Nokia giới thiệu set-top box giá 3,35 triệu đồng

Streaming Box 8010 chạy trên nền tảng Android TV 11 với chip ARM, mà cụ thể là chip Amlogic S905X4-K với bốn lõi ARM Cortex-A55 và GPU Mali-G31 MP2. Tuy nhiên, so với tiền nhiệm, set-top box mới mạnh mẽ hơn và đi kèm dung lượng bộ nhớ lớn hơn so với mẫu 8000. Sản phẩm tăng gấp đôi RAM và gấp 4 lần dung lượng lưu trữ so với tiền nhiệm. Những cải tiến này nhờ vào chip ARM nâng cấp, vốn cho phép sản phẩm mới có hiệu năng cao hơn.

Nokia Streaming Box 8010 trang bị RAM 4 GB và dung lượng lưu trữ 32 GB, vì vậy người dùng có thể cài đặt nhiều ứng dụng hơn từ một lượng lớn kho ứng dụng cho Android TV 11. Streaming Box 8010 có thể xuất video 4K với tốc độ khung hình 60 khung hình/giây, tuy nhiên nó cần được ghép nối với TV hoặc màn hình tương thích.

Nokia Streaming Box 8010 hỗ trợ tính năng Dolby Atmos và có thể kết nối không dây qua Bluetooth 5.0 và Wi-Fi 6. Streaming Box 8010 sử dụng các cổng HDMI, USB-A và USB-C. StreamingView cũng bao gồm một cổng AV Analog trên hộp phát trực tuyến.

Streaming Box 8000 vẫn được bán với giá khoảng 73 USD (1,81 triệu đồng), trong khi Streaming Box 8010 có giá 135 USD (3,35 triệu đồng). Cả hai bộ phát trực tuyến đều có thể được đặt hàng trực tiếp từ StreamView.

