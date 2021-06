Những thói quen sai khi sử dụng điều hòa

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Những thói quen sử dụng đồ vật hàng ngày sai cách mang đến những tác hại mà chúng ta không ngờ tới, và điều hòa cũng vậy.

Nếu người dùng thực hiện một thói quen sai lầm với điều hòa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của từng thành viên trong gia đình. Có những thói quen khi sử dụng điều hòa mà ít ai để ý đến vừa tốn điện năng mà lại gây hại cho sức khỏe. Nắm được những sai lầm như dưới đây sẽ giúp mọi người tránh tình trạng điều hòa hoạt động quá tải, gây tốn điện và có hại cho sức khỏe.

Tắt điều hòa ngay khi phòng đủ mát

Nhiều người dùng có thói quen tắt điều hòa ngay khi cảm thấy nhiệt độ phòng đã đủ mát, sau đó bật lại máy khi không khí bắt đầu nóng lên. Họ nghĩ rằng cách bật/tắt như vậy sẽ giảm tải cho điều hòa và giúp tiết kiệm điện hơn. Thế nhưng đây là một lỗi làm tiêu tốn nhiều điện năng hơn và nhanh chóng bị treo.

Đối với điều hòa Inverter khi mở máy trở lại, điều hòa phải tiêu tốn nhiều điện năng để khởi động máy nén, động cơ quạt và làm mát không khí đến nhiệt độ cần thiết. Hoạt động Bật/Tắt liên tục cũng khiến điều hòa giảm độ bền.

Nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức ổn định mà không nên tắt hẳn nó. Chênh lệch nhiệt độ lý tưởng giữa nhiệt độ trong phòng điều hòa và nhiệt độ bên ngoài là khoảng 5-7 độ C. Ngoài ra, hãy luôn bật máy và tắt máy trước khi ra ngoài khoảng 30 phút.

Sau khi sử dụng điều khiển từ xa để tắt máy, mọi người cũng nên tắt Aptomat (công tắc nguồn vào máy) vì thực tế khi tắt bằng điều khiển từ xa, điều hòa vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhất định. Ngoài ra, việc ngắt nguồn điện vào điều hòa cũng là để tránh trường hợp chập điện gây hỏng máy.

Đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa

Đây là thói quen quen thuộc khi chúng ta sử dụng điều hòa, tuy nhiên không khí trong phòng kín có thể trở nên độc hại hơn nhiều so với không khí ngoài trời và dễ sinh ra nhiều vi khuẩn có hại khi không được trao đổi khí thường xuyên.

Vì vậy, người dùng không nên đóng hoàn toàn cửa phòng khi sử dụng điều hòa vì không khí trong phòng cần được điều hòa để tránh ô nhiễm. Tốt nhất là khoảng 30 phút đến 1 giờ nên mở cửa. Nên ưu tiên lựa chọn những điều hòa có chức năng lọc không khí để lọc sạch bụi bẩn hay vi khuẩn.

Điều chỉnh nhiệt độ quá thấp

Nhiều người sử dụng điều hòa cho rằng chọn nhiệt độ thấp hơn sẽ tăng công suất điều hòa và làm mát phòng nhanh hơn. Nhưng dù nhiệt độ là 25 độ C hay 16 độ C thì cũng không thể thay đổi được nhiệt độ thực tế trong phòng. Ngoài ra, khi nhiệt độ quá thấp, điều hòa sẽ phải hoạt động liên tục dẫn đến tăng điện năng tiêu thụ và giảm tuổi thọ của nó.

Ngay cả với các dòng điều hòa Inverter tiết kiệm điện năng, phương pháp này cũng chỉ đúng trong một giới hạn nhỏ bởi điều hòa chỉ có thể giảm công suất chứ không thể tăng công suất vượt quá giới hạn của nó. Chưa kể nếu nhiệt độ thấp so với bên ngoài sẽ khiến chúng ta bị sốc nhiệt khi bước từ trong phòng ra ngoài.

Điều hòa không được vệ sinh

Nếu bụi bẩn lọt vào, khả năng làm lạnh của điều hòa sẽ giảm và tiêu tốn nhiều điện năng hơn để làm mát đến nhiệt độ cần thiết. Vì vậy, để đảm bảo điều hòa cung cấp đủ hơi lạnh cần phải thường xuyên thông gió cho dàn nóng và dàn lạnh, giúp bụi bẩn không bám vào.

Các loại điều hòa cũ (đã qua sử dụng khoảng 2 năm) không được vệ sinh hay bảo dưỡng không cẩn thận sẽ rất nhanh bẩn. Mảng bám, bụi bẩn hay mạng nhện sẽ tạo ra một lớp kết dính. Nếu bụi ở lưới lọc của dàn lạnh sẽ khiến điều hòa không thể thổi hơi lạnh vào phòng. Ở dàn nóng dễ tạo ra tình trạng tắc nghẽn và không thông thoáng cho dàn trao đổi nhiệt khi điều hòa hoạt động.

Để điều hòa chạy liên tục

Trong những ngày nắng nóng, nhiều nhà thường để điều hòa chạy liên tục, tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt. Nếu ra ngoài trong thời gian dài, người dùng hãy tắt điều hòa để tiết kiệm điện. Ngoài ra, hãy sử dụng nút hẹn giờ trên điều khiển từ xa.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên sử dụng chế độ ngủ ban đêm được bổ sung trong một số mẫu điều hòa mới hiện nay. Chế độ này cũng hỗ trợ tăng dần nhiệt độ (thường mỗi giờ sẽ tăng 0,5 độ C và tối đa là 2 độ C) để tránh trường hợp người dùng thức giấc vào ban đêm do cảm lạnh. Khi nhiệt độ máy tăng cao cũng đồng nghĩa với việc giảm công suất hoạt động và tiết kiệm điện hơn.

