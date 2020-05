Nhiều mẫu iPhone tại Việt Nam đồng loạt giảm giá sâu

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Để chuẩn bị cho sự đổ bộ của iPhone SE 2020, hàng loạt các mẫu iPhone đang được giảm giá mạnh tại thị trường Việt Nam.

iPhone SE 2020 mới được ra mắt quả thực đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi hội tụ đủ các yếu tố phù hợp cho người tiêu dùng Việt : ngon, bổ, rẻ. Dự kiến, giá bán của thiết bị khi về nước ở khoảng 11 triệu đồng. Mức giá này dễ dàng đá bay iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus hiện tại. Do đó, việc giảm giá mạnh nhiều dòng iPhone trước của các nhà bán lẻ trong nước là điều vô cùng dễ hiểu.

Cùng điểm qua những mẫu iPhone đang được giảm giá mạnh nhất hiện tại.

1. iPhone XS Max 256GB (giảm 03 triệu đồng)

Giá bán : 30,99 triệu đồng

Khi dòng iPhone 11 được ra mắt, có lẽ nhiều người đã quên sự tồn tại của iPhone XS Max. Dòng sản phẩm này dự kiến sẽ càng trở nên nhạt nhoà hơn khi iPhone SE 2020 được bán ra vì dù không có camera sau kép nhưng chiếc iPhone giá phải chăng vẫn có khả năng chụp ảnh chân dung và sức mạnh hiệu năng còn "trâu" hơn cả iPhone XS Max (iPhone SE 2020 tích hợp chip A13 trong khi iPhone XS Max chỉ dùng chip A12).

Tuy nhiên, ưu điểm của dòng iPhone XS Max 2018 nằm ở thiết kế khung kim loại không gỉ, màn hình OLED tiên tiến hơn (kích cỡ 6,5 inch) cũng như bộ nhớ RAM lớn hơn (4GB), pin lớn hơn (3174 mAh). Diện mạo của chúng không khác so với iPhone X 2017 (cả mặt trước và sau).

2. iPhone 7 Plus 32GB (giảm 02 triệu đồng)

Giá bán : 10,99 triệu đồng

Nếu để so sánh về giá bán, iPhone 7 Plus 32GB sẽ có giá thấp hơn một chút so với iPhone SE mới. Đây vẫn là sự lựa chọn an toàn cho những ai thích iPhone nhưng lại không có khả năng tài chính, hoặc những iFan trung thành với phong cách thiết kế cũ của Apple.

Chiếc điện thoại này là mẫu iPhone đầu tiên cung cấp khả năng chụp ảnh chân dung hiệu quả với cặp camera sau 12MP, con chip xử lý A10 Fusion bên trong vẫn có khả năng xử lý "ngon" mọi tác vụ thông thường. Các thông số quan trọng khác của máy gồm : màn hình 5,5 inch ; RAM 3GB ; pin 2900 mAh ; camera selfie 7MP.

3. iPhone 8 Plus 64GB (giảm 01 triệu đồng)

Giá bán: 14,99 triệu đồng

Cùng với iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus cũng đang được giảm giá trong dịp này. Khách quan mà nói, iPhone 8 Plus chỉ mạnh hơn iPhone 7 Plus ở chip xử lý A11 và một số cải tiến nhỏ về hiệu suất camera. Cả hai mẫu iPhone đều có chung camera sau kép 12MP ; màn hình 5,5 inch ; camera selfie 7MP; RAM 3GB. Đáng chú ý, iPhone 8 Plus lại có pin nhỏ hơn - 2691 mAh.

4. iPhone 11 Pro Max (đồng giảm 02 triệu đồng)

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

Hoà cùng xu hướng giảm giá, chiếc iPhone đắt giá nhất hiện tại của Apple cũng đang được giảm nhẹ để kích thích tiêu dùng. iPhone 11 Pro Max sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất trong dòng iPhone với màn hình OLED lớn nhất – 6,5 inch ; pin có dung lượng lớn nhất – 3969 mAh ; chip xử lý mạnh nhất – A13 Bionic và cụm 3 camera sau 12MP với đầy đủ khả năng chụp ảnh (ảnh chân dung, ảnh góc rộng, ảnh ban đêm – Night Mode) và camera selfie tốt nhất trên iPhone – 12MP.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể với tới "siêu phẩm" này nhưng một khi sở hữu chúng, người dùng sẽ không phải hối hận vì giá trị của nó đem lại. Chiếc iPhone này không chỉ hỗ trợ cập nhật hệ điều hành dài hạn mà còn có giá trị trao đổi cao hơn tất cả các mẫu smartphone cao cấp Android khác.

Ngoài ra, một số phiên bản iPhone khác cũng đang giảm nhẹ tại một số nhà bán lẻ chính hãng:

● iPhone XS 64GB/ 256GB (giảm 01 triệu đồng): 19,99 và 23,99 triệu đồng

● iPhone 11 Pro 64GB (giảm 800.000 đồng) : 30,19 triệu đồng

● iPhone 11 64/128/ 256GB (giảm 300.000 đồng): 21,69; 23,69 và 26,69 triệu đồng

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nhieu-mau-iphone-tai-viet-nam-dong-loat-giam-gia-sau-1085005.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/nhieu-mau-iphone-tai-viet-nam-dong-loat-giam-gia-sau-1085005.html