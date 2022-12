Samsung sắp hồi sinh chiếc điện thoại tốn nhiều giấy mực trong năm

Với sự xuất hiện chậm chạp của Galaxy S21 FE cùng mức giá quá cao, nhiều người tin rằng Samsung đã quyết định từ bỏ loạt smartphone này. Trên hết, sự phổ biến quá lớn của dòng Galaxy A và sự thiếu thay đổi đối với dòng Galaxy S22 chính, sự biến mất của Galaxy S22 FE đã được đăng tải bởi nhiều nguồn tin khác nhau.

Nhưng giờ đây, một nguồn tin cho biết sự xuất hiện của Galaxy S22 FE sắp xảy ra khi công ty Hàn Quốc sẽ giới thiệu nó với tai nghe Galaxy Buds 2 Live. Đây là một diễn biến khá bất ngờ, tuy nhiên sẽ không quá ngạc nhiên nếu nhìn vào bối cảnh hiện tại.

Quay trở lại với những lời chỉ trích dành cho Galaxy S21 FE vào đầu năm nay. Sản phẩm này được đặt giữa hai sản phẩm là Galaxy A73 5G và Galaxy S21 tiêu chuẩn. Nhiều đợt giảm giá khác nhau đã khuyến khích người hâm mộ Samsung lựa chọn hai sản phẩm này thay vì Galaxy S21 FE. Tuy nhiên mới đây, một báo cáo cho biết Samsung sẽ không ra mắt bất kỳ chiếc Galaxy A74 nào, điều này có nghĩa một khi Galaxy S22 FE ra mắt, nó sẽ được định vị giữa Galaxy A54 và Galaxy S22. Do đó, Galaxy S22 FE sẽ là mẫu smartphone cao cấp giá rẻ nhất của Samsung vào năm 2022 và hiệu quả hơn nhiều so với Galaxy A54 tầm trung.

Có lẽ phần thú vị nhất của báo cáo là chip xử lý sẽ được sử dụng bởi Galaxy S22 FE. Theo nguồn tin rò rỉ, sản phẩm của Samsung sẽ đi kèm chip Exynos 2300, lẽ ra ban đầu được sử dụng trong Galaxy S23. Tuy nhiên, do Samsung đã quyết định hợp tác độc quyền cung cấp chip Snapdragon 8 Gen 2 trên loạt Galaxy S23 ra mắt vào ngày 1/2 nên chip Exynos 2300 bị “thừa”.

Được biết, chip do Samsung sản xuất sẽ kém hiệu quả hơn so với Snapdragon 8 Gen 2 trên các mẫu smartphone cao cấp khác, tuy nhiên chi phí sản xuất thấp hơn sẽ giúp giá smartphone thấp hơn. Do đó Exynos 2300 là lựa chọn hoàn hảo cho Galaxy S22 FE - vốn tập trung vào tiết kiệm ngân sách. Thiết bị này cũng được cho là đi kèm cảm biến ảnh Samsung HM6 108 MP giống như Xiaomi 12T.

