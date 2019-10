Sốc: iPhone 12 sẽ giúp chủ nhân tìm lại đồ thất lạc

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 15:00 PM (GMT+7)

Ứng dụng bằng sáng chế mới nhất của Apple có liên quan đến một tính năng giúp người dùng tìm lại đồ thất lạc thông qua iPhone.

Apple Sự kiện:

Tháng trước, ngay sau khi Apple công bố các mẫu iPhone 2019, các chuyên gia công nghệ đã tiết lộ về chip siêu băng thông rộng (UWB) bên trong các thiết bị cầm tay được gọi là U1. UWB được sử dụng để truyền sóng vô tuyến siêu ngắn được gửi đến các thiết bị hỗ trợ UWB khác.

Ngoài ra, chip này còn có thể đo thời gian cần thiết để tìm một thiết bị khác và trả lại, thông tin vị trí chính xác có thể được tính toán. Nói cách khác, chip U1 sẽ được sử dụng cho hệ thống Apple Tag – Tag định vị đồ vật, cho phép người dùng tìm chìa khóa, balo,… hay bất kỳ vật dụng nào được gắn thẻ. Hiện tại, chip này chỉ có một chức năng truyền tệp AirDrop trên iPhone 11.

iPhone 11 hiện đã có Air Drop.

Với AirDrop, hai iPhone có thể truyền dữ liệu cho nhau bằng kết nối Wi-Fi và Bluetooth. Với chip U1, ai đó có iPhone 11, iPhone 11 Pro hoặc iPhone 11 Pro Max có thể hướng điện thoại của mình vào một mẫu iPhone 2019 khác và đặt thiết bị đó lên đầu danh sách AirDrop của họ.

Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã xuất bản một ứng dụng bằng sáng chế mới được gửi bởi Apple liên quan đến việc sử dụng UWB với Apple Tags. Bằng sáng chế có tiêu đề "Thiết bị điện tử với cảm biến chuyển động và mạch phát hiện" - Electronic Devices with Motion Sensing and Angle of Arrival Detection Circuitry.

Công nghệ nằm trong bằng sáng chế này có thể giúp người dùng tìm lại đồ vật bị mất thông qua Apple Tag bằng cách tìm tín hiệu được truyền bởi Tag - có chip U1 được tích hợp bên trong. Hệ thống cũng có thể sử dụng một số loại công nghệ Thực tế tăng cường – AR, cho phép người dùng tìm kiếm đồ vật được gắn thẻ - tag để xem trực quan. Giới công nghệ kỳ vọng, Apple Tag sẽ có mặt vào iPhone 12 năm sau.

Apple Tag có thể xuất hiện vào tháng 3 tới

Mặc dù Apple đã để lộ hình ảnh về Apple Tag tại sự kiện ra mắt dòng iPhone 11 mới vào tháng 9, nhưng điều này chưa nói lên điều gì cả. Trên thực tế, tấm sạc không dây AirPower đã được giới thiệu cùng với iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X vào tháng 9 năm 2017. 562 ngày sau đó, sản phẩm đã bị hủy bỏ. Lần này, Apple đã không đề cập đến Apple Tag nhưng chúng có thể xuất hiện vào tháng 3 năm 2020 cùng với Kính Apple Glasses và iPhone SE 2.

Apple Tag sẽ giúp người dùng tìm lại đồ bị thất lạc.

Một tuần sau sự kiện tháng 9, nhiều thông tin về các Apple Tag đã xuất hiện. Với tên mã là B389, chúng sẽ hoạt động cùng với ứng dụng Find My app. Khi người dùng iPhone di chuyển khỏi một đồ vật được gắn thẻ, họ sẽ nhận được cảnh báo qua thông báo. Nếu đồ vật này bị mất, người dùng có thể truy cập vào ứng dụng Find My app và đặt báo thức để tìm nó.

Và với Apple Tag, người dùng iPhone có thể tranh thủ sự giúp đỡ của các chủ sở hữu iPhone khác để giúp tìm một món đồ bị mất. Khi thẻ được đưa vào "Chế độ bị mất" – “Lost Mode”, ai đó có iPhone 2019 gặp phải đồ vật được gắn tag sẽ có thể tìm ra chủ nhân của đồ vật đó và sẽ có thể liên hệ với chủ sở hữu qua cuộc gọi hoặc văn bản.

Thực tế, chip U1 đã được giới thiệu trên iPhone 11 Pro năm nay.

Người dùng Apple Tag cũng có thể chỉ định một số khu vực nhất định là "Khu vực an toàn" – Safe Zones, tắt thông báo tự động. Thậm chí, vị trí của một số đồ vật có thể được chia sẻ với bạn bè và các thành viên gia đình.