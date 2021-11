Tất cả các phiên bản Galaxy S22 sẽ đều dùng chip Snapdragon?

Thứ Tư, ngày 10/11/2021 08:00 AM (GMT+7)

Cựu nhân viên của Samsung cho biết tất cả các mẫu Galaxy S22 sẽ được trang bị chip Snapdragon.

Theo tin đồn, “gia đình” Galaxy S22 sẽ ra mắt vào 8/2/2022. Thậm chí, chỉ vài ngày trước, hình ảnh thực tế của Galaxy S22 Ultra với bút S Pen bên trong đã bị rò rỉ.

Và mới đây, theo ấn phẩm Hà Lan - LetsGoDigital, Samsung có thể đang lên kế hoạch trang bị cho tất cả các phiên bản Galaxy S22 trên toàn cầu với chip Qualcomm Snapdragon 898 sắp tới và bỏ qua hoàn toàn việc sử dụng chip Exynos của riêng mình.

Ảnh concept Galaxy S22 Ultra.

Nếu tin đồn là thật, đây sẽ là “lần đầu tiên” đối với Samsung vì công ty thường ủng hộ chip Exynos của riêng mình ở hầu hết các khu vực trên toàn cầu, chỉ dùng chip Snapdragon của Qualcomm ở Mỹ và một số thị trường trọng điểm khác. Ví dụ, dòng Galaxy S21 đi kèm với chip Snapdragon 888 ở Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, nhưng sử dụng chip Exynos 2100 ở những nơi khác, bao gồm cả Việt Nam. Thời gian công bố Snapdragon 898 hiện đã được lên lịch vào ngày 30/11.

Lý do cho sự thay đổi bất ngờ này được cho là sự khan hiếm chip đang diễn ra (do đại dịch COVID) và ảnh hưởng đến tất cả các ngành. Theo Super Roader, việc sản xuất chip Exynos 2200 được chứng minh là khá thách thức đối với Samsung, khiến công ty không có đủ chip cho dòng Galaxy S22. Những khó khăn trong sản xuất cũng có thể là lý do chính đằng sau sự chậm trễ của Galaxy S21 FE.

Một trong những rào cản sản xuất của chip Exynos 2200 là GPU. Chip tiếp theo của Samsung dự kiến đi kèm với GPU AMD RDNA2 6 lõi với công nghệ dò tia, “lần đầu tiên” trên thiết bị di động, hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu suất đồ hoạ, cạnh tranh với iPhone 13.

Tất cả các phiên bản Galaxy S22 sẽ đều dùng chip Snapdragon.

Thực tế, việc Samsung bỏ qua chip Exynos của mình để chuyển hoàn toàn sang Qualcomm hơi phi lý nhưng các lý do đưa ra lại khá thuyết phục.

Trong khi đó, nguồn tin đến từ GalaxyClub.nl cho rằng Samsung đang có ý định mở rộng dòng Galaxy chạy chip Snapdragon ở nhiều thị trường hơn bình thường, nhưng phiên bản Exynos vẫn sẽ tồn tại. Cùng với đó, nguồn tin từ IceUniverse nhận định “gia đình” Galaxy S22 với chip Exynos 2200 vẫn dự định lên kệ ở “một số quốc gia và khu vực”.

Hiện phía Samsung vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thông tin trên.

