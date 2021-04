Người tiêu dùng bắt đầu quay lưng dần với iPhone 128 GB

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 09:00 AM (GMT+7)

Theo một báo cáo mới của Counterpoint, smartphone Android trung bình có ít bộ nhớ trong hơn so với iPhone vào năm ngoái.

Báo cáo cho biết, smartphone Android hiện tại có mức trung bình bộ nhớ trong là 95,7 GB, trong khi đối với iPhone là 140,9 GB. Với hai con số này cộng lại, năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên con só bộ nhớ trong trung bình trên smartphone vượt quá mốc 100 GB.

Điều này cũng có nghĩa, người dùng iPhone mua smartphone có bộ nhớ trong trên 128 GB (256 GB hoặc 512 GB) nhiều hơn, trong khi ở người dùng Android là 64 GB trở xuống nhiều hơn. Cần nhớ rằng, hầu hết điện thoại Android cao cấp có bộ nhớ trong 128 GB trở lên, có nghĩa đa số điện thoại Android là ở phân khúc tầm trung hoặc giá rẻ.

Mặc dù iPhone có thể tiếp tục dẫn đầu Android và các đối thủ khác về dung lượng lưu trữ trung bình trên toàn bộ, nhưng thông số kỹ thuật này không phải là yếu tố mua hàng chính đối với người dùng Apple. Các sản phẩm iOS chỉ tăng 4,1% về dung lượng lưu trữ trung bình trong suốt năm 2020, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng của Android là 21,7%.

Counterpoint cho rằng mức tăng trưởng bộ nhớ trung bình này giữa các thiết bị Android là do việc phát hành Galaxy S10 Plus (1 TB) và Galaxy S20 Plus (512 GB). Trong khi các nhà sản xuất Android đang đẩy mạnh giới hạn dung lượng lưu trữ trên smartphone thì Apple phần lớn đã quyết định sử dụng 512 GB làm mốc cao nhất của mình. Theo Counterpoint, tùy chọn 512 GB này chỉ đạt 3% nhu cầu trong quý 4/2020.

Báo cáo cũng cho thấy, mức dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn cho các thiết bị Android đang tăng đều đặn. Tỷ lệ thiết bị có dung lượng lưu trữ ít nhất 128 GB tăng lên xấp xỉ 40% vào quý 4/2020 so với 24,9% cùng kỳ năm trước. Các thiết bị có bộ nhớ trên 256 GB có nhu cầu khoảng 9,3% trong quý 4/2020, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm trước.

Cuộc thăm dò từ độc giả của AndroidAuthority gần đây cho thấy, đa số người dùng Android lựa chọn mức trung bình từ 64 GB đến 128 GB. Chỉ chưa đến 6% số người lựa chọn bản 256 GB trở lên và gần một phần ba trong tổng số này lựa chọn mức dưới 64 GB.

Dung lượng lưu trữ trung bình của iPhone có xu hướng tăng sau mỗi lần phát hành mới, chúng ta có thể mong đợi điều gì đó tương tự khi Apple ra mắt loạt iPhone mới vào cuối năm nay. Vào năm ngoái, Apple cung cấp loạt iPhone 12 với 2 mức bộ nhớ trong khởi điểm khác nhau, bao gồm 64 GB đến 256 GB cho iPhone 12 và 12 mini, trong khi iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có mức khởi điểm 128 GB đến 512 GB. Hy vọng rằng mức khởi điểm 128 GB sẽ được áp dụng cho loạt iPhone 13, và khi đó mức trung bình bộ nhớ trong của iPhone sẽ dần tăng lên.

