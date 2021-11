Samfan có nên đợi Galaxy S22 Series hay không?

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 09:00 AM (GMT+7)

Liệu dòng Galaxy S22 năm sau có xứng đáng để người hâm mộ chờ đợi hay không?

Chỉ còn vài tháng nữa, Galaxy S22 Series của Samsung sẽ được công bố chính thức. Như thường lệ, Samsung sẽ tiết lộ ba chiếc flagship: Galaxy S22 tiêu chuẩn, Galaxy S22 + và Galaxy S22 Ultra có bút S Pen, sẽ kế thừa thiết kế và tính năng chung của dòng Galaxy Note.

So với các phiên bản trước đó, dòng Galaxy S22 có thể sẽ được giới thiệu vào tháng 2/2022, muộn hơn một chút so với “gia đình” Galaxy S21, sau đó được “lên kệ” vào nửa cuối tháng 2 năm sau. Nói cách khác, công chúng phải đợi thêm khoảng 3 tháng nữa.

Ảnh concept Galaxy S22 Ultra.

Hiện tại, các fan công nghệ trên toàn thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào dịp mua sắm Black Friday - Thứ Sáu Đen Tối cùng với kỳ nghỉ cuối năm. Do đó, nếu muốn sở hữu trong tay chiếc điện thoại tốt nhất hiện có trên thị trường, Galaxy S21-series sẽ nằm trong số những sản phẩm được lựa chọn.

Tại sao người dùng nên đợi Galaxy S22-series?

Theo các tin đồn hấp dẫn về Galaxy S22, có một lý do chính đáng để Samfan chờ đợi những chiếc điện thoại thông minh cao cấp tiếp theo của Samsung. Không chỉ có thiết kế khác biệt so với thế hệ Galaxy S21, chúng sẽ đi kèm với một số phần cứng khá hấp dẫn. Do đó, nếu không thực sự cần thiết, người tiêu dùng nên tạm dừng mua Galaxy S21, Galaxy S21 + hoặc Galaxy S22 Ultra.

Sau doanh số bán hàng có vẻ đáng thất vọng của dòng Galaxy S21-series, “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc sẽ phục thù bằng Galaxy S22. Năm sau, Galaxy S22 sẽ phải cạnh tranh với dòng iPhone 13. Tất nhiên, việc Samsung vượt lên chính sản phẩm của mình cũng sẽ có lợi cho người dùng, vì sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ nhà sản xuất sẽ thúc đẩy những hãng khác làm điều tương tự.

Tại sao không nên đợi Galaxy S22-series?

Thực tế, người tiêu dùng luôn chờ đợi các nhà sản xuất tung ra các smartphone mới hơn, đẹp hơn, nhanh hơn và giá trị tốt hơn.

Tuy nhiên, với dịp Thứ Sáu Đen và Mùa Lễ Giáng sinh/ cuối năm đang đến gần, nhiều nhà bán lẻ sẽ tung ra các chương trình giảm giá và khuyến mại hấp dẫn. Và điện thoại Samsung cũng không phải ngoại lệ.

Galaxy S22 Ultra sẽ tích hợp bút S Pen và thay thế cho dòng Galaxy Note của Samsung.

Mặc dù dòng Galaxy S22 sẽ nâng cấp cả phần cứng lẫn phần mềm nhưng Galaxy S21, Galaxy S21 + và Galaxy S21 Ultra vẫn dùng rất tốt. Chúng là những điện thoại Samsung đầu tiên đi kèm với thiết kế tối giản thường dành cho các flagship Galaxy và cũng là tiền thân của một số tính năng mới trên các flagship trong nhiều năm - màn hình làm mới thích ứng, một ống kính tiềm vọng chuyên dụng, cung cấp khả năng zoom đặc biệt.

Thêm vào đó, người dùng cũng không thể phủ nhận sức hút của Galaxy Z Fold 3. “Siêu phẩm” này thực sự tổng hợp tất cả những tiến bộ mà Samsung đã thực hiện từ trước cho đến nay. Và mặc dù chiếc smartphone màn hình gập không cung cấp hệ thống camera tốt nhất hoặc thời lượng pin tốt nhất nhưng thực sự là dòng điện thoại cao cấp nhất của Samsung. Trên hết, chúng có bút S Pen riêng.

Tuy nhiên, một lý do khác có thể khiến khách hàng bỏ qua Galaxy S22 là giá bán. Theo những tin đồn, Galaxy S22, Galaxy S22 + và Galaxy S22 Ultra có thể đắt hơn một chút so với người tiền nhiệm.

Và trên thực tế, trong khi Galaxy S21 hiện tại chỉ còn 17,99 triệu đồng, giá khởi điểm của Galaxy S22 được đồn đoán là 849 USD (tương đương 19,25 triệu đồng); Galaxy S22+ sẽ từ mức 1,049 USD (khoảng 23,78 triệu đồng) còn Galaxy S22 Ultra sẽ ở mức 1.299 USD - khoảng 29,45 triệu đồng (Galaxy S21 Ultra hiện chỉ có giá 25,99 triệu đồng). Việc nâng mức giá lên cao hơn cùng với ít nâng cấp chắc chắn sẽ không “hút khách” như Samsung mong đợi.

