Samsung lặng lẽ ra mắt Galaxy M54 giá cực chất

Galaxy M54 là mẫu smartphone đi kèm màn hình cảm ứng Super AMOLED 6,7 inch độ phân giải 1080 x 1200 pixel, tần số 120 Hz, chip Exynos 1380 kết hợp RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB có thể mở rộng.

Galaxy M54 đi kèm camera chính độ phân giải lên đến 108 MP.

Ở mặt sau máy đi kèm camera chính 108 MP với tính năng OIS, kết hợp camera góc siêu rộng 8 MP, camera macro 2 MP, camera selfie 32 MP và pin 6.000 mAh hỗ trợ sạc có dây 25W.

Điện thoại chạy Android 13 với giao diện người dùng One UI 5.1. Máy có kính cường lực Gorilla Glass 5 ở mặt trước và nhựa ở những nơi khác. Người dùng được cung cấp các lựa chọn màu Xanh đậm và Bạc.

So với Galaxy A54, Galaxy M54 có màn hình lớn hơn (6,7 inch so với 6,4 inch), camera chính độ phân giải cao hơn (108 MP so với 50 MP), camera macro độ phân giải thấp hơn (2 MP so với 5 MP) và pin lớn hơn 20% (6.000 mAh so với 5.000 mAh).

Hiện vẫn chưa rõ liệu Galaxy M54 có ra mắt tại Việt Nam hay không.

Giờ đây, Galaxy A54 đã được liệt kê trên ít nhất một trang web chính thức của Samsung và sản phẩm sẽ sớm cập bến các thị trường khác trong tương lai. Vẫn chưa rõ giá bán của thiết bị là bao nhiêu, nhưng có khả năng sẽ vô cùng hấp dẫn.

