Những iPhone giảm giá nhiều nhất trước Tết Ất Tỵ

Tết Ất Tỵ đang đến gần và thị trường công nghệ tại Việt Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết với loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho các dòng sản phẩm Apple, đặc biệt là iPhone. Đây là dịp mà nhiều hệ thống bán lẻ lớn tung ra những chương trình giảm giá cực sốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu các mẫu iPhone cao cấp với mức giá ưu đãi nhất năm.

Những mẫu iPhone đang được giảm giá mạnh bao gồm cả iPhone 16 Series và những dòng phổ biến như iPhone 14, iPhone 15. Đáng chú ý, iPhone 13 đang được giảm giá lên tới 3 triệu đồng.

Dưới đây là top 5 mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất trước dịp Tết Ất Tỵ.

1. iPhone 16 Plus

Giá bán từ: 24,89 triệu đồng

Nếu các tin đồn chính xác, iPhone 16 Plus sẽ là chiếc iPhone Plus cuối cùng được bán ra. Mẫu iPhone này cũng đang được giảm giá khá mạnh trong thời gian này. iPhone 16 Plus có màn hình 6,7 inch rộng rãi, tích hợp chip xử lý A18 mạnh mẽ cũng như thời lượng pin ấn tượng.

Với camera chính 48MP, chủ nhân của iPhone 16 Plus có thể thoải mái chụp ảnh đẹp ở nhiều điều kiện ánh sáng. Và vì là sản phẩm mới nhất của "Nhà Táo" nên iFan có thể yên tâm sử dụng iPhone 16 Plus khoảng 5 năm tới, không lo bị lỗi mốt, bao gồm cả các tính năng AI.

2. iPhone 14

Giá bán từ: 15,89 triệu đồng

Sau hơn 2 năm bán ra, giá bán của iPhone 14 đã được giảm không ít. Mức giá sau giảm của chiếc smartphone này vừa túi tiền của khá nhiều người dùng phổ thông. Điện thoại có thiết lập camera sau kép 12MP, đáp ứng khả năng chụp ảnh ổn định. Thêm nữa, kích cỡ màn hình 6,1 inch cũng phù hợp cho những ai thích sử dụng smartphone cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, các phiên bản màu của iPhone 14 còn khá hạn chế. Chưa hết, máy chỉ có RAM 6GB khiêm tốn; thời lượng pin của máy cũng không dài, đủ dùng trong khoảng 1 ngày. Bù lại, hiệu năng của iPhone 14 vẫn đủ "trâu" để chơi mọi tựa game phổ biến hiện nay.

3. iPhone 15

Giá bán từ: 18,99 triệu đồng

Hiện tại, iPhone 15 cũng đang được giảm giá, bớt "đau ví" cho các iFan. Điện thoại có thiết lập camera sau kép chéo, giống như iPhone 13 và iPhone 14. Xét về sức mạnh hiệu năng, chip A17 bên trong iPhone 15 vẫn cực "khỏe", có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ, bao gồm cả các ứng dụng có đồ họa cao.

Camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP của iPhone 15 cũng giúp chủ nhân của chúng dễ dàng chụp ảnh "sống ảo" bắt mắt. Ngoài ra, thời lượng pin của iPhone cũng kéo dài hơn đáng kể so với iPhone 14, giúp người dùng có trải nghiệm liền mạch hơn. Và tất nhiên, thời gian cập nhật phần mềm của thiết bị khá dài, khoảng hơn 4 năm nữa.

4. iPhone 13

Giá bán từ: 13,29 triệu đồng

Sau hơn 3 năm ra mắt, giá bán của iPhone 13 đã giảm xuống khá hấp dẫn. Đây là một trong số những iPhone cỡ nhỏ và có giá thấp nhất hiện nay. iPhone 13 sẽ phù hợp cho những ai không có yêu cầu cao về mặt nhiếp ảnh và hiệu năng, thời lượng pin.

Điện thoại chỉ có RAM 6GB; thời lượng pin đủ dùng trong ngày và cũng không có camera xịn sò như iPhone 15. Bù lại, trải nghiệm trên iPhone 13 vẫn khá bền bỉ, không có quá nhiều chênh lệch so với iPhone 14 mới hơn.

5. iPhone 16

Giá bán từ: 21,49 triệu đồng

Nếu iPhone 16 Plus quá đắt đỏ, hãy tham khảo iPhone 16 kích cỡ vừa phải hơn. Máy vẫn có màn hình 6,1 inch quen thuộc, chip A18 mạnh mẽ cũng như camera chính 48MP chụp ảnh cực "chất". Ngoài ra, điện thoại cũng có nhiều phiên bản màu hấp dẫn cho người dùng lựa chọn.

Cuối cùng, iPhone 16 còn có RAM lên tới 8GB, tương thích với các tính năng Apple Intelligence mới của Apple. Do đó, người dùng sẽ tận dụng được tối đa các chức năng AI khi chúng được tung ra.