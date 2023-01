Pixel 7 tiếp tục bị người dùng phàn nàn vì sự cố mới

Theo Gadget360, người dùng Pixel 7 trước đây đã từng lên tiếng phàn nàn về các vấn đề tồn tại trên thiết bị. Giờ đây, chiếc điện thoại này đã bắt đầu bị khiếu nại về mặt chức năng. Theo đó, chất lượng cuộc gọi video trên điện thoại Pixel 7 được cho là rất kém.

Dựa trên báo cáo của Android Police, một người dùng Reddit đã lên tiếng chỉ trích rằng chất lượng cuộc gọi video trên Pixel 7 kém hơn nhiều so với chất lượng của các thiết bị cũ của họ. Tình trạng chất lượng cuộc gọi kém xảy ra trên các ứng dụng khác nhau, ban đầu chủ sở hữu của Pixel 7 nghĩ rằng sự cố xảy ra do Google Meet, nhưng khi kiểm tra bằng cách cài đặt ứng dụng này trên Pixel 3 XL và iPad Pro 2018 thì các cuộc gọi video của cả hai thiết bị đều có chất lượng cao hơn nhiều so với Pixel 7.

Chất lượng cuộc gọi video trên Pixel 7 có chất lượng rất kém.

Ngay lập tức, đã có chục người dùng Android khác đã bình luận về bài đăng, trong đó một chủ sở hữu Pixel 7 Pro cho biết các cuộc gọi video trên Instagram, WhatsApp, Telegram và ứng dụng của Google cũng bị mờ. Cũng theo người dùng này, vấn đề về chất lượng xuất hiện ở cả camera trước và sau, vì vậy không có cách nào để khắc phục khi thực hiện cuộc gọi video trên Pixel 7 Pro.

Theo một người dùng khác, không có ứng dụng nào sử dụng đúng API của máy ảnh, dẫn đến chất lượng hình ảnh bị giảm. Khi so sánh với chất lượng vượt trội của hình ảnh và video do camera của Pixel 7 chụp bên ngoài các cuộc gọi video, khả năng cao nhất gây ra vấn đề này chính là sự cố phần mềm.

Một số người dùng trên Twitter cũng có khiếu nại tương tự với câu hỏi: “Camera trước của tôi thực sự bị mờ khi gọi điện video trên Google Meet bằng Pixel 7 Pro. Có cách nào để khắc phục điều này không?”. Một người dùng khác đã yêu cầu thay thế thiết bị Pixel 7 của cô ấy. Những khiếu nại này được đăng tải từ tháng 12/2022.

Vào tháng 12/2022, nhiều người dùng Pixel 7 đã phàn nàn về việc mặt kính camera sau bị vỡ mà không rõ lý do. Một số người dùng Reddit và Twitter đã báo cáo rằng camera trên Pixel 7 của họ bị vỡ mặc dù không bị rơi rớt hay va chạm. Đây dường như là sự cố liên quan đến chất liệu bên trong của điện thoại và Google đã tiến hành đổi mới sản phẩm cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/pixel-7-tiep-tuc-bi-nguoi-dung-phan-nan-vi-su-co-moi-1433186.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/pixel-7-tiep-tuc-bi-nguoi-dung-phan-nan-vi-su-co-moi-1433186.ngn