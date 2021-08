Rời Barca, Messi vẫn kiếm bộn tiền nhờ tài sản kỹ thuật số NFT

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Giờ đây, cầu thủ Messi đã có một tài khoản NFT của riêng mình: Nghệ thuật "có một không hai" dành cho một cầu thủ "có một không hai".

Tài sản kỹ thuật số Non-fungible tokens (NFT) là duy nhất, được lưu trữ trên một blockchain, và đặc biệt là có một không hai. NFT không chấp nhận sản phẩm thay thế và không thể bị tấn công hoặc giả mạo.

Đồng thời, chúng cũng là nghệ thuật. Chúng thuộc về thời điểm hiện tại, về thời đại kỹ thuật số của chúng ta. Và trong nhiều trường hợp, chúng có giá trị rất lớn. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Lionel Messi – cầu thủ bóng đá “có một không hai”, một nghệ sĩ của thời đại sẽ ra mắt NFT của riêng mình mang tên “The Messiverse”.

Tham gia vào NFT là động thái mới nhất của cầu thủ Messi sau khi chia tay Barca.

Trao đổi với trang tin ESPN, cầu thủ Messi đã chia sẻ: "Nghệ thuật, giống như bóng đá là vĩnh cửu. Nghệ thuật cũng đang phát triển và tài sản kỹ thuật số (NFT) là một cách khác để kết nối với người hâm mộ. Đó là lý do tại sao tôi rất vui khi được ra mắt NFT chính thức đầu tiên của mình nhờ những nỗ lực của BossLogic và Ethernity, những người đã thiết kế 4 bộ sưu tập dựa trên kinh nghiệm và tiêu chí của họ. Tôi hy vọng người hâm mộ cũng sẽ thích chúng như tôi. "

BossLogic - một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực thiết kế kỹ thuật số, từng làm việc cho Marvel Studios và Disney đã tạo ra những hình ảnh độc quyền, phản ánh vô số thành công trong sự nghiệp của Messi. Hiện bộ sưu tập Messiverse sẽ có sẵn để mua trên nền tảng Ethernity bắt đầu từ ngày 20/8. NFT của Messi được tạo ra bởi BossLogic bao gồm "Man from the Future", "Worth the Weight" và "The King Piece" cùng với một tác phẩm chưa được phát hành từ công ty sáng tạo Impossible Brief.

Cầu thủ Messi đã có một NFT của riêng mình.

BossLogic cho biết: “Bộ sưu tập là một tập hợp các thành tựu, khoảnh khắc, tình yêu đồng đội và những thành tựu lớn, chủ yếu tập trung vào Messi. Tôi đặc biệt vinh dự khi có cơ hội tạo ra một tập hợp những hình ảnh đi vào lịch sử với tư cách là tài sản NFT đầu tiên của anh ấy."

Cựu đội trưởng của Barcelona là một trong những thần tượng thể thao mới nhất tham gia NFT. Trước đó, 2 cầu thủ Muhammad Ali và Pele đã xuất hiện trong các bộ sưu tập của Ethernity.

Vào tháng 3, một bức ảnh ghép của Beeple đã được bán với giá 69 triệu USD, khiến nó trở thành chiếc NFT đắt nhất thế giới. Khi Messi rời Barca, ​​thu nhập của anh chắc chắn sẽ giảm nhưng với NFT của riêng mình, cầu thủ này có thể vẫn kiếm bộn tiền.

Nguồn: http://danviet.vn/roi-barca-messi-van-kiem-bon-tien-nho-tai-san-ky-thuat-so-nft-5020219814581976...Nguồn: http://danviet.vn/roi-barca-messi-van-kiem-bon-tien-nho-tai-san-ky-thuat-so-nft-5020219814581976.htm