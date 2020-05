Nhiều mẫu iPhone đã qua sử dụng có giá "tốt" tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng giá rẻ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức.

Khi nói đến việc tìm kiếm một chiếc điện thoại giá rẻ đáng đồng tiền bát gạo, việc mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng hoặc tân trang được xem là con đường tốt nhất cho hàng triệu người trong chúng ta.

Tại sao nên mua iPhone đã qua sử dụng?

Điều đầu tiên là tiết kiệm tiền bạc. Chi phí mua một iPhone là rất đắt đỏ, tuy nhiên khi tìm mua một sản phẩm đã qua sử dụng, giá rẻ hơn rất nhiều và nếu thực hiện đầy đủ các nghiên cứu cũng như mua sắm từ một nguồn tin cậy, đó là một món hời để người dùng tiết kiệm chi tiêu dành cho những việc khác trong cuộc sống.

iPhone đã qua sử dụng cũng giúp người dùng có nhiều tự do trong việc cho một sản phẩm phù hợp. Nhiều người có thói quen đổi iPhone cũ để mua iPhone mới mỗi khi sản phẩm đó ra mắt, và số lượng sản phẩm cũ là rất nhiều. Nhờ vậy, người dùng có rất nhiều lựa chọn các mẫu phù hợp cho sở thích của mình. Đừng bị cuốn vào việc tìm kiếm các mẫu đời mới, bởi có thể đời cũ hơn một chút vẫn rất giá trị mà giá bán còn rẻ hơn rất nhiều.

Những mẫu iPhone đã qua sử dụng có giá cực chất tại Việt Nam

Như đã nói, iPhone đã qua sử dụng có nhiều mẫu mã khác nhau, từ đời cũ đến đời mới. Tuy nhiên, để gần như chắc chắn có thể nhận được cập nhật iOS trong năm nay hoặc vài năm sau, người dùng chỉ nên tìm mua các mẫu iPhone 7 trở về sau. Hiện tại, thị trường Việt Nam có các mẫu iPhone đã qua sử dụng giá chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

- iPhone 7 Plus hoặc 8 Plus

Trong khi các mẫu iPhone 7 và 8 đều có các lựa chọn giá rẻ nhưng tốt nhất người dùng nên chọn các phiên bản Plus của chúng để đảm bảo ít nhiều không bị tụt hậu nhờ chúng có camera kép ở mặt sau.

Điểm chung của cả hai sản phẩm này chính là màn hình 5,5 inch, camera kép 12 MP hỗ trợ zoom quang 2x và thiết kế cũng khá giống nhau. iPhone 8 Plus ra mắt đời sau nên có chip A11 Bionic mạnh mẽ hơn so với bản iPhone 7 Plus dùng chip A10 Bionic mà thôi.

Giá tham khảo: 5,7 triệu đồng hoặc 7,9 triệu đồng tương ứng iPhone 7 Plus hoặc 8 Plus.

- iPhone X

Ra mắt cùng năm với iPhone 8 Plus, chiếc iPhone X có thiết kế hiện đại hơn nhờ trang bị hệ thống camera TrueDepth và hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt Face ID. Đặc biệt, đây là iPhone đầu tiên của Apple sử dụng màn hình OLED cho hình ảnh hiển thị sáng hơn so với iPhone 8 Plus.

Sản phẩm cũng dùng chip A11 Bionic và camera kép ở mặt sau. Khi mua máy, người dùng cần kiểm tra kỹ ngoại hình, từ các góc cạnh, chi tiết nhỏ xem có cấn móp nhiều không, bởi những va đập quá mạnh có thể ảnh hưởng tới linh kiện bên trong.

Giá tham khảo: 9,7 triệu đồng.

- iPhone XS/XS Max

Nếu muốn một iPhone thiết kế hiện đại và mạnh mẽ hơn so với iPhone X, có lẽ iPhone XS hoặc XS Max là những lựa chọn sáng sủa hơn nhiều. Ngoài việc trang bị chip A12 Bionic mạnh mẽ hơn, các sản phẩm này còn mang đến cho người dùng tùy chọn màn hình lớn hơn iPhone X, mà cụ thể iPhone XS Max, trong khi iPhone XS giữ nguyên kích thước.

Bên cạnh đó, loạt iPhone XS cũng có RAM 4 GB mạnh mẽ hơn, giúp hiệu suất sản phẩm vượt trội so với iPhone X mà giá bán chênh lệch không quá nhiều.

Giá tham khảo: Từ 11,1 triệu đồng với iPhone XS hoặc 13,9 triệu đồng với iPhone XS Max.

Ngoài những sản phẩm trên, người dùng cũng có thể tìm kiếm các mẫu iPhone 11 đã qua sử dụng tại một số cửa hàng uy tín. Giá bán cho phiên bản iPhone 11 đã qua sử dụng là khoảng từ 16 triệu đồng, trong khi giá khởi điểm 23,3 triệu đồng cho iPhone 11 Pro (256 GB) hoặc 23,2 triệu đồng cho iPhone 11 Pro Max (64 GB).

Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-mau-iphone-da-qua-su-dung-co-gia-34tot34-tai-viet-nam-5020208514582745.h...Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-mau-iphone-da-qua-su-dung-co-gia-34tot34-tai-viet-nam-5020208514582745.htm