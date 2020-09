Người Mỹ đang khôn hơn Trung Quốc trong việc mua sắm iPhone?

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trong khi người Trung Quốc đang tăng cường mua sắm iPhone thì người Mỹ lại khôn hơn khi bình tĩnh bỏ qua cám dỗ của các chương trình ưu đãi hiện tại để chờ ngày iPhone 12 chào đời.

Hãng nghiên cứu JP Morgan vừa cho biết người tiêu dùng tại Mỹ đang sẵn sàng chờ đợi các mẫu iPhone 5G đầu tiên của Apple ra mắt thay vì đầu tư bừa vào các mẫu iPhone hiện tại, điều này đã khiến doanh số iPhone 11 giảm nhẹ - trái ngược với tình trạng Trung Quốc khi chứng kiến doanh số iPhone tăng gần đây. Theo JP Morgan, đó là trạng thái chung của người tiêu dùng Mỹ ngay cả khi có các chương trình giảm giá iPhone mà các cửa hàng đang áp dụng nhằm giải quyết “hàng tồn kho” hiện tại.

Liên quan đến thị trường Trung Quốc, dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho biết doanh số smartphone đã tăng trở lại so với tháng trước trong tháng 8 sau ba tháng giảm liên tiếp. Trong khi các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc chứng kiến ​​lô hàng của họ tăng khoảng 18% so với tháng trước thì doanh số smartphone do các công ty nước ngoài sản xuất (chủ yếu là Apple) tăng 56% so với cùng kỳ, có nghĩa người tiêu dùng Trung Quốc đổ xô đi mua iPhone rất nhiều trong tháng 8 vừa qua.

Sự sụt giảm doanh số của các mẫu iPhone của năm trước thường diễn ra trước khi Apple ra mắt các thiết bị cầm tay mới nhất. Với những chiếc iPhone 5G đầu tiên sắp ra mắt, càng không có lý do nào khiến người tiêu dùng vội vàng mua iPhone 11 ở thời điểm này, mặc dù thời điểm phát hành của sản phẩm trễ hơn so với truyền thống do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên khắp thế giới.

Như đã biết, iPhone 12 dự kiến sẽ bao gồm 4 phiên bản mới trong năm nay, gồm iPhone 12 5,4 inch, iPhone 12 Max 6,1 inch, iPhone 12 Pro 6,1 inch và iPhone 12 Pro Max 6,7 inch. Tất cả 4 mẫu được trang bị chip A14 Bionic 5nm chứa 15 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 76% so với 8,5 tỷ bóng bán dẫn trong A13 Bionic. Số lượng bóng bán dẫn càng cao, chip càng mạnh và tiết kiệm năng lượng.

Hai mẫu không phải Pro sẽ có RAM 4 GB, trong khi các mẫu Pro có RAM 6 GB. iPhone 12 và 12 Max có mô-đun camera kép phía sau với ống kính góc rộng và siêu rộng. iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có cùng camera như vậy nhưng bổ sung thêm ống kính tele với zoom quang 3x.

Tuy không rõ điện thoại nào nhận được cảm biến LiDAR nhưng có khả năng là loạt Pro giúp tăng cường khả năng AR và cải thiện hiệu ứng mờ. Hiện tại chưa rõ chính xác mẫu iPhone 12 nào hỗ trợ tín hiệu 5G sub-6GHz và mmWave - vốn hỗ trợ tốc độ dữ liệu 5G cực nhanh nhưng lại thiếu phổ biến hơn so với sub-6GHz.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-my-dang-khon-hon-trung-quoc-trong-viec-mua-sam-iphone-50202012914582591....Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-my-dang-khon-hon-trung-quoc-trong-viec-mua-sam-iphone-50202012914582591.htm