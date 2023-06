Siêu máy Mac trình làng với giá khởi điểm gần 165 triệu đồng

Điều này cũng đánh dấu cột mốc Apple hoàn tất quá trình chuyển đổi từ bộ xử lý Intel sang Apple Silicon dựa trên Arm riêng. Mẫu Mac Pro mới sẽ có sẵn từ ngày 13/6 với giá 6.999 USD, tương đương 164,3 triệu đồng.

Mac Pro mới trông giống như phiên bản Intel cũ với mặt trước bằng kim loại vắt pho mát, nhưng có một số thay đổi lớn ở bên trong. Sản phẩm sẽ đi kèm với chip M2 Ultra, cũng như 6 khe cắm PCIe Gen 4 mở để mở rộng và cung cấp 8 cổng Thunderbolt tích hợp. Nó có thể được cấu hình với tối đa GPU 76 lõi và bộ nhớ 192 GB. Apple cho biết sản phẩm có thể nhanh hơn đến 3 lần so với phiên bản cũ dùng CPU Intel.

Nói về M2 Ultra mới, đó là chip với hai khuôn M2 Max được kết nối với công nghệ UltraFusion của Apple, với CPU 24 lõi và GPU lên đến 76 lõi, nhanh hơn 30% so với M1 Ultra. Con chip này được sản xuất trên quy trình 5nm; tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ của M2 Max, lên tới 800GB/giây và hỗ trợ bộ nhớ nhiều hơn 50% so với M1 Ultra. CPU được cho là nhanh hơn tới 20% so với M1 Ultra.

Sáu khe cắm mở rộng PCIe dựa trên Gen 4, tuy không phải là mới nhất nhưng vẫn cực kỳ nhanh và sẽ hỗ trợ tốt cho phần lớn card đồ họa, cho phép các nhà sáng tạo chuyên nghiệp khai thác tối đa sức mạnh.

Mac Pro cũng sẽ có 8 cổng Thunderbolt 4 tích hợp, bao gồm 6 cổng ở phía sau và 2 cổng phía trên, gấp đôi số lượng có sẵn trước đây. Giống như Mac Studio, Mac Pro mới sẽ hỗ trợ tối đa 6 Pro Display XDR, đồng thời bao gồm kết nối Wi-Fi 6E và hỗ trợ Bluetooth 5.3 cho các phụ kiện mới nhất. Mac Pro cũng có 3 cổng USB-A, hai cổng HDMI “băng thông cao hơn” (hỗ trợ độ phân giải lên tới 8K và tốc độ khung hình lên tới 240Hz) và hai cổng Ethernet 10 Gbps. Rất may, Apple cũng đã giữ một giắc cắm tai nghe.

Apple lần đầu tiên bắt đầu chuyển đổi sang dòng chip M của riêng mình vào tháng 11/2020. Chip M1 ban đầu được xuất xưởng trong MacBook Air, Mac Mini và MacBook Pro trước khi M2 xuất hiện vào năm ngoái, bắt đầu xuất xưởng trên MacBook Air.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/sieu-may-mac-trinh-lang-voi-gia-khoi-diem-g...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/sieu-may-mac-trinh-lang-voi-gia-khoi-diem-gan-165-trieu-dong-175418.html