời gian qua, máy ảnh là một tính năng được nhiều công ty tập trung rất nhiều và được mọi người nói đến thường xuyên khi nghĩ đến một điện thoại mới. Điều tương tự cũng xảy ra với chip, màn hình, RAM, bộ nhớ trong và pin. Tất cả những điều đó đóng một vai trò to lớn trong cách điện thoại hoạt động, nhưng thực tế có một điểm nào đó thực sự vượt trội hơn tất cả, thậm chí còn có tác động hơn trong việc quyết định điện thoại nào mà người dùng mua: phần mềm.

Việc chọn mua smartphone giờ đây không còn phải vì cấu hình nữa.

Bất cứ khi nào người dùng muốn làm trên điện thoại của mình, họ đang tương tác với phần mềm trên đó. Từ việc kiểm tra thông báo, điều hướng màn hình chính, sử dụng một ứng dụng… phần mềm điện thoại là cốt lõi cho tất cả và là thứ cho phép mọi điều hoạt động theo cách chúng làm. Hơn nữa, nội dung cũng xác định các yếu tố khác nhau trên điện thoại trông ra sao, như tính năng nhất định mà người dùng có thể có hoặc không có quyền truy cập, tốc độ nhận được bản cập nhật…

Ví dụ với Pixel 4 XL - một trong những điện thoại không phải ấn tượng nhất về thông số kỹ thuật. Sản phẩm không có máy ảnh siêu rộng và thời lượng pin ở mức trung bình nhưng thực sự phần mềm trên Pixel 4 XL hấp dẫn hơn rất nhiều. Người dùng có thể sử dụng và tận hưởng điện thoại bất chấp những hạn chế phần cứng. Giao diện cũng gọn gàng và không gây rắc rối cho người dùng với các ứng dụng trùng lặp, đặc biệt khi việc cập nhật cũng diễn ra nhanh chóng ngay khi phần mềm có sẵn.

Google chứng minh phần mềm quan trọng thế nào để dòng Pixel tỏa sáng.

Tương tự, phần mềm là lý do tại sao những chiếc Galaxy S hoặc Galaxy Note của Samsung tỏ ra yếu thế. Dù có các thông số kỹ thuật cao cấp nhất nhưng giao diện One UI có thể chưa thực sự hoàn thiện đối với nhiều người.

Dĩ nhiên, việc đánh giá giao diện phần mềm tốt hơn là một vấn đề mang tính khách quan, phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. So sánh phần mềm không đơn giản như so kè chip Snapdragon 865 với Snapdragon 665, hay pin 5.000 mAh với 4.000 mAh mà là cách người dùng có thể tương tác với điện thoại.

Đối với nhiều người đã sử dụng điện thoại Samsung trong nhiều năm, họ có thể quen thuộc và thoải mái với phần mềm One UI của công ty. Galaxy S20 có thể chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn Pixel 4 XL, nhưng thực tế cho thấy điều này cần có tính tương tác với phần mềm nhiều hơn. Kết quả là, lợi ích phần mềm của One UI tạo ra không xứng với máy ảnh tốt hơn, màn hình sắc nét hơn và chip xử lý nhanh hơn của Galaxy S20 so với Pixel 4 XL.

Thiếu phần mềm Google là lý do khiến nhiều smartphone khủng của Huawei thất bại.

Thực tế là One UI, OxygenOS, giao diện chính của Pixel hay bất cứ điều gì khác tương tự đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, dẫn đến thật khó để đưa ra kết luận rằng phần mềm nào tốt hơn so với phần mềm nào. Điều đó cũng đúng khi so sánh điện thoại Android với iPhone. Phần cứng trên iPhone thường không quá vượt trội so với điện thoại Android, thậm chí xem xét tổng thể còn thua xa, nhưng iOS lại mang đến những điều mà người dùng Android luôn mong muốn, đó là trải nghiệm mượt mà ngay cả khi chúng chỉ đi kèm RAM thấp hơn nhiều.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-rat-quan-trong-am-tham-quyet-dinh-chon-smartphone-ma-chung-ta-khong-hay-50...Nguồn: http://danviet.vn/thu-rat-quan-trong-am-tham-quyet-dinh-chon-smartphone-ma-chung-ta-khong-hay-5020202951329891.htm