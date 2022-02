Những tablet thú vị làm quà tặng trong ngày Lễ Tình nhân

Một tablet sẽ là món quà hấp dẫn để hai người siết lại gần nhau hơn khi xem phim ảnh, giải trí hay chat video trực tuyến.

iPad mini (Gen 6)

Sản phẩm này có màn hình Retina Liquid 8,3 inch với viền hẹp cung cấp độ sáng tối đa 500 nits, gam màu rộng P3 và đi kèm với lớp phủ màn hình chống phản chiếu và tính năng True Tone. Sản phẩm cũng tự hào với loa âm thanh nổi. Để giữ cho viền mỏng, Apple đã chuyển Touch ID lên nút trên cùng của iPad mini 6.

Bên cạnh đó, iPad mini 6 được trang bị chip A15 Bionic mới và mạnh mẽ với CPU 6 lõi, hứa hẹn hiệu suất tăng 40% và GPU 5 lõi mang lại hiệu suất đồ họa nhảy vọt 80% so với thế hệ trước của iPad mini. Nó cũng có camera góc siêu rộng 12 MP ở mặt trước và hỗ trợ tính năng Centre Stage để gọi điện video.

Ở mặt sau, iPad mini 6 có cảm biến 12 MP với tính năng Focus Pixel và khẩu độ lớn hơn để chụp những bức ảnh sắc nét, sống động. Camera được hỗ trợ bởi đèn flash True Tone để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Với ISP mới trong A15 Bionic, sản phẩm hứa hẹn chụp những bức ảnh trông tự nhiên với Smart HDR, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh bằng cách khôi phục các chi tiết trong vùng tối và vùng sáng. iPad mini 6 hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2) giúp người dùng có thể tận dụng phụ kiện cho các tác phẩm sáng tạo như biếm họa, phim hoạt hình ngoài việc ghi chép.

iPad thế hệ thứ 9

iPad 9 có màn hình Retina 10,2 inch với công nghệ True Tone để đảm bảo hình ảnh và video hiển thị tự nhiên hơn, cho phép mọi người có trải nghiệm xem phim ảnh thoải mái hơn.

Bên trong, iPad 9 sở hữu chip A13 Bionic mạnh mẽ hứa hẹn mang lại hiệu suất tăng lên đến 20% so với thế hệ trước. Ngoài ra, sản phẩm được quảng cáo là nhanh hơn gấp 3 lần so với Chromebook bán chạy nhất và nhanh hơn gấp 6 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất.

iPad có camera trước 12 MP có góc cực rộng cùng công cụ nơ-ron thần kinh mạnh mẽ. Sản phẩm hiện hỗ trợ tính năng Centre Stage đảm bảo người dùng được đặt ở trung tâm của khung hình, ngay cả khi đang di chuyển trong hội nghị truyền hình ngay cả trên các ứng dụng của bên thứ ba như Zoom và Webex.

Galaxy Tab A8

Sản phẩm có màn hình TFT 10,5 inch độ phân giải WUXGA (2000 x 1200 pixel) và đi kèm với jack cắm âm thanh 3,5 mm, bốn loa stereo được điều chỉnh với hệ thống âm thanh Dolby Atmos. Bên trong máy tính bảng này trang bị chip 8 lõi Unisoc T618 12nm có xung nhịp CPU lên đến 2 GHz. Nó đi kèm GPU Mali G52 MP2, hệ điều hành One UI dựa trên Android 11, RAM 3/4 GB với bộ nhớ trong 32/64 GB có thể mở rộng lên đến 1 TB qua khe cắm thẻ nhớ microSD và pin 7.040 mAh cùng bộ sạc 15W trong hộp.

Galaxy Tab A8 cũng có camera 8 MP hỗ trợ tự động lấy nét ở mặt sau và cảm biến 5 MP để trò chuyện video ở mặt trước. Sản phẩm cũng hỗ trợ SIM với 4G-LTE, Bluetooth 5.0 LE, GPS/Glonass và đi kèm với cổng USB 2.0 Type-C.

Realme Pad

Chiếc máy tính bảng này đi kèm với màn hình LCD 10,4 inch WUXGA+ (2000 x 1200 pixel) với độ sáng lên đến 360 nits. Bên trong máy đi kèm chip MediaTek Helio G80 12 nm, GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 950 MHz, giao diện người dùng Realme dựa trên Android 11, RAM 3/4 GB cùng bộ nhớ trong 32/64 GB (eMMC 5.1) có thể mở rộng lên đến 1 TB và pin 7.100 mAh hỗ trợ sạc nhanh 18W cùng khả năng sạc ngược.

Realme Pad có camera sau 8 MP và camera trước 8 MP góc siêu rộng 105 độ. Ngoài ra, máy tính bảng còn có 4 loa, âm thanh Dolby Atmos, chứng nhận Hi-Res Audio Certified, Adaptive Surround Sound và Smart PA.Smart.

