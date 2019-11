Samsung là lý do khiến chính phủ Mỹ hết cứng rắn với Apple?

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 08:00 AM (GMT+7)

Donald Trump cho biết ông muốn Apple được miễn thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng nguyên nhân không chỉ liên quan đến Apple.

Trong nhiều tháng, các quan chức chính quyền Mỹ đã thảo luận về việc miễn thuế cho iPhone - sản phẩm vốn được sản xuất và lắp ráp ở Trung Quốc. Họ đã vạch ra rất nhiều lý do khiến việc miễn thuế đối với iPhone hoàn toàn có thể được áp dụng.

Đầu tiên, chính phủ Mỹ hiểu rằng Apple không thể nhanh chóng và đơn giản để chuyển hoạt động sản xuất và lắp ráp iPhone ra khỏi Trung Quốc. Bên cạnh đó, họ cũng muốn tránh phản ứng dữ dội từ việc tăng giá iPhone, khiến người tiêu dùng tìm cách mua iPhone với khoản thanh toán trả góp hàng tháng thay vì hàng tháng.

Nhưng quan trọng hơn, chính phủ Mỹ không muốn cho Samsung bất kỳ lợi thế nào so với Apple do thuế quan. Samsung sản xuất nhiều sản phẩm của mình ở Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác. Điều đó có nghĩa công ty sẽ không phải chịu thuế nào như Apple gặp phải, giúp Samsung không phải tăng giá do thuế như iPhone của Apple.

Được biết, cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã diễn ra từ năm 2018, trong đó một đợt thuế quan đã được phía Mỹ công bố vào tháng 8. Ở thời điểm đó, CEO Tim Cook của Apple cảnh báo rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Apple và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các công ty đối thủ.

Lập luận từ Cook có vẻ như đã được Tổng thống Mỹ chấp nhận và nói rằng ông sẽ xem xét vấn đề. Nếu có thể thoát khỏi chính sách thuế, iPhone của Apple sẽ không bị đối diện với mức thuế 10%, vốn trước đó đã được trì hoãn sang tháng 12.

