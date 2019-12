Siêu phẩm năm sau của Huawei cũng dùng chip "trâu" như iPhone 12

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Chip xử lý Kirin 1020 SoC được sản xuất trên quy trình 5nm sẽ được dùng cho dòng Huawei Mate 40 của năm tới.

Con chip hàng đầu hiện tại của Huawei là Kirin 990, cung cấp sức mạnh cho dòng Mate 30 của công ty. Được sản xuất bởi TSMC sử dụng quy trình 7nm của mình, phiên bản SoC này với modem 5G tích hợp chứa 10,3 tỷ bóng bán dẫn bên trong. Được giới thiệu tại triển lãm IFA ở Berlin hồi tháng 9, Kirin 990 sẽ cung cấp sức mạnh cho dòng Huawei P40 có thể được ra mắt ngay sau Q1 năm 2020.

Huawei đã có dòng chip 5nm cho Mate 40 năm sau.

Tuy nhiên, vào mùa thu năm sau, Huawei sẽ tung những chiếc điện thoại công nghệ tiên tiến nhất năm 2020 thuộc dòng Mate 40 sử dụng một chip mới. Theo một bài đăng trên trang blog Weibo của Trung Quốc, con chip này sẽ là Kirin 1020, được sản xuất bằng quy trình 5nm bởi xưởng đúc độc lập lớn nhất thế giới. TSMC sẽ bắt đầu cung cấp chip 5nm cho khách hàng trong quý hai năm tới. Ở quy trình công nghệ 5nm, Kirin 1020 có thể chứa tới 171,3 triệu bóng bán dẫn trên mỗi milimet vuông.

Kirin 1020 dự kiến ​​sẽ tăng hiệu suất 50% so với Kirin 990

Apple có thể sẽ phát hành điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị chip 5nm khi iPhone 12 2020 được ra mắt, có lẽ là vào tháng 9 năm tới. Những dòng iPhone này sẽ được trang bị A14 Bionic do Apple thiết kế và TSMC chế tạo. Tiếp theo đó là Mate 40 được hỗ trợ bởi Kirin 1020.

Chip Snapdragon 865 sắp tới sẽ được Samsung sản xuất bằng quy trình EUV 7nm. Trong khi đó, chip xử lý Snapdragon AP trên dây chuyền sản xuất 5nm đầu tiên - Snapdragon 875 sẽ có mặt trên dây chuyền lắp ráp của TSMC cho đến năm 2021. Số lượng quá trình càng thấp đồng nghĩa với việc có càng nhiều bóng bán dẫn được tích hợp bên trong chip, mang lại hiệu suất được cải thiện và tiết kiệm năng lượng hơn. Dự kiến, cả Samsung và TSMC đều có thể sản xuất chip 3nm ngay sau năm 2022.

Vài ngày sau khi chip Kirin 990 được giới thiệu, CEO của tập đoàn tiêu dùng Huawei, Richard Yu, đã thừa nhận rằng con chip này không bao gồm lõi CPU mạnh nhất của ARM Holdings vào lúc này. Thay vì dùng lõi Cortex-A77, Kirin 990 chỉ được trang bị lõi hiệu năng Cortex-A76. Theo ARM, Cortex-A77 cung cấp hiệu suất tăng 20% ​​mà không hao pin. Giám đốc điều hành Huawei cho hay, do thử nghiệm nội bộ của công ty mâu thuẫn với tuyên bố của ARM nên Kirin 1020 sẽ bỏ qua lõi CPU Cortex-A77 và sẽ sử dụng Cortex-A78.

Huawei P30 Pro.

Kirin 1020 được cho là mang tên mã của Baltimore, sẽ tăng hiệu suất lên tới 50% so với Kirin 990. Tỷ lệ này gấp đôi so với độ cải thiện 25% mà Snapdragon 865 dự kiến ​​sẽ cung cấp so với Snapdragon 855.

Nhờ một số may mắn và hành động mạnh mẽ từ phía Huawei, công ty vẫn có thể thiết kế chip nâng cấp mặc dù bị cấm truy cập vào chuỗi cung ứng của Mỹ. Khi nhà sản xuất lần đầu tiên được đưa vào danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ vào giữa tháng 5, nhà thiết kế chip U.K. ARM Holdings khẳng định sẽ cắt đứt quan hệ với Huawei. Công ty lý giải rằng đã sử dụng công nghệ gốc của Mỹ. May mắn thay, Huawei đã lường trước lệnh cấm và đã dự trữ một số thành phần. Và sau đó vào tháng 10, ARM đã đảo ngược vị thế của mình và nói rằng " v8 và v9 của ARM là công nghệ có nguồn gốc từ Anh" nên vẫn có thể hợp tác với Huawei.

Sau tất cả, Huawei sẽ có thể tiếp tục nâng cấp chip ngay cả khi không có chuỗi cung ứng của Mỹ. Điều đó sẽ là cơ hội giúp công ty nỗ lực vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu trên thế giới.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/sieu-pham-nam-sau-cua-huawei-cung-dung-chip-trau-nhu-iphone-12-1041...Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/sieu-pham-nam-sau-cua-huawei-cung-dung-chip-trau-nhu-iphone-12-1041610.html