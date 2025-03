Những tuyệt phẩm xuất sắc từ Triển lãm di động toàn cầu MWC 2025

Thế giới hiện đại đang phát triển quá nhanh và các tín đồ rất khó để bắt kịp xu hướng công nghệ. Năm nay, Triển lãm di động toàn cầu - MWC 2025 tại Barcelona đầy gió đã mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai của công nghệ. Tại đây, các chuyên gia đã được tận tay trải nghiệm những nguyên mẫu mới tuyệt vời và chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Ảnh minh họa.

Từ các khái niệm điện thoại thông minh siêu mỏng, máy tính xách tay có màn hình cuộn lại cho đến những kỳ quan công nghệ có màn hình gấp ba lần, MWC 2025 đã sở hữu tất cả.

Dưới đây là những siêu phẩm tuyệt vời nhất của MWC 2025 theo tổng hợp từ chuyên trang Phone Arena!

Xiaomi 15 Ultra - Điện thoại có camera tốt nhất

Năm nay, công ty đã đẩy ranh giới của điện thoại có camera hiện đại lên một tầm cao mới với Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra.

Thiết bị tuyệt vời này giống một chiếc máy ảnh có gắn điện thoại hơn là một chiếc smartphone cao cấp. Với Photography Kit Legend Edition, điện thoại sẽ được hô biến thành một chiếc máy ảnh nhỏ gọn.

Công nghệ máy ảnh bên trong thiết bị này thực sự ấn tượng! Từ cảm biến Sony 1 inch, độ phân giải 50MP đến camera tele tiềm vọng 200MP với khả năng zoom không mất dữ liệu lên đến 8,6x, Xiaomi 15 Ultra thực sự khiến giới chuyên gia ngưỡng mộ.

Tecno Spark Slim - Ý tưởng về điện thoại thông minh mỏng nhất

Điện thoại có thể mỏng đến mức nào? Tecno đã trả lời câu hỏi cụ thể đó trong MWC năm nay với ý tưởng về Tecno Spark Slim - chỉ dày 5,75 mm.

Tecno Spark Slim.

Thiết bị này cho cảm giác cầm trên tay tuyệt vời; rất nhẹ nhưng vẫn có pin lớn - 5200 mAh. Tuy nhiên, Tecno Spark Slim chỉ là một ý tưởng và chưa sẵn sàng được sản xuất hàng loạt.

Huawei Mate XT - Điện thoại màn hình gập ba tốt nhất (và duy nhất) có sẵn trên thị trường

Thực tế, Huawei Mate XT đã ra mắt cách đây vài tháng. Sản phẩm đã được mang đến MWC 2025 để trình diễn trước giới công nghệ.

Huawei Mate XT.

Theo đánh giá, trải nghiệm thực tế khi sử dụng thiết bị này hoàn toàn khác so với mọi điện thoại màn hình gập thông thường. Người dùng có thể sử dụng Mate XT như một chiếc điện thoại màn hình gập đôi thông thường nhưng điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi mở hoàn toàn. Mate XT là điện thoại màn hình gập đầu tiên mang lại cảm giác như một chiếc máy tính bảng khi mở ra và cũng là khai mở một hướng đi mới cho thị trường điện thoại màn hình gập.

Máy tính xách tay màn hình cuộn và chạy bằng năng lượng mặt trời của Lenovo

Nếu muốn sở hữu một chiếc máy tính xách tay nhưng lại cần tiết kiệm diện tích, ý tưởng máy tính xách tay của Lenovo với màn hình có thể cuộn với năng lượng từ mặt trời là lựa chọn tuyệt vời.

Máy tính xách tay màn hình cuộn của Lenovo.

ThinkBook Plus Gen 6 với màn hình cuộn đã được giới thiệu lần đầu tiên tại CES vào đầu năm nay. Đúng như tên gọi, chiếc máy tính xách tay này có thể kéo dài màn hình theo chiều dọc, trở thành một tiện ích khá lạ mắt với màn hình lớn hơn.

Dòng Galaxy A36 & Galaxy A56 - Điện thoại AI giá rẻ tốt nhất

Quay lại với điện thoại thông minh, MWC đã chứng kiến ​​sự ra mắt của những chiếc điện thoại Samsung A-series mới nhất, Galaxy A36 và Galaxy A56. Đây là những smartphone tầm trung nhưng lại có sức mạnh hiệu năng đáng nể.

Galaxy A36 và Galaxy A56.

Galaxy A36 và A56 là những chiếc điện thoại AI cấp thấp và chúng cho phép bạn trải nghiệm trí tuệ nhân tạo của Samsung với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với dòng Galaxy S hoặc smartphone màn hình gập lại.

Nothing Phone (3a) Pro - Điện thoại giá rẻ tốt nhất có camera tele tiềm vọng

Nothing đã ra mắt hai mẫu điện thoại tại MWC, Nothing Phone (3a) và Nothing Phone (3a) Pro!

Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) Pro đánh dấu một cột mốc mới cho dòng điện thoại có camera giá rẻ với hệ thống camera tele tiềm vọng hàng đầu, đem lại khả năng zoom quang 3x. Cảm biến Sony 50MP bên trong cho phép cắt 2x không mất dữ liệu, tạo ra khả năng zoom quang học 6x và Nothing Phone (3a) Pro có thể zoom lên tới 60x!

RedMagic 10 Pro Golden Saga - Điện thoại hạng sang phiên bản giới hạn tốt nhất

Điện thoại hạng sang phiên bản giới hạn của Nubia quý giá ở chỗ chúng được mạ vàng các thành phần nằm sâu bên trong thân máy!

RedMagic 10 Pro Golden Saga.

Phiên bản RedMagic 10 Pro Golden Saga là một cột mốc khác đối với điện thoại thông minh, đặc biệt là điện thoại thông minh hạng sang. Không chỉ thể hiện sự cao cấp, máy còn có các điểm nhấn màu vàng xung quanh đầy phong cách mà không hề sến súa.

Mặt sau của điện thoại trong suốt, có thể nhìn thấy một tấm sợi carbon và có một lá vàng bên cạnh đèn LED, phản chiếu ánh sáng vàng sang trọng.

Nhưng điều quan trọng hơn ở đây là phiên bản RedMagic 10 Pro Golden Saga chính thực sự cao cấp từ trong ra ngoài. Thiết bị đi kèm màn hình AMOLED 144Hz 6,8 inch, chip Snapdragon 8 Elite, cung cấp RAM lên đến 24GB và bộ nhớ trong 1TB, pin silicon-carbon 7050 mAh lớn.

Chưa hết, RedMagic 10 Pro Golden Saga có giá khởi điểm là 1.499 USD (khoảng 38,23 triệu đồng) - cùng mức giá với Xiaomi 15 Ultra.

Mô đun quang học của Xiaomi - Ý tưởng phụ kiện máy ảnh điện thoại thông minh tốt nhất

Hệ thống mô-đun quang học của Xiaomi có thể biến smartphone thành máy ảnh. Thay vì cố gắng tạo ra các khái niệm cảm biến phi thực tế và gắn ống kính Leica M-series, Hệ thống mô-đun quang học sử dụng hệ thống giống như MagSafe để gắn mô-đun camera vào thân điện thoại.

Hệ thống quang học mô-đun của Xiaomi.

Hệ thống này bao gồm cảm biến Micro Four Thirds (M4/3) 100 megapixel được ghép nối với ống kính thủy tinh 35 mm, mang lại giải pháp camera hoàn chỉnh.

Mô-đun kết nối liền mạch với phần cứng của điện thoại bằng công nghệ LaserLink và người dùng có thể gắn vào vị trí chỉ trong tích tắc. Nếu được định giá hợp lý, phụ kiện này có thể mở ra chương tiếp theo trong nhiếp ảnh di động.

Huawei MatePad Pro 13.2 - Máy tính bảng cao cấp tốt nhất

Về máy tính bảng, Huawei đã mang đến "vũ khí" hạng nặng của mình - MatePad Pro 13.2. Chiếc máy tính bảng cao cấp này có thể cạnh tranh trực tiếp với những "gã khổng lồ" như iPad Pro 13. Đây là chiếc máy tính bảng có viền mỏng, thiết kế cao cấp và nhẹ (trong dòng thiết bị có màn hình 13 inch trở lên), màn hình 144Hz tuyệt đẹp và sạc siêu nhanh.

Huawei MatePad Pro 13.2.

Chiếc máy tính bảng này có công nghệ PaperMatte của công ty, bổ sung một lớp đặc biệt lên trên màn hình. Lớp này có tác dụng mô phỏng cảm giác của giấy, cho trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Cảm nhận viết trên màn hình bằng bút M-pencil rất tuyệt, hứa hẹn đem tới cảm giác thoải mái với lớp phủ PaperMatter. Phiên bản PaperMatte cũng đi kèm với bàn phím, chân đế từ tính và bút M-pencil.

TCL NXTPaper 11 Plus - Máy tính bảng giá rẻ siêu nhẹ

Máy tính bảng NXTPaper 11 Plus mang lại trải nghiệm rất giống giấy vì sử dụng công nghệ phủ NXTPaper thế hệ thứ tư của công ty.

TCL NXTPaper 11 Plus.

Màn hình LCD IPS 11,5 inch với độ phân giải 2,2K và tốc độ làm mới 120Hz cũng hỗ trợ bút T-Pen độc quyền của TCL. Nhờ vậy, người dùng có thể phát huy tài năng nghệ thuật của mình mà không quá "đau ví". Máy tính bảng có giá khởi điểm là 249 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB và sẽ có mặt trên các kệ hàng trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Mỹ Latinh vào tháng tới.