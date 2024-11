Smartphone Huawei đang áp đảo iPhone và Galaxy

Kantar vừa công bố báo cáo thị phần điện thoại thông minh quý 3/2024 của Comtech. Báo cáo mới cho thấy, doanh số bán smartphone toàn cầu phần lớn không đổi, thậm chí giảm 2% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu yếu ở Trung Quốc và Nhật Bản.

iPhone thắng lớn tại Mỹ

Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về doanh số bán điện thoại thông minh, tăng 21% trong khi tại Châu Âu, doanh số tăng 13%. Doanh số bán hàng tại Úc tăng 19%.

Trên toàn cầu, iPhone 15 vẫn là dòng điện thoại thông minh phổ biến nhất, Samsung vẫn giữ vị trí là thương hiệu smartphone Android bán chạy nhất mặc dù mất thị phần bán hàng trên tất cả các thị trường.

Tại Mỹ, Apple là nhà sản xuất smartphone bán chạy nhất. Dữ liệu ban đầu cho thấy, iPhone 16 Pro Max có thể trở thành mẫu điện thoại "bán chạy" nhất trong dòng iPhone mới hơn, đây là điều khá bình thường đối với Apple. Mặt khác, Samsung đang trải qua một quý đầy thách thức và chứng kiến ​​doanh số bán hàng giảm 6%. Galaxy A15 là mẫu điện thoại "đắt hàng" nhất của hãng, tiếp theo là Galaxy S24+.

Tại Mỹ, Google Pixel vẫn giữ vị trí thứ ba.

Tại Châu Âu, Samsung là thương hiệu điện thoại Android "bán chạy" nhất. Tuy nhiên, các mẫu điện thoại màn hình gập lại mới nhất của công ty (Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6) chỉ chiếm 5% doanh số của Samsung.

Điện thoại Google Pixel đã vươn lên vị trí thứ ba trong top điện thoại Android và Pixel 9 Pro XL là lựa chọn phổ biến nhất trong dòng Pixel 9 mới ra mắt. Apple vẫn giữ vị trí thứ hai tại Châu Âu và theo dữ liệu ban đầu, iPhone 16 Pro đang định hình là mẫu điện thoại được săn đón nhiều nhất trong dòng sản phẩm này.

Huawei giành chiến thắng tại Trung Quốc

Sau hơn 3 năm, tại Trung Quốc, Huawei đã giành được vị trí thương hiệu smartphone "bán chạy" nhất. Thành công này được thúc đẩy bởi sản phẩm mới nhất - Huawei Pura 70, thương hiệu mới của dòng P. Mặc dù vậy, nhu cầu smartphone ở Trung Quốc và Nhật Bản đang suy yếu với mức giảm lần lượt là 23% và 16% so với năm ngoái.

Tại Nhật Bản, thị phần smartphone Android đã tăng 2% và thương hiệu "bán chạy" nhất tại đây là Sharp. Doanh số của Oppo và Xiaomi tăng lần lượt 3% và 4% tại quốc gia này.

Tại Úc, doanh số bán điện thoại Android đã tăng 5%. Tuy nhiên, iPhone vẫn là thương hiệu điện thoại "bán chạy" nhất dù doanh số bán hàng trong khu vực đang giảm. Samsung đứng thứ hai (đứng đầu trong các thương hiệu Android) trong khi Google vẫn giữ vững vị trí thứ ba.

Trí tuệ nhân tạo

Apple đã phát hành đợt tính năng Apple Intelligence đầu tiên vào ngày 28/10 và mang đến các tính năng thông minh hơn. Hãng vẫn tập trung vào bảo mật và đang có cách tiếp cận thận trọng đối với việc triển khai AI, trái ngược với các nhà sản xuất khác - đang cung cấp nhiều tính năng hơn.

Google đã thúc đẩy AI mạnh mẽ trên dòng điện thoại Pixel của mình. 12% người mua Google Pixel cho biết, AI là lý do chính khiến họ chọn điện thoại này so với 5% mức trung bình của thị trường. Tuy nhiên, không có sự tăng trưởng đáng kể nào về doanh số Pixel so với năm trước.

Top 5 smartphone "bán chạy" nhất tại các quốc gia trọng điểm.

Jack Hamlin, Giám đốc Thông tin chi tiết về người tiêu dùng toàn cầu tại Worldpanel Division, Kantar tuyên bố, các tính năng AI giúp giữ chân người tiêu dùng trong hệ sinh thái thương hiệu nhưng chưa thúc đẩy doanh số mới.

Kantar sẽ tiếp tục theo dõi tác động của AI đối với người mua và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về các cải tiến trên những sản phẩm tích hợp AI.

Theo các chuyên gia, AI có thể thú vị và mới mẻ nhưng đó không phải là toàn bộ lý do khiến người dùng mua một chiếc điện thoại thông minh mới (có thể trong tương lai, chúng sẽ thúc đẩy doanh số tốt hơn). Công nghệ này vẫn còn khá mới nên chưa mang tính đột phá tại thời điểm này.

