Phiên bản chip nào của Galaxy S22 Ultra khoẻ hơn?

Thứ Bảy, ngày 05/02/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Điểm chuẩn giữa 2 phiên bản chip Exynos và Snapdragon của Galaxy S22 Ultra đã xuất hiện, được đem ra bàn cân.

Samsung đã sẵn sàng ra mắt dòng Galaxy S22 vào tuần tới tại sự kiện Unpacked. Tùy thuộc vào khu vực, Galaxy S22 Series sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen1 và Exynos 2200. Cả hai tuỳ chọn chip này đều đã được chạy trên ứng dụng đo điểm chuẩn phổ biến Geekbench.

Ảnh concept Galaxy S22 Ultra.

Hai phiên bản được so sánh đều là Galaxy S22 Ultra - SM-S908U được cung cấp sức mạnh bởi Exynos 2200 và SM-S908B với chip Snapdragon 8 Gen1. Điểm chuẩn có thể so sánh giữa hai chip. Dễ thấy, phiên bản chạy chip Snapdragon đạt 1168 điểm thấp hơn trong bài kiểm tra lõi đơn trong khi Exynos đạt 1226 điểm. Mặt khác, mẫu Exynos đạt 3462 - thấp hơn một chút so với bản chạy chip Qualcomm -3508 điểm trong bài kiểm tra đa lõi.

Điểm hiệu năng lõi đơn của chip Snapdragon 8 Gen1 và Exynos 2200 trên Galaxy S22 Ultra.

Cả Snapdragon 8 Gen1 và Exynos 2200 đều được sản xuất trên quy trình 4nm và mặc dù cả hai chip đều giống nhau về kiến ​​trúc (1 lõi Cortex X2 + 3 lõi Cortex A710 + 4 lõi Cortex A510) nhưng chúng có thể hoạt động khác nhau về đồ họa (do Geekbench chủ yếu kiểm tra căng thẳng trên CPU).

Tất nhiên, điểm hiệu năng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu năng thực tế của Galaxy S22 Ultra cần được đánh giá cụ thể khi sản phẩm đến tay các nhà đánh giá chuyên nghiệp.

Galaxy S22 Series sẽ được "trình làng" vào ngày 9/2.

Dòng sản phẩm Galaxy S22 sẽ được công bố vào tuần tới trong một sự kiện Samsung Unpacked phát trực tiếp vào ngày 9/2. Samsung cũng dự kiến công bố loạt máy tính bảng Galaxy Tab S8 mới. Theo một báo cáo trước đây, thời gian “lên kệ” của loạt Galaxy S22 mới sẽ chưa đầy một tháng kể từ ngày công bố.

Nguồn: http://danviet.vn/phien-ban-chip-nao-cua-galaxy-s22-ultra-khoe-hon-502022525599452.htmNguồn: http://danviet.vn/phien-ban-chip-nao-cua-galaxy-s22-ultra-khoe-hon-502022525599452.htm