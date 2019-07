Phì cười với biển quảng cáo iPhone ngay cạnh thành phố thông minh của Google

Thứ Năm, ngày 11/07/2019 08:00 AM (GMT+7)

Apple đã tiếp tục “troll” Google một lần nữa bằng cách dựng một bảng quảng cáo “khổng lồ” bên cạnh công ty con của Google.

Mới đây, trang tin CTV News Toronto cho hay Apple đã dựng một bảng quảng cáo trên đường đến thành phố thông minh - Sidewalk Labs (thuộc Toronto, Canada), công ty con của Google và gây ra nhiều tranh cãi. Quảng cáo có nội dung: "Công việc của chúng tôi đứng ngoài những gì thuộc về bạn" (We're in the business of staying out of yours).

Quảng cáo của iPhone "trêu ngươi" Google.

Sidewalk Labs thuộc sở hữu của Alphabet, đang có kế hoạch cài đặt các cảm biến trong khu dân cư ven sông rộng 12 mẫu, nơi được gọi là Quayside. Các cảm biến sẽ theo dõi các chuyển động và hành vi của những người đi qua khu vực này. Sidewalk giúp tạo ra một sự tin tưởng để ngăn chặn các công ty - bao gồm cả chính Google bán dữ liệu đó cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng. Tuy nhiên, trao đổi với trang tin công nghệ Business Insider, một số cư dân Toronto tỏ ra không hề hài lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên “Nhà Táo” chơi trội. Hồi đầu năm nay, tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng – CES 2019, Apple đã đặt một bảng quảng cáo trên đường đi tới Las Vegas: "Hey Google". " What happens on your iPhone, stays on your iPhone " (Tạm dịch: Chuyện xảy ra trên iPhone của bạn sẽ nằm lại trên iPhone của bạn).

Quảng cáo của Apple hồi đầu tháng 2 năm nay tại CES.

Không giống như các công ty công nghệ khác như Google, Apple từ lâu đã hướng đến cách bảo vệ quyền riêng tư của người dùng vì mô hình kinh doanh của công ty không phụ thuộc vào dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là iPhone được bảo mật hoàn toàn - đặc biệt là khi hầu hết chủ sở hữu iPhone đều sử dụng ứng dụng Google.