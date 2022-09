Realme C30s: Smartphone pin "khủng" giá rẻ, cấu hình đủ dùng

Realme C30s là điện thoại thuộc phổ thông giá rẻ mới nhất của hãng Realme. Đây là phiên bản nâng cấp của Realme C30 đã được giới thiệu trước đó.

Tương tự như Realme C33 và Narzo 50i Prime, Realme C30s có thiết kế mới và mỏng, sử dụng thiết kế chống trượt Micro-Texture mang lại cảm giác cầm nắm tốt hơn khi sử dụng điện thoại. Nổi bật trên mặt lưng sọc dọc là cảm biến camera 8MP cho ảnh chụp tốt ở môi trường đủ sáng.

Realme C30s.

Điện thoại có thiết kế phẳng, đi kèm với các cạnh là cảm biến vân tay tích hợp ở nút nguồn, với giá từ 2,49 triệu đồng. Hiện không nhiều điện thoại thông minh trong phân khúc cấp thấp được cung cấp tùy chọn này.

Khu vực cảm biến vân tay được thiết kế ở cạnh viền bên phải với diện tích 8mm x 1,6mm. Nhà sản xuất cho biết, Realme C30s có tốc độ mở khóa vân tay trong 0,58 giây với tỉ lệ nhận diện vân tay chính xác 99%.

Mặt trước C30s sử dụng màn hình IPS 6,5-inches với độ phân giải HD+ (1.600 x 720 pixels), độ sáng tối đa 400 nit và đạt tần số quét 60Hz tiêu chuẩn. Camera trước 5MP được đặt bên dưới một "giọt sương" cho ảnh selfie tự làm đẹp khá ấn tượng, dù độ nét chưa cao.

Về khả năng kết nốt, C30s sử dụng cổng microUSB, ngõ cắm âm thanh 3,5mm, microphone và loa ngoài hỗ trợ âm thanh Dirac 3.0. Ở phía cạnh trái, người dùng sẽ được trang bị khay SIM ba khe: Khe kép cho thẻ SIM 4G và khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng mở rộng lên đến 1TB.

Ở mặt sau, có một camera đơn và logo Realme in nổi ở phía dưới. Realme C30s sử dụng thân máy cấu tạo bằng polycarbonate, mang lại vẻ ngoài đẹp và kết cấu khá tốt. Điện thoại có hai tùy chọn màu sắc là xanh sọc và đen sọc.

Realme C30s có dung lượng pin 5.000 mAh với chuẩn sạc tiêu chuẩn khá chậm (10W - 5V/2A), tuy nhiên, do đây là một điện thoại thông minh phân khúc thấp, nên sẽ không thể mong đợi thông số sạc quá cao.

Người dùng sẽ được cung cấp sức mạnh bởi CPU phân cấp thấp từ Unisoc, đây là bộ xử lý Cortex-A55 8 nhân 1.6GHz và chipset là Unisoc SC9863A/Unisoc SC9863A1, GPU PowerVR Rogue GE8322 dành cho chơi game, ứng dụng đồ họa và xử lý tác vụ. Realme C30s có hai phiên bản RAM 3GB và bộ nhớ 32GB (cơ bản), RAM 4GB và bộ nhớ 64GB (cao cấp hơn), bộ nhớ có thể được mở rộng lên đến 1TB thông qua thẻ nhớ microSD trên cả hai phiên bản.

Về phần mềm, Realme C30s chạy trên hệ điều hành Android 12 mới nhất (Go Edition) với phiên bản Realme UI Go Edition, đây là giao diện tùy biến từ Realme với bản vá bảo mật ngày 5/7/2022. Realme UI Go Edition dựa trên phiên bản rút gọn của Android 12 (Go Edition) và được thiết kế cho điện thoại thông minh giá rẻ có phần cứng cấp thấp. Vì vậy bạn sẽ có thể bắt gặp nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn trên điện thoại và một số tính năng hữu ích như chế độ Ultra Saving Mode để có tuổi thọ pin lâu hơn.

Với thông số kỹ thuật như trên, thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng cơ bản như gọi điện, nhắn tin, xem video, chơi game nhẹ, nghe nhạc,… Camera Nhìn chung, đây là một lựa chọn phù hợp trong tầm giá 2,5 - 3 triệu đồng.

Ưu điểm:

- Thiết kế liền mạch, mỏng và nhẹ.

- Cảm biến vân tay ở cạnh bên nhạy.

- Pin "khủng".

- Giá rẻ.

Nhược điểm:

- Cấu hình không phù hợp chơi game nặng.

- Sạc pin chậm và chỉ sử dụng cổng microUSB thay vì USB Type-C.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/realme-c30s-smartphone-pin-khung-gia-re-cau-hinh-du-dung-1399713.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/realme-c30s-smartphone-pin-khung-gia-re-cau-hinh-du-dung-1399713.ngn