Nokia 5.1 Plus sẽ được bán với giá chỉ 4,6 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 15:00 PM (GMT+7)

Cùng với sự ra mắt của Nokia 6.1 Plus (có giá 6,59 triệu đồng tại Việt Nam), Nokia 5.1 Plus cũng được vén màn về giá và thời điểm lên kệ.

Nokia 6.1 Plus và 5.1 Plus đều là tên gọi phiên bản quốc tế của các sản phẩm Nokia X6 và X5 mà HMD đã công bố tại thị trường Trung Quốc vào tháng 5 và 6 tương ứng. Trong khi phiên bản Nokia 6.1 Plus đã được công ty công bố, bao gồm cả thị trường Việt Nam với giá 6,59 triệu đồng, thì Nokia 5.1 Plus vẫn là một cái tên bí ẩn về thời điểm ra mắt và giá thành.

Nokia 5.1 Plus đã được ra mắt quốc tế cùng Nokia 6.1 Plus nhưng giá bán chưa được HMD công bố.

Tuy nhiên theo các thông tin mới nhất thì những điều về Nokia 5.1 Plus đã bắt đầu được vén màn khi mà chiếc điện thoại tầm trung này của HMD sẽ bắt đầu tiếp cận thị trường Ấn Độ và châu Âu vào tháng 9 tới đây với mức giá… khá vừa tầm.

Cụ thể hơn, Nokia 5.1 Plus sẽ lên kệ tại Ấn Độ vào đầu tháng 9, trong khi cuối tháng 9 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của sản phẩm tại các thị trường châu Âu, có thể bao gồm các cái tên như Áo, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Hungary, Ba Lan, Romania, Nga, Serbia và Ukraina.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất là chi tiết về giá thành của sản phẩm. Theo một tiết lộ trên Twitter sau khi sản phẩm được ra mắt tại Ấn Độ, Nokia 5.1 Plus sẽ được chào bán với mức giá rơi vào khoảng 200 USD, tương đương 4,63 triệu đồng, đủ để tạo sức hút cho thị trường tầm trung cấp thấp.

Điện thoại cũng đi kèm màn hình notch nên cho tỷ lệ hiển thị cao.

Được biết Nokia 5.1 Plus đi kèm chip 8 lõi MediaTek Helio P60, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Phần màn hình 5,86 inch của máy đi kèm notch và cho độ phân giải HD+. Phía sau là camera kép với sự kết hợp của cảm biến 13 MP và 5 MP, trong khi phía trước là camera 8 MP cho góc rộng 80 độ.

Nokia 5.1 Plus sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chất lượng cao cấp và là một phần của chương trình Android One, đảm bảo máy nhận bản cập nhật trong thời gian sớm và lâu dài, bao gồm 2 năm với hệ điều hành và 3 năm với bản vá bảo mật.