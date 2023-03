Samsung cho mọi người xài thử các tính năng xịn sò trên Galaxy S23

Nếu không có thời gian đến cửa hàng gần nhất và sở hữu Galaxy S23, Samsung có một giải pháp thay thế hoàn toàn khả thi, đó là cung cấp ứng dụng Try Galaxy mới. Bản cập nhật mới nhất cho ứng dụng Try Galaxy giúp người dùng không sử dụng Galaxy có thể dùng thử nhiều tính năng mà dòng Galaxy S23 và One UI 5.1 cung cấp cho chủ sở hữu của họ.

Try Galaxy giúp trải nghiệm thử một số tính năng nổi bật trên Galaxy S23 series.

Ra mắt cách đây một năm, ứng dụng Try Galaxy đã được tải xuống hơn 2 triệu lần. Mặc dù đó có vẻ là một con số ấn tượng, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người tải về đều mua những chiếc điện thoại cao cấp mới nhất từ Samsung.

Try Galaxy cung cấp một số hướng dẫn hữu ích, biểu tượng Galaxy và tiện ích. Nó cho phép người dùng trải nghiệm các ứng dụng và tính năng độc đáo khác có sẵn thông qua Samsung Galaxy. Bản cập nhật mới nhất giới thiệu một số tính năng chính của dòng Galaxy S23 và One UI 5.1.

- Máy ảnh mạnh mẽ: Người dùng có thể khám phá những gì có thể có trên hệ thống camera tiên tiến nhất của dòng Galaxy, bao gồm Nightography thực sự như điện ảnh hay AI biến đổi để có những bức ảnh đêm sống động và rõ nét. Họ cũng có thể thử nghiệm các công cụ chỉnh sửa trong ứng dụng như Photo Remaster đểtự động cải thiện chi tiết của hình ảnh.

Người dùng có thể tải ứng dụng về hoặc truy cập vào trang web của Try Galaxy.

- Hiệu suất hàng đầu: Người dùng có thể trải nghiệm cách dòng Galaxy S23 định nghĩa lại hiệu suất đỉnh cao bằng video thể hiện khả năng chơi game di động thế hệ tiếp theo, pin và màn hình được tối ưu hóa.

- Hệ sinh thái kết nối: Người dùng có thể đắm mình trong thế giới mới nhất của One UI 5.1 với hình nền, biểu tượng, giao diện tin nhắn, hình nền có thể tùy chỉnh,... để có trải nghiệm di động phù hợp với cá tính và phong cách của riêng họ.

Điều quan trọng cần lưu ý là Try Galaxy hiện hỗ trợ 14 ngôn ngữ và có thể tải xuống bằng cách quét mã QR. Nếu người dùng đang sử dụng iPhone hoặc smartphone Android khác và muốn xem một số tính năng chính của dòng Galaxy S23, họ cũng có thể truy cập trang web của ứng dụng và dùng thử.

