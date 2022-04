Sắm iPhone bình dân: Chọn hiện đại hay cổ điển?

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone mới mà không tốn kém tiền bạc, hãy xem xét iPhone SE 2022 hoặc iPhone 11.

Vài năm trước, Apple chỉ phát hành một phiên bản của iPhone. Ngày nay, công ty cung cấp rất nhiều sản phẩm để người dùng lựa chọn. Nếu đang có ngân sách hạn chế nhưng muốn điện thoại có thể chạy iOS mới nhất, mọi người có thể chọn giữa iPhone SE và iPhone 11.

Cả hai điện thoại đều có dung lượng lưu trữ khởi điểm 64 GB, chip nhanh và giá bán dưới 14 triệu đồng. Nếu đang quyết định chọn giữa chúng thì dưới đây là những điều mà mọi người cần cân nhắc.

Cần màn hình kích cỡ nào

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị này là kích thước màn hình của chúng. Kích thước màn hình là ưu tiên chính hay khả năng bỏ túi và thiết kế cổ điển hơn là phong cách cần mua.

Thiết kế của iPhone SE có thể được bắt nguồn từ iPhone 6, nghĩa là màn hình không kéo dài đến cạnh của điện thoại mà có viền lớn ở trên và dưới. Do viền chiếm không gian nên iPhone SE chỉ có màn hình 4,7 inch. Mặc dù iPhone SE có màn hình nhỏ so với smartphone hiện đại nhưng nó dễ dàng bỏ túi và sử dụng một tay so với iPhone 11.

iPhone 11 có màn hình 6,1 inch tràn cạnh gần như không viền. Sở hữu màn hình lớn hơn giúp iPhone 11 có trải nghiệm tốt hơn nhiều bất cứ lúc nào người dùng đang xem nội dung. Cho dù đó là phim, trò chơi hay chỉ cuộn qua mạng xã hội, việc sở hữu màn hình lớn hơn sẽ mang lại cho người dùng trải nghiệm xem đắm chìm hơn nhiều.

Có cần chip nhanh nhất không?

Khi nói đến tốc độ và hiệu suất thô, iPhone SE vượt trội so với iPhone 11. Điều này bắt nguồn từ việc iPhone SE sở hữu chip A15 Bionic mới như trên iPhone 13 và iPhone 13 Pro. Kết quả là, iPhone SE có thể thực hiện các tác vụ đòi hỏi khắt khe nhất một cách dễ dàng, cho dù đó là đa nhiệm, chơi game đồ họa chuyên sau hay bất kỳ thứ gì khác.

Trung tâm của iPhone 11 là chip A13 Bionic. Mặc dù không có sức mạnh tương đương A15 Bionic nhưng A13 Bionic vẫn có đủ sức mạnh cho hầu hết các tác vụ trên smartphone, như duyệt web và xem video. Điện thoại có thể xử lý hầu hết các game di động, nhưng nếu muốn chơi các tựa game đòi hỏi khắt khe nhất như Genshin Impact, người dùng có thể gặp một số hiện tượng chậm lại tùy thuộc vào những gì đang diễn ra trên màn hình.

5G so với 4G LTE

Chọn iPhone SE có nghĩa là người dùng sẽ nhận được công nghệ mới nhất về tốc độ và kết nối, cụ thể là mạng 5G. Khi ở một nơi không có tín hiệu 5G, người dùng luôn có tùy chọn kết nối với mạng 4G. Có hỗ trợ 5G cho phép người dùng truy cập vào những thứ như chơi game trên đám mây, điều mà 4G vẫn bị hạn chế.

Do iPhone 11 đã được vài năm nên nó chỉ giới hạn ở 4G LTE, cung cấp tốc độ dữ liệu chậm hơn nhiều so với 5G. 4G LTE đủ nhanh để xem video HD hoặc duyệt mạng xã hội, nhưng khi tải xuống các ứng dụng và tập tin lớn, người dùng sẽ nhận thấy sự khác biệt. Các bản cập nhật phần mềm và ứng dụng ngày càng lớn hơn, cùng việc bị giới hạn ở 4G trên iPhone 11 có nghĩa người dùng sẽ mất nhiều thời gian hơn để chờ đợi.

Face ID hay Touch ID?

Giống như hầu hết các dòng iPhone, iPhone 11 có Face ID, nhưng nếu muốn mở khóa điện thoại bằng ngón tay thì iPhone SE sẽ giải quyết. Đó là Touch ID kiểu cũ và là lựa chọn mà nhiều người muốn thay vì khuôn mặt. Hiện Face ID đã trở nên tốt hơn so với khi ra mắt trên iPhone X, nhưng phần lớn thì Touch ID vẫn nhanh hơn và ổn định hơn, tức người dùng ít gặp rắc rối khi truy cập điện thoại.

iPhone 11 được trang bị máy quét Face ID ở đầu màn hình. Face ID vẫn là công nghệ mở khóa hàng đầu của Apple và nó được trang bị trên tất cả các điện thoại dòng Pro. Mặc dù có những nghi ngờ nhưng Face ID đã cho thấy khả năng hoạt động nhanh và an toàn. Các bản cập nhật phần mềm thậm chí giúp Face ID nhận diện khuôn mặt tốt hơn ngay cả khi chúng bị che một phần, khiến việc mở khóa điện thoại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

iPhone nào có tương lai tốt hơn?

Có một thực tế là, ngay cả những chiếc iPhone bình dân cũng không hề rẻ khi yêu cầu người dùng chi trên 10 triệu đồng để sở hữu. Khi đã bỏ ra số tiền đó, rõ ràng nhiều người sẽ nghĩ đến iPhone nào có thời gian sử dụng lâu hơn.

iPhone SE được thiết kế với các tính năng mới nhất của iOS 15, điều đó có nghĩa người dùng sẽ có quyền truy cập vào bộ tính năng đầy đủ mà không bị chậm lại. Vì iPhone SE có chip mới hơn nên nó có thể xử lý các phiên bản iOS trong tương lai trong nhiều năm tới. Và bởi vì nó là một chiếc điện thoại mới hơn nên có thể sẽ được hỗ trợ lâu hơn iPhone 11.

Mặc dù iPhone 11 ra mắt vào năm 2019 nhưng nó vẫn chạy iOS 15. Vì cũ hơn iPhone SE vài năm nên iPhone 11 có thể không được hỗ trợ trong thời gian dài. Mặc dù người dùng có thể chạy iOS 15 trên điện thoại cũ như iPhone 6S, nhưng hiệu suất của nó có thể cảm thấy chậm chạp trên các thiết bị đó. iPhone 11 có thể đang vào khoảng giữa vòng đời của nó, nhưng sau một vài năm, người dùng có thể bắt đầu nhận thấy tuổi của nó yếu dần.

Xét cho cùng, tuy có cùng mức giá nhưng iPhone 11 và iPhone SE là hai chiếc điện thoại rất khác nhau. Nếu muốn có trải nghiệm màn hình lớn, Face ID và sẵn sàng làm việc với chip cũ hơn, iPhone 11 là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu muốn có một thiết bị tương lai hơn và yêu thích thiết kế iPhone cổ điển với nút Home vật lý và Touch ID, thì iPhone SE chính là thứ mọi người có thể tìm kiếm.

